La leggenda dei Laghi Gemelli

I Laghi Gemelli in Val Brembana sono legati ad una leggenda antichissima che vi commuoverà. E si trovano in un luogo meraviglioso

Fonte: 123RF Paesaggio dell'area dei Laghi Gemelli: la leggenda

Chiusi da una corona di montagne, suggestivi e legati a più di una leggenda: sono i Laghi Gemelli, che si trovano all’interno del territorio del comune di Branzi, piccolo borgo di nemmeno mille abitanti in provincia di Bergamo.

L’alta val Brembana è circondata da montagne: il Pizzo Farno, il Monte Corte e il Pizzo del Becco, solo per citarne qualcuno. E da due valichi: il Passo del Laghi Gemelli, che collega la val Brembana alla val Seriana, e il passo di Mezzeno.

La natura qui è affascinante vi sono diversi percorsi per raggiungere i Laghi Gemelli, immergendosi in uno scenario alpino che leva il fiato. Ma come nascono questi due specchi d’acqua e quali sono le leggende a essi legate? Tutto quello che c’è da sapere sui Laghi Gemelli, per una gita fuoriporta in un luogo bellissimo in Italia, ma anche legato a storie affascinanti.

I Laghi Gemelli dove sono e come nascono

Oggi a guardarli i Laghi Gemelli sono un unico specchio d’acqua; infatti, si dividono solamente quando la diga viene svuotata, magari per effettuare opere di manutenzione. Ma prima della realizzazione di quest’opera, che è datata 1932, i due erano separati da una sottile lingua di terra, più piccoli e sembravano riflettersi uno nell’altro.

Si trovano in val Brembana e si raggiungono percorrendo alcuni sentieri, ma sono più o meno due quelli principali. Uno di questi si snoda per circa quattro chilometri e mezzo con partenza dalle Baite di Mezzeno. L’altro, invece, percorre circa 6 chilometri e parte dal lago di Carona.

Nei pressi si trova un rifugio che è aperto tutti i giorni da metà giugno a metà settembre, nei weekend e nei giorni di festa dal 25 aprile al 9 giugno e dal 21 settembre al 3 novembre: offre servizio bar, ristoro e pernottamento. Situato a 1968 metri di altitudine, ha ben 80 posti letto ed è incastonato nel cuore della natura più sensazionale.

La leggenda dei Laghi Gemelli

Un ambiente tipicamente alpino, tra montagne, natura, animali e scorci di incredibile bellezza. È qui, nella val Brembana in Lombardia, che si trovano i Laghi Gemelli ammantati – come accade ai luoghi più belli e suggestivi – da più di una leggenda. Ma la più famosa cela una romantica e tristissima storia d’amore.

Protagonisti di questa antica storia erano due giovani: lei di una ricca famiglia di Branzi, lui pastore della Val Taleggio. Una storia destinata a non avere un lieto fine in quanto erano innamorati ma al tempo stesso erano impossibilitati a stare insieme, poiché il padre di lei aveva già preso accordi per un matrimonio combinato con il figlio di un’altra ricca famiglia.

E così, nonostante il dolore della giovane, la volontà del padre non poteva essere messa in dubbio: nulla, però la faceva stare meglio. Fino a quando un medico non è riuscito nella difficile prova di farle tornare il sorriso, peccato che in realtà fosse il suo innamorato.

I due hanno tentato la fuga ma mentre scappavano sono caduti in una radura morendo e generando due conche, che – piano piano – si sono colmate d’acqua. Ma se in vita i due non hanno potuto coronare il loro sogno d’amore, lo hanno fatto quando i due laghi sono stati riuniti con la costruzione della diga nel 1932.

Una storia amara ma al tempo stesso romantica che dona ulteriore fascino a questo luogo.