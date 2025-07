iStock Oltre alle tappe religiose: cosa vedere a Lourdes

Senza dubbio la sua grande notorietà è dovuta in maniera particolare al fatto che si tratta di una delle mete religiose più celebri al mondo, ma Lourdes non è solo il santuario e il turismo religioso: nella cittadina si possono scoprire reperti storici, fare un viaggio nei sapori, oppure basta uscire un po’ dai suoi confini per immergersi in una natura indimenticabile. Infatti, ci sono moltissime altre cose da scoprire per poter assaporare la cultura del luogo, la sua storia e per apprezzare la sua bellezza naturalistica.

Siamo in Francia, nel dipartimento degli Alti Pirenei, regione dell’Occitania, e Lourdes si trova proprio ai piedi delle montagne, a un’altitudine che si attesta tra i 400 e i 420 metri sopra il livello del mare, lungo le rive del Gave de Pau. Un luogo abitato sin dai tempi più antichi, infatti a quanto pare il suo passato può addirittura essere fatto rialire già ai tempi della Preistoria.

La sua esistenza, però, diviene particolarmente celebre in tempi tutto sommato recenti. È nel 1858, a partire dall’11 febbraio, che una contadina molto giovane di nome Bernadette Soubirous afferma di vedere una donna vestita di bianco in una grotta, che si presenta a lei come Immacolata Concezione. Il luogo diviene piano piano un punto importante per tutti i fedeli della religione cattolica, uno dei più raggiunti dai pellegrini di tutto il mondo che, ancora oggi, arrivano in questa cittadina per scoprire il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, dove si trovano le tre basiliche e la grotta di Massabielle, ma anche fontane, piscine e una via crucis.

Ma la cittadina non è solo uno dei più importanti centri del mondo per la cristianità, ma è anche uno scrigno di tesori, perché il fascino del luogo è dato anche da tante altre meraviglie: cosa vedere a Lourdes oltre ai luoghi religiosi.

La fortezza della città: benvenuti a Château Fort Musée Pyrénéen

Un luogo in cui fare il pieno di storia, di fascino e tappa ideale per scoprire le tradizioni della zona. La fortezza di Lourdes si trova su uno sperone roccioso e domina la città con la sua imponenza e con il suo aspetto tipicamente medievale. Un luogo magnifico per molte ragioni, come il fatto che raggiungerlo permette di godere di una vista eccezionale: lo sguardo, infatti, da qui spazia verso le montagne regalando il perfetto scenario da cartolina, andando a incontrare anche la città e il suo celebre Santuario. Edificato per ragioni difensive, nel corso dei secoli è stato utilizzato con tanti scopi diversi: come residenza, ma anche come fortezza e prigione. Qui si trovano un torrione, un ponte levatoio e delle feritoie che regalano la sensazione di passeggiare nel passato, quello che ci porta indietro nel tempo fino a quasi mille anni fa. Questa fortezza antica è stata inserita nel patrimonio storico e museale della Francia.

Al suo interno si possono ammirare un giardino botanico e il Museo Pirenaico, realizzato circa un centinaio di anni fa e la cui collezione spazia regalando ai visitatori la possibilità di approfondire la storia e la cultura di questa zona, mostrando ceramiche e mobilio risalenti al XVIII secolo, ma anche costumi tradizionali e miniature. Il giardino botanico, invece, è roccioso ed è un viaggio tra sculture e modelli di architettura tradizionale della zona.

Il mercato coperto: alla scoperta di Les Halles

Non si può dire di conoscere davvero un luogo se non si ha provato la sua cucina: ecco perché è necessario visitare Les Halles, il mercato coperto della città. Si trova nel cuore di Lourdes ed è una rappresentazione molto intrigante dell’architettura del tardo XIX secolo, realizzato a Tolosa per il mercato cittadino, è stato poi comprato e trasferito qui. E se la struttura ha il fascino del passato, quello che si può sperimentare al suo interno è un viaggio nei sapori e nelle tradizioni gastronomiche del luogo: dai prodotti che regala la zona, fino ai piatti tipici, è senza dubbio il punto da cui partire per conoscere la cultura culinaria locale. È aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13, ma attenzione: lo troverete chiuso la domenica nei mesi che vanno da novembre a marzo.

In generale comunque girare per il centro città permette di scoprire le sue strade e i suoi palazzi, di assaporare quel clima mistico e religioso che ammanta Lourdes e di ammirare la sua struttura urbanistica. magari proprio dopo aver assaporato qualche prelibatezza tipica della zona.

Musee de cire: il museo delle cere di Lourdes

È a tema religioso, ma si tratta di una di quelle esperienze che vale la pena vivere: una visita alla scoperta del museo delle cere di Lordes deve assolutamente essere messa in programma se si visita questa bella cittadina francese. Al suo interno si possono ammirare 18 scene e più di 100 personaggi di cera a grandezza naturale che ripercorrono la vita di Gesù e quella della contadinella Bernadette. È aperto tutti i giorni della settimana, ed è la tappa ideale per chi apprezza questo tipo di arte, per coloro che vogliono conoscere di più l’aspetto mistico e per chi apprezza la storia.

Pic du Jer: gita nella natura

Lourdes è un luogo immerso in uno scenario suggestivo, ricco di bellezza e di attrazioni naturalistiche. E quindi, dopo aver visitato la città, non c’è niente di meglio di iniziare a esplorare i dintorni, procedendo con un viaggio alla scoprta dei punti più affascinanti che regala la natura. Uno di questi è, senza dubbio, il Pic du Jer che si raggiunge grazie a un breve viaggio (che ha la durata di una decina di minuti) in funicolare che porta sino alla stazione superiore. Giunti fino a qui ci sono diverse attività da programmare e provare per poter godere di un’immersione totale nel fascino della natura del luogo. Ad esempio, si può percorrere un sentiero che porta fino alla cima, da dove si può lasciare che lo sguardo si colmi della meraviglia del paesaggio, aspetto non da poco – poi – il fatto che si possano scoprire aspetti tipici della flora del luogo grazie ad appositi cartelli informativi che si incontrano lungo il percorso. Oltre a questo, si possono fare dei percorsi in mountain bike, una scelta adatta ai più sportivi e che amano le due ruote.

Per chi, invece, vuole approfondire la storia dei Pirenei vi è la possibilità di partecipare a visite guidate della durata di circa 40 minuti che portano alla scoperta delle grotte del Pic du Jer. Insomma: giunti in cima c’è davvero l’imbarazzo della scelta per tutti: da chi ama conoscere la natura, a chi non disdegna vacanze più attive. La funicolare è accessibile da aprile a novembre.

Il lago glaciale di Lourdes

Sempre per chi ama la natura e i paesaggi da cartolina vicino a Lourdes si trova un’altra tappa fenomenale: a soli tre chilometri dal centro della città, infatti, si incontra il lago glaciale di Lourdes. Il giro di questo specchio d’acqua si sviluppa lungo sei chilometri ed è la tappa ideale per un pic-nic oppure per fare passeggiate o giri in bicicletta, per chi – invece – vuole provare sport acquatici, non manca la possibilità di mettersi alla prova con canoa e stand-up paddle. E inoltre è la destinazione ideale se si ama la pesca.

Le escursioni nei dintorni di Lourdes

Ci sono diverse escursioni che si possono fare nei dintorni di questa bella cittadina in Francia. Una di questa è quella lungo la Via Verde dei Gaves lungo quello che un tempo era il tracciato della vecchia linea ferroviaria: si può percorrere in bici o con i pattini, ma anche a piedi diventando il percorso perfetto per le famiglie: si snoda per 17 chilometri e permette di conoscere la valle di Gave de Pau. Ma è anche il punto di partenza per chi sulla sella vuole affrontare le salite dei Pirenei. Oltre a questo suggestivo percorso si può fare il giro del lago glaciale (con tappa anche alla torbiera, zona umida “Natura 2000”), oppure il sentiero di Béout, lungo 10 chilometri e con un indice di difficoltà facile, perette di godere di un panorama indimenticabile. Queste sono solo alcune delle diverse escursioni che si possono facilmente programmare nella zona di questo importante centro religioso in Europa.

Parco Nazionale dei Pirenei

Non si può visitare Lourdes senza ammirare la natura circostante, tra cui la meraviglia del Parco Nazionale dei Pirenei che custodisce alcuni gioielli particolarmente preziosi. Come la strada che porta a Pont d’Espagne con le sue meraviglie cascate tra cui, nei pressi della stazione termale di La Raillère, quella di Lutour. Oppure, giunti sul posto, sono da non perdere le cascate del Gave de Gaube. La meraviglia è di casa anche nella valle di Gavarnie con i suoi circhi naturali glaciali, tra cui il circo di Gavarnie, con le sue numerose cime che lo circondano e le cascate, tra cui la più alta d’Europa con i suoi 422 metri di altezza. La distanza con Lourdes è di circa 57 chilometri. Quindi è la destinazione ideale per una gita fuori porta di un giorno.

Queste, però, sono solo alcune delle bellezze di questa area in cui vivono circa 2500 piante e 4000 specie di animali. Un posto magico, che merita una visita.