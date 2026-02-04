Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Concorso per la Sagrada Familia Gratis a San Valentino 2026

Chi ha scelto di trascorrere la festa degli innamorati a Barcellona potrà godersi un’esperienza unica e gratis se sarà tra i fortunati estratti. La basilica di Gaudí apre le porte gratis il 14 e 15 febbraio in occasione della Festa di Santa Eulàlia, ma solo per un numero limitato di persone.

Visitare la Sagrada Familia senza spendere un euro. Sembra impossibile, eppure sta per succedere. Per celebrare la Festa di Santa Eulàlia, il festival invernale dedicato alla patrona di Barcellona, la basilica più famosa (e alta) del mondo mette in palio 8.500 biglietti gratuiti.

Come visitare gratis la Sagrada Familia

Le date scelte non sono casuali: 14 e 15 febbraio. Un San Valentino decisamente originale per chi si trova in città proprio in quei giorni. E la cosa interessante è che il biglietto non include solo la cattedrale, ma anche il museo, la nuova sala immersiva inaugurata appena lo scorso dicembre e le Scuole progettate da Gaudí.

Gli orari di ingresso? Il 14 febbraio dalle 15:00 alle 17:30, il giorno dopo invece si allunga fino alle 19:00. Chi vince non porta a casa un biglietto singolo, ma quattro. Perfetto per andarci in coppia con amici, insomma.

Come provare a vincerli

Abbiamo provato in prima persona a partecipare al concorso, così possiamo dirvi esattamente cosa aspettarvi. Il sito da raggiungere è quello ufficiale della Sagrada Familia, la versione in spagnolo. Niente panico: con un qualsiasi traduttore automatico del browser si naviga senza problemi.

Una volta trovata la pagina dedicata al sorteggio, bisogna compilare un form con alcuni dati personali. Serve creare un nickname, poi inserire l’indirizzo email e il numero di telefono. Attenzione alla nazionalità: va selezionata dal menù a tendina. C’è anche un campo indicato come DNI, che sarebbe il documento di identità spagnolo. Per noi italiani basta inserire il numero della nostra carta d’identità.

Fatto tutto? Arriva subito una mail di conferma. A quel punto non resta che incrociare le dita.

Il sorteggio avviene l’8 febbraio. Chi ha fortuna riceverà la comunicazione via email tra il 9 e il 10 febbraio. Quindi se state pianificando un weekend lungo a Barcellona proprio per San Valentino, tentare non costa nulla. C’è tempo fino alle 21:00 di domenica 8 febbraio per registrarsi. L’elenco completo dei vincitori verrà pubblicato sul sito il 9 febbraio.

Un dettaglio per chi vive a Barcellona e non dovesse essere estratto: il 2026 è stato proclamato l’anno di Gaudì, in occasione del centenario dalla morte dell’architetto. I residenti possono accedere alla Sagrada Familia con uno sconto del 50% tutto l’anno. Non male come consolazione.

Quanto costa visitare la Sagrada Familia

Per tutti gli altri, quelli che non vinceranno e non abitano in Catalogna, i prezzi normali sono questi (alla data in cui si scrive l’articolo). L‘ingresso base, solo basilica, costa 26 euro. Volendo salire su una delle torri si arriva a 36 euro. Chi preferisce avere una guida deve aggiungere qualcosa: 30 euro per la visita guidata standard, 40 euro se include anche la torre.

Prezzi non proprio economici, va detto. Ecco perché l’iniziativa della Festa di Santa Eulàlia rappresenta un’occasione vera, di quelle che capitano raramente. La Sagrada Familia, eletta la basilica più alta del mondo, resta una delle attrazioni più visitate d’Europa, con file interminabili e biglietti che conviene sempre prenotare con largo anticipo.