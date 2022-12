Cortina, la bellezza circondata dalle Dolomiti

Incastonato nella splendida cornice delle Dolomiti, considerate Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il delizioso borgo di Cortina d’Ampezzo è ricco di sorprese tutte da scoprire. Tra le sue viuzze si respira un’atmosfera speciale, soprattutto quando arriva l’inverno: la neve ammanta i tetti delle sue case e le luminarie rendono il paesaggio semplicemente meraviglioso. Inoltre questa è la località perfetta per chi ama vivere la montagna in ogni sua sfumatura e dedicarsi agli sport all’aperto. Vediamo quali sono le bellezze di questo paesino che sembra uscire da una cartolina.

Cortina d’Ampezzo, un borgo meraviglioso

Il borgo di Cortina d’Ampezzo si trova in Veneto (in provincia di Belluno), immerso nel panorama maestoso di quelle che sono le montagne più suggestive d’Italia: le Dolomiti. È un luogo bellissimo, incastonato nella natura e circondato da cime imponenti come le Tofane, il Sorapiss (di cui è particolarmente famoso l’omonimo lago d’alta quota) e il monte Faloria. Abitato da poco più di 5.500 persone, il paese è una rinomata meta turistica sia estiva che invernale. Sono tantissimi i vip che vi trascorrono le loro vacanze, attirati non solo dai paesaggi incantevoli, ma anche dagli hotel di lusso e dalle boutique dove concedersi un po’ di shopping a cinque stelle.

Passeggiando tra le affascinanti stradine del centro storico di Cortina d’Ampezzo, ci si può imbattere in molto più che solo vetrine d’alta moda e locali dove assaporare una buona cioccolata calda (o una fetta di strudel). Vi sono ad esempio la splendida Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, eretta nel ‘700, e il vicino Comun Vècio, l’antico municipio oggi divenuto sede della biblioteca civica (e anche della banda cittadina, che in estate organizza un festival davvero strepitoso). E a poca distanza si può ammirare la Casa delle Regole, un edificio austero che ospita al suo interno il Museo d’arte moderna Mario Rimoldi, con oltre 800 opere dei più importanti pittori del secolo scorso.

Cortina d’Ampezzo, tra natura e sport

Estate e inverno, a dominare è la natura incontaminata che circonda Cortina. Durante i mesi più caldi, ci si può sbizzarrire: tra escursioni e trekking mozzafiato, lunghe passeggiate tra i borghi o pedalate in sella alla mountain bike, c’è davvero di che divertirsi. Per i più coraggiosi, le Dolomiti qui offrono numerosi punti d’arrampicata che permettono di scalare rocce impervie, ammirando nel contempo panorami unici al mondo. Dopo tante avventure, la giornata non può che concludersi in una spa: sport e benessere trovano la loro massima espressione in questo angolo di mondo.

E in inverno? Il comprensorio sciistico Cortina d’Ampezzo vanta ben 120 km di piste da sci ed è dotato di 27 impianti di risalita. Stiamo parlando di una vera eccellenza: non a caso, questa sarà una delle sedi in cui si terranno le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Oltre allo sci, si possono praticare molte altre attività all’aria aperta (e non solo). Dal pattinaggio su ghiaccio alle ciaspolate, dallo snowboard alla slitta trainata con gli husky: il divertimento per grandi e piccini è assicurato. Il momento migliore per andare alla scoperta di questo borgo? Sicuramente il Natale: le luci e gli addobbi rendono l’atmosfera davvero magica, tutta da vivere.