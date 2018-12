In vacanza a gennaio: le mete per fuggire dal freddo

editato in: da

è ormai alle porte e, con l’inizio del nuovo anno, può venir voglia di regalarsi un weekend o una vacanza un po’ più lunga in una località vicino casa, oppure dall’altra parte del mondo. A suggerire dove andare – in base al meteo – è il colonnello Mario Giuliacci di MeteoGiuliacci

Perché, se gennaio è il mese perfetto per chi ama sciare e trascorrere giornate sulla neve, è anche il periodo dell’anno ideale per regalarsi una fuga al caldo fuori stagione. Ad esempio, in Yemen. Un Paese che, ancora non battuto dalle più tradizionali rotte turistiche, merita d’essere scoperto.

Dove fare tappa? Sicuramente nella sua capitale, Sana’a, cinta da antiche mura e caratterizzata dai tipici palazzi yemeniti a più piani. E poi sull’isola di Socotra che, sperduta nell’Oceano Indiano, nulla ha da invidiare ai più noti paradisi tropicali. Perché visitarla? Perché è la patria del turismo avventura, ed è un luogo sicuro e pacifico. Sul suo territorio vivono 835 specie di piante, di cui il 37% si possono trovare solo qui, e 192 specie di uccelli. Anche se, a riservare lo spettacolo più bello, è il mare: tanto che, l’isola di Socotra, è il posto perfetto per chi ama lo snorkeling e le immersioni. A gennaio la temperatura media è di 28-30 gradi, e non piove quasi mai.

Meno avventurosa è una vacanza sull’isola di Antigua, ai Caraibi: anche qui, le massime del mese si aggirano intorno ai 30 gradi e le piogge sono una rarità . Circondata da barriere coralline, Antigua (parte dello stato caraibico di Antigua e Barbuda) è conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca. Ed è la meta perfetta per una vacanza a tutto relax.

Infine, a chi alle isole sperdute preferisce le metropoli, il colonnello Giuliacci suggerisce una breve fuga a Dubai, raggiungibile dall’Italia con 6 ore di volo e considerata la città del futuro per eccellenza. Gennaio è il mese ideale per una visita a questo splendido luogo nel cuore del deserto, che è tutto un susseguirsi di grattacieli e centri commerciali ma che riserva anche angoli selvaggi inaspettati: le temperature oscillano tra i 24 e i 26 gradi, e – anche qui – non piove quasi mai.