istock Las Ramblas a Barcellona

Questo San Valentino 2026 sorprendi chi ami con un’esperienza che vale più di mille promesse: un viaggio. Con la nuova promo Vueling San Valentino puoi regalare un volo a partire da 24 euro a persona e festeggiare in grande stile.

L’offerta è valida solo fino a domenica 15 febbraio per voli dal 01 marzo al 21 giugno 2026. I posti sono soggetti a disponibilità, la promozione è valida su rotte selezionate, solo per voli diretti operati da Vueling. Un’occasione perfetta per organizzare una fuga romantica o un weekend speciale approfittando delle migliori tariffe.

Barcellona, un sogno catalano tra i capolavori di Gaudí

Barcellona è la destinazione ideale per un viaggio romantico. La città catalana conquista i cuori con il suo mix irresistibile di arte, mare e atmosfera ricca di good vibes. Passeggiare mano nella mano lungo La Rambla, perdersi tra i vicoli del Barrio Gotico o ammirare le forme visionarie della Sagrada Familia rende ogni ricordo unico.

A marzo le temperature sono miti, ideali per godersi i raggi di sole sulla spiaggia della Barceloneta, per salire al Parc Güell o per osservare Barcellona dall’alto dei Bunkers del Carmel.

Per una serata speciale, la città propone cene a base di tapas e paella accompagnate da un buon calice di cava o sangria.

Barcellona è anche cultura e arte: Casa Batlló e La Pedrera raccontano il genio di Gaudí, mentre il quartiere El Born offre botteghe artigiane e locali intimi dove brindare all’amore.

Con la promozione Vueling San Valentino, si può volare da Roma a Barcellona a marzo da 24,50 euro e trasformare un semplice regalo in un ricordo indimenticabile.

Bilbao, anima contemporanea e cuore basco

Bilbao è una sorpresa continua, una città raffinata e dinamica che unisce tradizione e novità. La primavera è il periodo perfetto per scoprirla: le giornate si allungano e il clima invita a esplorare il centro storico, il Casco Viejo, tra piazze animate e locali tipici dove assaggiare i famosi pintxos – stuzzichini tipici.

Simbolo di Bilbao è il Museo Guggenheim, capolavoro di architettura contemporanea progettato da Frank Gehry. Le sue forme sinuose affacciate sul fiume Nervión regalano uno scenario pittoresco, ideale per scattare foto romantiche.

Una fuga a Bilbao significa concedersi esperienze gourmet, passeggiate panoramiche e momenti romantici in una città meno affollata ma ricca di fascino.

Con la promo Vueling San Valentino, si può volare da Milano a Bilbao ad aprile da 29,44 euro regalando alla dolce metà un viaggio fuori dagli schemi.

istock

Firenze, poesia rinascimentale tra arte e panorami

Firenze è un classico intramontabile, perfetta per celebrare l’amore tra capolavori d’arte e angoli mozzafiato. In primavera la città si veste di luce e colori, con giardini in fiore e temperature ideali per passeggiate lungo l’Arno.

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la Cupola del Brunelleschi, domina lo skyline e invita a salire in cima per ammirare un panorama romantico. Gli Uffizi custodiscono tesori senza tempo, mentre Ponte Vecchio, con le sue botteghe tipiche, è uno dei luoghi più fotografati.

Per rendere il viaggio ancora più magico, basta salire fino a Piazzale Michelangelo al tramonto: la vista sui tetti di Firenze è pura magia.

Con la promo Vueling San Valentino, si può volare da Catania a Firenze ad aprile da 28 euro.