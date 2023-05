Viaggi di gusto in Italia: la classifica delle città dove il cibo locale è il migliore

Uno dei modi per conoscere meglio una meta di viaggio e immergersi nella sua tipicità è, senza dubbio, assaggiare i piatti e i prodotti del territorio scegliendo i ristoranti e i locali più quotati.

Ma quali sono le città italiane in cui si mangia meglio? A questa domanda ha risposto la classifica di TasteAtlas, guida online di viaggio esperienziale incentrata sul cibo della tradizione, stilando la classifica delle 100 località migliori del mondo: le italiane sono 15, 4 nella Top Ten.

Per ogni località, TasteAtlas ha unito la media delle valutazioni dei piatti nazionali, la media delle valutazioni dei migliori piatti locali e regionali serviti e la media delle valutazioni su Google dei migliori ristoranti tradizionali.

Le città italiane dove il cibo locale è il migliore

Come accennato, sono 15 le città italiane entrate tra le prime 100 al mondo per la qualità e la bontà dei piatti tipici: Siena, Verona, Sorrento, Catania, Modena, Palermo, Taormina, Torino, Bologna, Genova, Venezia e poi le 4 della Top 10.

Scendendo più nel dettaglio, per quanto riguarda Palermo, la scena gastronomica locale è dominata da una deliziosa selezione di ristoranti tradizionali siciliani e vivaci venditori di street food con il cibo caratterizzato dai freschi sapori mediterranei, influenze arabe e un focus sugli ingredienti a chilometro zero: emblematici sono i gustosissimi arancini di riso fritti ripieni di svariati ingredienti.

A Taormina, invece, spicca l’autentica cucina siciliana con le trattorie a conduzione familiare dove assaggiare la Pasta alla Norma, pasta con pomodoro, melanzane e ricotta salata, il Risotto ai frutti di mare, il Pesce spada alla Siciliana e la granita, rinfrescante dessert ghiacciato che, spesso, a colazione si accompagna con la brioche.

Torino conquista con i sapori raffinati e gli ingredienti di alta qualità della cucina piemontese dove uno dei classici più amati è il bollito misto, che ne racchiude in sé l’essenza. Ma non soltanto: altre perle culinarie sono la bagna càuda, una salsa tiepida di aglio e acciughe servita con verdure crude, gli agnolotti e il gianduiotto.

La cucina tradizionale bolognese si caratterizza invece per i suoi ricchi sapori, la pasta fresca e l’uso generoso di ingredienti del luogo: come non provare le iconiche Tagliatelle al ragù alla Bolognese, i Tortellini in brodo, le Crescentine e la Mortadella Bologna?

Passiamo a Genova, la cui cucina tradizionale si basa su ingredienti freschi, i sapori delicati e lo stretto rapporto con il mare. Tra i principali biglietti da visita del capoluogo ligure troviamo il pesto, la focaccia e la farinata di ceci.

E poi, Venezia, l’incantevole “Città dei Canali”, che mostra una felice fusione di tradizioni gastronomiche veneziane e adriatiche per una cucina celebre per i freschi frutti di mare, le erbe profumate e i sapori squisiti. Essere veneziani significa gustare i Cicchetti, piccoli piatti di stuzzichini simili alle tapas spagnole, le sarde in saor, il risotto al nero di seppia e il Baccalà mantecato.

L’Italia della Top Ten

Al decimo posto della classifica mondiale si piazza Milano che, quando si tratta di cibo, offre il meglio della cucina tradizionale lombarda, insieme a bar per aperitivi alla moda. I piatti da non perdere assolutamente? Il classico Risotto alla Milanese, riso cremoso allo zafferano, l’Ossobuco alla Milanese, la Cotoletta alla Milanese e la Cassoeula.

Il quarto posto è di Napoli, la culla della pizza: nessun piatto, infatti, è più emblematico della Pizza Margherita ma altrettanto golosi sono gli Spaghetti alle Vongole, gli Spaghetti alla Puttanesca, la Sfogliatella e i Babà.

Seconda in classifica è Roma, la Città Eterna, la cui cucina è nota per i piatti sostanziosi e saporiti tra cui spicca la pasta: Cacio e Pepe, Penna all’Arrabbiata, Pasta Carbonara sono un must.

Al primo posto tra tutte le città del mondo dove si mangia meglio svetta Firenze, dove la scena gastronomica locale sa unire il fascino del vecchio mondo alla moderna innovazione culinaria e si distingue per la semplicità e l’attenzione agli ingredienti locali di altissima qualità.

Cosa assaggiare? La Bistecca alla Fiorentina, il Lampredotto, la Ribollita, la Trippa alla Fiorentina e le Pappardelle al cinghiale.