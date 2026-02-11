Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ph. Giambattista Lazzazzera Vista sull'antico borgo di Nemi

Febbraio è il mese dell’amore, si sa, e i Borghi più Belli d’Italia offrono la cornice perfetta per celebrare San Valentino. Tra vicoli acciottolati, castelli medievali, laghi silenziosi e tradizioni secolari, ogni borgo racconta storie di passione e fascino. Passeggiate romantiche, cene a lume di candela e eventi unici trasformano questi luoghi in scenari ideali per coppie in cerca di esperienze indimenticabili in tutta la Penisola.

Gradara d’Amare: l’amore di Paolo e Francesca

Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino, è celebre per il legame con la tragica storia d’amore tra Paolo e Francesca, narrata da Dante nella Divina Commedia. Il borgo si anima durante il weekend del 14 e 15 febbraio con eventi dedicati agli innamorati: tour romantici, il Pozzo dei Desideri e il Selfie dell’Amore, per fissare istanti preziosi in scorci storici unici. L’anagrafe degli innamorati custodisce da secoli i nomi di chi visita Gradara, un rituale che trasforma ogni visita in un momento di magia e passione.

Ufficio Stampa

Vico del Gargano: tra fede, agrumi e romanticismo

A Vico del Gargano, San Valentino celebra non solo l’amore ma anche il Patrono del borgo e degli aranceti. Il centro storico si trasforma, decorato con arance e limoni “Femminello”, creando un’atmosfera colorata e profumata. Il 14 febbraio, la solenne processione di San Valentino attraversa vicoli e piazze, accompagnata da riti e tradizioni popolari, unendo religione, folklore e romanticismo. Passeggiare lungo il Vicolo del Bacio è un’esperienza unica, da non perdere, tra profumi di agrumi e scorci suggestivi.

Ufficio Stampa

Vigoleno: romanticismo medievale

Vigoleno, in provincia di Piacenza, è un borgo medievale caratterizzato da mura merlate e un castello ancora intatto. Nel weekend di San Valentino, il borgo propone esperienze intime e lente, ideali per le coppie. Visite guidate al Mastio e al Piano Nobile, tour al tramonto sulle mura e momenti esclusivi per una sola coppia rendono l’esperienza unica. La mostra gratuita “A² Amore e Arte” di Marco Magnani, ospitata a Casa Tanzi, completa l’atmosfera romantica, celebrando l’arte e la bellezza come espressioni dell’amore.

Ph. Eleonora Giannetta

Orta San Giulio: “Orta in Love”

Orta San Giulio, sul Lago d’Orta, è un borgo dal fascino senza tempo, perfetto per un San Valentino romantico. Dal 13 al 22 febbraio, il borgo ospita l’evento “Orta in Love”, con installazioni a tema, percorsi emozionali e angoli suggestivi per scatti memorabili. Passeggiare tra vicoli acciottolati, ammirare il panorama da Piazza Motta e raggiungere l’Isola di San Giulio in battello rende ogni momento indimenticabile. Le coppie possono godersi cene a lume di candela e passeggiate al tramonto, vivendo un’esperienza sospesa tra bellezza e intimità.

iStock

Nemi: fiaba, candele e musica

A Nemi, il 13 e 14 febbraio, il borgo celebra l’amore con l’iniziativa “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”. Il concerto gratuito a lume di candela nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli crea un’atmosfera intima e suggestiva. Il centro storico, illuminato da luminarie artistiche e cuori provenienti da tutto il mondo, diventa un percorso emozionale aperto a tutti, offrendo momenti di pura magia romantica.