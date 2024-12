Sogni di navigare per un anno intero? Ora puoi farlo

Fonte: 123RF Pass annuale per crociere

Le crociere sono disponibili tutto l’anno e molti amanti di questa soluzione turistica non vedono l’ora di esplorare il mondo a bordo di una nave dotata di ogni comfort, per un’esperienza piacevole e divertente in coppia o con la famiglia. Chi viaggia a bordo di una nave da crociera si aspetta ambienti curati e accoglienti, un calendario di attività per grandi e piccoli che può riempire la giornata, buon cibo e spettacoli di intrattenimento che donano ritmo al soggiorno.

Di recente è stata lanciata un’iniziativa che permette di viaggiare su qualsiasi nave da crociera per tutto l’anno con un tipo di abbonamento speciale. Gli amanti delle tratte in mare aperto possono approfittare di questa proposta per esplorare vari angoli del mondo nel corso di un anno. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Come funziona

Secondo quanto riporta Travel Weekly, Virgin Voyages ha pensato a un pass annuale per i viaggiatori che amano la crociera. Una novità assoluta nel settore che prevede un 2025 interessante per il mercato di questo tipo di viaggio. Questo abbonamento, della durata di un anno, costa 120mila dollari per due persone e comprende il soggiorno in una cabina Sea Terrace, ma senza tasse e spese per i viaggi prenotati.

Tuttavia, saranno messi a disposizione un numero limitato di pass annuali, quindi chi è interessato deve valutare la soluzione in breve tempo. E i consulenti di viaggio guadagnano ben 10.ooo dollari sulle vendite di questo abbonamento speciale. La validità può partire dal 1° Gennaio, dal 1° Febbraio, dal 1° Marzo o dal 1° Aprile 2025.

Fonte: 123RF

I vantaggi

Chi acquista il pass annuale per le crociere viene iscritto automaticamente al Sailing Club di Virgin Voyages e può approfittare di alcuni vantaggi Deep Blue Extra. Tra questi, l’utilizzo del wifi premium, il servizio di lavanderia, l’imbarco prioritario, il credito per il bar pari a 100 dollari e due caffè speciali al giorno.

La scorsa estate 2024 Virgin Voyages aveva sperimentato una soluzione di viaggio simile con un abbonamento estivo per i lavoratori a distanza che poi “si è evoluto in qualcosa di più speciale” come ha sottolineato Richard Branson, fondatore di Virgin Group. “Salire a bordo di una qualsiasi delle nostre navi, attraverso un’infinita varietà di destinazioni per un anno intero vuol dire opportunità illimitate di avventure in un modo mai visto prima nel mondo delle crociere”, ha aggiunto.

Informazioni utili

La vera innovazione di questa idea di pass annuale, tuttavia, è che si può acquistare anche con Bitcoin ed è la prima volta che è possibile fare una cosa simile nel mondo delle crociere. Infatti è prevista l’opzione di pagamento in criptovaluta e il cliente potrà godersi un viaggio con il partner o con la sua famiglia tra relax e divertimento in varie parti del mondo. Per cancellare o modificare una navigazione prenotata con questo pass annuale, però, occorre provvedere almeno sette giorni prima della partenza per evitare penali.

Questo nuovo tipo di abbonamento potrebbe aprire la strada a idee simili che rinnovano il mondo del turismo suggerendo ai viaggiatori nuove soluzioni per godersi alcuni giorni di vacanza anche fuori stagione.