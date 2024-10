Con Fieracavalli scopri 126 anni di pura passione equestre

Fonte: Fieracavalli Fieracavalli, Salone del cavallo iberico, Ph EnneviFoto

Fieracavalli, la manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, taglia il traguardo delle 126 edizionie cambia look, rinnovando la propria immagine sia nel logo che nei colori per omaggiare Verona – la città che le ha dato i natali nel 1898 – e per rendere visibile, fin dal primo sguardo, la sua anima più profonda: quella legata alla valorizzazione del cavallo.

Dal 7 al 10 novembre più di 140.000 visitatori tra atleti, appassionati o semplici curiosi potranno avvicinarsi a oltre 2.000 cavalli, scoprendo così la biodiversità nazionale, lo sviluppo del cavallo da sella italiano, gli esemplari di razza araba, americana e spagnola, senza dimenticare i cavalli Criolli, gli Shire e i Quarabs, tutti in mostra grazie alle 35 associazioni allevatoriali presenti.

Veronafiere 2024: il percorso

Si parte con il ricchissimo palinsesto di gare di Salto Ostacoli che si snodano in due padiglioni e su tutti e quattro i giorni di manifestazione. Partendo dal Padiglione 8 che ospita non solo la ventitreesima edizione di Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM, ma anche le finali dell’Italian Champions Tour – primo circuito nazionale itinerante a squadre – e il 126 Gran Premio Fieracavalli, lo special event dedicato alle migliori promesse del Salto Ostacoli Italiano. All’Arena FISE (Padiglione 5), invece, si ritrova il meglio del comparto giovanile del nostro Paese pronto a sfidarsi sul filo de secondi in diverse gare che si concluderanno, domenica 10 novembre, con l’attesissima Coppa delle Regioni U21. Per vedere i grandi campioni internazionali prepararsi alle gare in programma e capire quale sia la preparazione che ci cela dietro a un grande risultato, inoltre, tappa irrinunciabile è al Padiglione 7 con il campo prova della Longines FEI Jumping World CupTM.

Dalla monta inglese a quella americana, il passo è breve. Basta entrare al Padiglione 12, infatti, per immergersi nel Westernshow che, per questa edizione, si tinge di rosa ospitando competizioni di Barrel Racing e di Freestyle Reiningriservate esclusivamente alla categoria Lady. Il ring a stelle e strisce, inoltre, ospiterà il ritorno in fiera delle competizioni di Team Penning, con l’attesissima Fieracavalli Futurity Horse, dove saranno presentati i giovani cavalli di 4 anni. Grazie a AIQH, infine, tutti gli appassionati di Appaloosa, Paint e Quarter Horse potranno assistere a dimostrazioni di Ranch Trail, Ranch Rail e Ranch Conformation. Adrenalina e divertimento saranno le parole chiave di questo padiglione che proporrà anche momenti di avviamento al Reining per i più piccoli con Pietracavalla, l’imperdibile toro meccanico e i classici balli country nel saloon che prenderà vita durante le serate veronesi.

Passione e divertimento

Passione equestre, però, non significa solo grande sport, ma anche tanto divertimento, che a Fieracavalli diventa formato famiglia con attività pensate per intrattenere e far conoscere le mille sfaccettature del mondo equestre a grandi e piccini. Al Salone del Bambino (Pad.1) si troveranno, infatti, attività didattiche e formative per i più piccoli oltre all’immancabile Battesimo della Sella e all’arca di Fieracavalli. In Area A, invece, uno spazio dedicato agli Haflinger – i docili cavalli originari dell’Alto Adige – e un grande ring dove si susseguiranno, all day long, spettacoli e dimostrazioni per scoprire da vicino razze e tradizioni da tutto il mondo, oltre a utilizzi diversi del cavallo: da fedele alleato durante il lavoro, a compagno perfetto per numeri artistici, fino a supporto emotivo in situazioni di malattia fisica e psicologica.

Se ancora non bastasse, l’appuntamento da non perdere è con il Gala d’Oro Pathos, in programma giovedì 7 e sabato 9 novembre al Padiglione 8, che ospiterà i più importanti artisti equestri nazionali e internazionali che, con le loro esibizioni, saranno capaci di trasportare tutti in un’atmosfera magica, fatta di emozioni davvero indimenticabili. Evento speciale, giovedì 7 – subito prima del Gala – dedicato alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. Grande novità di quest’anno, inoltre, l’evento di venerdì 8 novembre che, al Padiglione 8, unirà sport e spettacolo: dalla mattina a sera, infatti, si susseguiranno gare intervallate da dj set, spettacoli e una sfilata di moda a sfondo sociale.

Sicurezza e benessere animale restano, anche quest’anno, i pilastri portanti della manifestazione che dedica un interno padiglione all’Horse Friendly Arena (pad.11): tre ring dove vedere i cavalli lavorare in libertà, conoscere le migliori tecniche di equitazione consapevole grazie alle più importanti scuole internazionali e scoprire tutti i professionisti che ogni giorno ne assicurano il benessere, come osteopati, veterinari, maniscalchi e pareggiatori. Sempre in tema sicurezza, inoltre, Fieracavalli ha deciso non solo di allungare del 50% l’Horse Safety Loop – il percorso transennato per i cavalli – per permettere al pubblico di vedere cavalli in ogni angolo della fiera, ma di creare anche una app aperta a tutti per eventuali segnalazioni di malessere e disagio degli animali durante lo svolgimento della rassegna, così da avere “occhi” ovunque e riuscire ad intervenire tempestivamente in situazioni di difficoltà.

Dopo il successo dello scorso anno, in ultimo, torna anche il Salone del Turismo Rurale e dei Prodotti Tipici. Lo spazio – all’interno del Padiglione 4 – è stato studiato per permettere a tutti di conoscere le storie più autentiche del territorio italiano e assaporare i gusti delle sue regioni, da nord a sud, in un percorso di valorizzazione e scoperta delle risorse paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche del nostro Paese. 30 espositori, infatti, offriranno al pubblico la possibilità di fare un vero e proprio giro d’Italia in quattro giorni, proponendo le migliori offerte turistiche per visitare i tesori rurali del nostro Paese, dall’alto di una sella, come Il MaraRanch di Castrocucco (MT) o la Fattoria Tana della Volpe, nel Parco Nazionale della Majella, che oltre a un orto botanico certificato dà la possibilità – anche ai più piccoli – di avvicinarsi in modo etico al cavallo, grazie a un Pony Club dedicato. Tutto questo grazie alla presenza di Agriturismo.it, il portale leader dell’agriturismo in Italia, dell’Unione nazionale Pro Loco Italia (UNPLI) e di vari produttori del territorio.

L’appuntamento per vivere quattro giorni di passione equestre è a Verona, dal 7 al 10 novembre 2024.