iStock Il Mercato della Vucciria a Palermo

Durante un viaggio, anche ciò che mangiamo e beviamo è fondamentale per rendere l’esperienza davvero memorabile. Scoprire i sapori delle ricette tradizionali, i prodotti freschi migliori del giorno e il modo in cui vengono cucinati e serviti è il modo più intelligente per conoscere una cultura, comprenderla e viverla pienamente. E non ci sono luoghi migliori in cui farlo se non i mercati locali: un caleidoscopio di colori e profumi che è a tutti gli effetti uno dei luoghi più democratici del mondo, dove si riuniscono turisti, lavoratori, studenti e cittadini che si muovono tra le bancarelle assaporando specialità del luogo o internazionali e ingredienti rari.

Una nuova classifica dei migliori mercati locali è stata stilata dalla giuria di esperti di cibo e viaggi negli Annual Global Tastemakers Awards di Food & Wine, giunti alla loro quarta edizione: nella top 10 globale spicca in particolare un mercato italiano che non è solo un luogo dove acquistare e assaporare il cibo, ma una vera e propria esperienza sensoriale e gastronomica imperdibile: la Vucciria di Palermo.

La Vucciria tra i migliori mercati locali del mondo

Folklore, musica, colori e profumi che invadono ogni vicolo e fanno venire l’acquolina in bocca: il mercato della Vucciria di Palermo, in Sicilia, è questo e molto di più. Situato nel centro storico del quartiere della Loggia, in una piccola zona compresa tra Via Roma, Piazza San Domenico Caracciolo, Via Cala e Corso Vittorio Emanuele, è un’esperienza gastronomica che inizia al mattino: gli abitanti che camminano tra le bancarelle e si fermano dal fruttivendolo di fiducia dove trovano verdure fresche e pesce del giorno annunciato a gran voce nel dialetto siciliano dai pescivendoli.

Si prosegue a mezzogiorno con i turisti che qui assaggiano i famosi arancini giganti e gli squisiti spiedini di carne alla griglia. L’avventura si chiude alla sera, con aperitivi e balli sfrenati.

La Vucciria è il mercato più antico di Palermo ed è uno dei luoghi più vivaci della città, nonché il migliore per immergersi nel passato e nella storia più antica della popolazione siciliana: nella classifica stilata da Food & Wine si è aggiudicato il 9° posto. Un risultato che deriva da un lungo lavoro di ricerca con interviste a oltre 400 chef, esperti di viaggi, giornalisti specializzati in gastronomia e viaggi e professionisti del vino provenienti da tutto il mondo, che si è concluso con l’analisi finale del Comitato Consultivo Globale.

La top 10 dei mercati locali migliori del mondo nel 2026

Il primo mercato locale classificato all’interno degli Annual Global Tastemakers Awards 2026 è Borough Market a Londra: presente fin dal 1756, è il più antico mercato alimentare ancora esistente in città. Ha più di 100 bancarelle, stand, ristoranti, bar e negozi che vendono qualsiasi cosa, dai pregiati formaggi britannici agli stufati persiani, dalle salse giamaicane al cibo di strada cipriota. Un consiglio per i viaggiatori: per evitare la folla, meglio raggiungerlo prima dell’ora di pranzo nei giorni feriali.

Al secondo posto si classifica invece il mercato di Chatuchak a Bangkok, il più grande del mondo: una distesa immensa fatta di più di 15.000 bancarelle divisa in 26 sezioni. Dal cibo all’arte, dalla moda all’antiquariato, c’è davvero di tutto, come noodles saltati in padella, spiedini di carne alla griglia, riso al mango, larve di bambù e bachi da seta, grilli fritti e succo d’anguria.

Sul terzo gradino del podio gli esperti hanno posizionato l’Halles de Lyon Paul Bocuse a Lione (Francia): un mercato coperto attivo dal 1859 con 56 bancarelle amate da chef, cuochi amatoriali locali e turisti. Qui si assaporano ostriche fresche, formaggi tradizionali come il Camembert, oltre a carni e piatti caldi per ogni gusto.

Ecco di seguito la top 10 completa dei mercati locali migliori del mondo in classifica e cosa li rende unici e speciali:

1. Borough Market (Londra): lo storico mercato gourmet con oltre 100 stand e una straordinaria varietà internazionale di cucine;

2. Chatuchak Market (Bangkok): il mercato più grande del mondo, con 15.000 bancarelle e un’offerta sterminata;

3. Halles de Lyon Paul Bocuse (Lione): tempio della gastronomia francese amato anche dagli chef;

4. Mercado de la Merced (Città del Messico): un labirinto autentico dove scoprire ingredienti tradizionali e street food mesoamericano;

5. Marché des Enfants Rouges (Parigi): il mercato più antico di Parigi, conviviale e multiculturale;

6. Mercat de la Boqueria (Barcellona): icona gastronomica sulla Rambla, perfetta per tapas e prodotti freschissimi;

7. Granville Island Public Market (Vancouver): esempio di riqualificazione urbana con eccellenze artigianali locali;

8. Nishiki Market (Kyoto): 400 anni di storia e specialità giapponesi tradizionali in un’unica strada;

9. Vucciria (Palermo): esperienza folkloristica tra street food, storia e vita notturna siciliana;

10. Viktualienmarkt (Monaco di Baviera): mercato storico con birreria all’aperto e specialità bavaresi autentiche.