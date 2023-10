Puoi vivere in un set cinematografico di Clint Eastwood

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Jam Press/Engel & Völkers / IPA Il set del film “Gli Spietati” di Clint Eastwood è in vendita

Si chiama cineturismo ed è molto più di un trend destinato a svanire col tempo. È un modo di viaggiare, di sognare e di emozionarsi che prevede di raggiungere tutti quei luoghi che hanno fatto da sfondo a pellicole e serie televisive. Città, quartieri, locali, ristoranti e poi, ancora, studi e set che si trasformano in destinazioni da inserire nelle nostre travel wish list per vivere esperienze straordinarie e indossare così i panni dei nostri protagonisti preferiti.

Eppure, c’è qualcosa di ancora più incredibile che gli appassionati del cinema possono fare, che non si limita a un viaggio o una vacanza e che, anzi, è destinato a cambiare per sempre la nostra vita. In Canada, infatti, è stato messo un vendita un ranch che in molti già conoscono, si tratta dell’intero set cinematografico del film Gli Spietati di Clint Eastwood. Chi vuole comprarlo?

Canada: vivere in un film di Clint Eastwood

Il sogno di cambiare vita e di trasferirsi altrove, in un piccolo borgo, per esempio, o in un paradiso terrestre, è qualcosa che ha fatto capolino nella mente di tutti, almeno una volta nella vita. E se vi dicessimo che adesso c’è la possibilità di vivere e di possedere un’intera città del selvaggio West?

Ci troviamo ad Alberta, in Canada, in uno dei territori più affascinanti e suggestivi del mondo che, a ogni stagione, cambia il suo volto trasformandosi nel palcoscenico degli spettacoli più grandiosi di Madre Natura. Proprio qui, tra laghi dalle mille sfumature di azzurro e montagne rocciose che incorniciano paesaggi da cartolina, esistono campi e praterie che si perdono all’infinito e che creano visioni da sogno.

Non è un caso che, proprio da queste visioni, Clint Eastwood si sia lasciato ispirare scegliendo questo territorio come set cinematografico di uno sei suoi film più iconici: Gli spietati. La pellicola pluripremiata, che ha visto le magistrali interpretazioni dello stesso regista e degli attori Gene Hackman e Morgan Freeman, esce ora dallo schermo e diventa realtà per chiunque voglia cambiare la sua vita. Il ranch e l’intero set del film sono stati messi in vendita. Al costo di 25 milioni di dollari si potrà quindi acquistare un’intera città del selvaggio West.

Fonte: Jam Press/Engel & Völkers / IPA

Il Ranch de “Gli Spietati” è in vendita

Conosciuto come The Ranch at Fisher Creek, questo pezzo di storia del cinema è ora in vendita e permetterà, a qualche fortunato nel mondo, di cambiare la propria vita e di trasformarla in un film. L’edificio, vi anticipiamo, è davvero maestoso. La proprietà si snoda su un terreno di oltre 3.000 metri quadri e comprende 33 camere da letto e 43 bagni.

Non mancano una sala giochi, dotata di biliardo e caminetto in pietra, aree di svago e di relax, un salone e una cucina, tutti presenti nel lodge principale. La proprietà, inoltre, ospita l’ufficio dello sceriffo, con due celle di prigione, delle stalle, una casa sul lago, una banca e una falegnameria. Ultimo, ma non per importanza, un saloon in stile vecchio west caratterizzato da una zona bar e una sala giochi. Il ranch è dotata anche di una chiesa con campanile.