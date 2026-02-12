Le destinazioni più romantiche d’Europa su Instagram, con 4 mete l’Italia entra nella Top 10 come Paese più rappresentato e amato dalle coppie per dire ‘Sì’

iStock Proposta di matrimonio in riva a un lago

Instagram è diventato il termometro delle mete più amate per vivere momenti romantici, e una proposta di matrimonio non fa eccezione.

Analizzando oltre 600.000 hashtag come #engagement, #engaged, #proposal e #propose, SpaDreams – tour operator del settore viaggi benessere – ha stilato la classifica dei luoghi europei più popolari su Instagram per dire “Vuoi sposarmi?”. Dai panorami naturali ai monumenti iconici, questa classifica mostra i posti più fotografati e amati dalle coppie.

Top 10: i luoghi più popolari in Europa

Tra le mete più amate, ben quattro sono italiane nella Top 10, confermando il fascino del nostro Paese anche per le proposte di matrimonio. Dai laghi alpini alle spiagge da sogno, le location italiane competono con le icone internazionali come la Torre Eiffel o Santorini, offrendo scenari perfetti per momenti indimenticabili e romantici anche in vista di San Valentino.

iStock

Torre Eiffel, Francia – Oltre 85.000 post immortalano il simbolo più famoso dell’amore in Europa come sfondo di una proposta di matrimonio. La magia di Parigi rende sicuramente indimenticabile il grande momento. Santorini, Grecia – Villaggi bianchi con cupole blu e tramonti indescrivibili fanno da sfondo ha 81.720 foto. Che sia Oia o Fira o uno dei luoghi meno gettonati come Pyrgos, Santorini è ideale per condividere una grande emozione. Lago di Como, Italia – Il lago più famoso d’Italia per le proposte di matrimonio conquista anche il podio europeo con 63.760 post, soprattutto a Bellagio, tra ville eleganti e tramonti romantici. Dolomiti, Italia – Montagne e laghi alpini creano contesti intimi e spettacolari per la giusta vibrazione che serve in quel gran momento, con scenari come il Lago di Braies, quello di Sorapis e Carezza e Alpe di Siusi. Con 27.128 foto le Dolomiti conquistano il quarto posto della Top 10. Big Ben, Londra– Monumento simbolo della capitale inglese al quinto posto con 20.509 foto di proposte di fidanzamento. Tower Bridge, Londra – Iconico ponte sul Tamigi scelto da molte coppie per la fatidica domanda “Mi vuoi sposare?” si trova subito dopo il Big Ben. Fontana di Trevi, Italia – 16.404 post immortalano l’amore a Roma con l’atmosfera barocca e romantica della fontana più famosa del mondo. London Eye, Londra – Esperienza romantica e sicuramente intima descritta da 15.527 post Instagram. Sospesi sulla ruota panoramica più famosa della città per pronunciare il tanto atteso “Si”. Reggia di Versailles, Francia – Al nono posto grazie a 13.042 foto di fidanzamento pubblicate sul social. Versailles è la meta che viene scelta da chi vuole ritrovarsi in una fiaba. Sardegna, Italia – Spiagge paradisiache e tramonti sul mare hanno fatto da sfondo a oltre 11.500 post con tema “fidanzamento”. Tantissimi gli scenari a disposizione per giurarsi amore eterno.

iStock

Luoghi più popolari in Italia nella top 50

L’Italia conferma la sua popolarità anche nella Top 50 europea, con location che spaziano dai laghi alpini ai monumenti storici, fino alle spiagge incontaminate, è il Paese più rappresentato. Questi luoghi non solo offrono scenografie perfette per le fotografie, ma trasmettono un fascino unico capace di rendere ogni proposta indimenticabile.

Tra le mete più frequentate per le proposte romantiche, oltre a quelle già citate sopra, troviamo:

Lago di Garda

Pantheon, Roma

Duomo di Milano

Scalinata di Trinità dei Monti, Roma,

Colosseo, Roma

Piazza San Marco, Venezia

Piazza Navona, Roma

Fiordo di Furore, Costiera Amalfitana

Castel Sant’Angelo, Roma

Arena di Verona

Circo Massimo, Roma

Queste destinazioni confermano che l’Italia non è solo un Paese di bellezze artistiche e naturali, ma anche la cornice ideale per celebrare l’amore in maniera unica e Instagrammabile.