Volotea, l’offerta a partire da 9 euro per riscoprire le bellezze dell’Italia

La stagione calda è alle porte, ed è tempo di pensare alle prossime vacanze estive. Se non avete ancora idea di quale avventura concedervi, perché non approfittare della nuova offerta di Volotea per andare alla scoperta delle bellezze del nostro Paese?

La compagnia aerea low cost ha infatti deciso di ripartire proprio dall’Italia, dopo mesi difficilissimi. Sebbene nel corso di queste settimane sono molti i Paesi europei che hanno riaperto – o stanno per riaprire – le frontiere ai turisti, sono molti coloro che preferiranno trascorrere le vacanze a non molta distanza da casa, rimanendo all’interno dei confini nazionali. E con Volotea, esplorare l’Italia diventa ancora più economico: potrete infatti prenotare il vostro volo a partire da appena 9 euro.

L’offerta è valida per viaggiare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020, ma dovrete affrettarvi: potrete infatti usufruirne solamente fino al 5 giugno, e i posti sono limitati. Non vi resta dunque che preparare la valigia e iniziare a volare con la fantasia? Avete già pensato a quale sarà la vostra meta? Possiamo darvi qualche suggerimento, tra le decine di splendide città italiane tutte da scoprire.

Per chi non può proprio rinunciare al mare, ad appena 9 euro è possibile acquistare i biglietti per volare da Bergamo Orio al Serio ad Olbia. La deliziosa città sarda è una delle principali porte d’accesso alla Costa Smeralda, una delle più rinomate località balneari dell’Italia intera – e non solo. Splendide distese sabbiose, acque cristalline e panorami mozzafiato vi aspettano. E non dimenticate di concedervi una giornata per visitare Olbia: scoprirete bellezze incredibili, che vi lasceranno a bocca aperta.

Sempre a partire da 9 euro potrete invece volare da Catania a Torino: la prima capitale d’Italia è un vero e proprio scrigno di meraviglie architettoniche e di opere d’arte che vi porteranno in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. E per trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva, potrete concedervi una giornata di relax presso il Parco del Valentino, lungo le rive del Po: qui, tra il verde splendido di una natura rigogliosa, potrete ammirare il Borgo Medievale e il Castello del Valentino, Patrimonio UNESCO dell’Umanità.

Infine, da Ancona potrete raggiungere Palermo a partire da 9 euro. Il capoluogo siciliano offre tantissime attrazioni da visitare: rimarrete affascinati dalla Cattedrale della Santa Maria Vergine Assunta e dal capolavoro architettonico del Palazzo dei Normanni. Per non parlare delle bellissime spiagge che potrete trovare nei dintorni. Un esempio è la minuscola baia dei Francesi, che ha riaperto proprio pochi giorni fa ai turisti. Non perdete l’occasione di visitarla e concedervi un tuffo tra le sue acque turchesi.