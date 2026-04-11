Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Il Ponte delle Teste Mozze apre per la prima volta

Per secoli era rimasto nascosto sotto terra, dimenticato da tutti, ma oggi il Ponte delle Teste Mozze torna finalmente visibile e, per la prima volta nella storia, apre al pubblico con visite speciali.

Succede a Palermo, in occasione de “Il Genio di Palermo”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori che offre un’opportunità unica a cittadini, turisti e curiosi: entrare in un luogo rimasto invisibile per oltre un secolo e che custodisce una storia affascinante, a partire dall’origine del suo particolare nome.

Un ponte “scomparso” e ritrovato per caso

Quello che oggi riemerge è un maestoso ponte in pietra a tre campate di origine arabo-normanna, situato a pochissima distanza dal Ponte dell’Ammiraglio. In passato, i due costituivano un unico sistema di attraversamento del fiume Oreto, elemento chiave della geografia medievale della città.

Poi qualcosa ne ha cambiato per sempre la storia: nel 1831 il corso dell’Oreto subì una deviazione e il ponte venne progressivamente interrato. Proprio questo destino, che può sembrare infausto, si rivela invece decisivo per la sua salvaguardia nei secoli: finendo sotto terra è sfuggito alla demolizione ed è rimasto intatto sotto la superficie.

La sua riscoperta, casuale, è avvenuta solo nel 2014 durante i lavori per la realizzazione della linea del tram, grazie agli scavi della Soprintendenza ai Beni culturali. Un ritrovamento inatteso che ha restituito a Palermo un frammento perduto della sua storia.

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Il suo nome racconta una storia oscura

Il nome “Teste Mozze” del ponte colpisce indubbiamente e a spiegarne le origini è proprio la storia di cui è stato protagonista: a metà del Settecento, proprio in quest’area, venne infatti trasferito un cippo utilizzato per esporre le teste dei condannati a morte, secondo una pratica diffusa all’epoca che fungeva da monito pubblico. È da qui che deriva il suo nome, che è rimasto nel tempo anche quando il ponte era ormai invisibile. Un dettaglio che aggiunge una dimensione più cupa e simbolica a un luogo già ricco di storia.

Oggi il ponte non rappresenta soltanto una straordinaria scoperta archeologica, ma anche una chiave per leggere la trasformazione urbana di Palermo. Un tempo, infatti, la città era attraversata da corsi d’acqua e infrastrutture ormai scomparse o nascoste sotto le stratificazioni della storia.

Quando visitarlo

L’apertura al pubblico del Ponte delle Teste Mozze è a tutti gli effetti un evento eccezionale che attira moltissimi cittadini e curiosi all’interno della rassegna “Il Genio di Palermo 2026“.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per l’11 aprile 2026 con un’anteprima per la stampa, mentre le visite al pubblico sono previste per il weekend dal 16 al 19 aprile e nei due fine settimana successivi (quindi è un’ottima idea per un’esperienza culturale speciale anche nel ponte del Primo maggio).

Ma il Ponte delle Teste Mozze non è l’unica meraviglia da ammirare in occasione della manifestazione che si tiene dal 16 al 19 aprile: sono una trentina le iniziative che permettono di scoprire una città inedita tra monumenti, porte storiche, giardini, palazzi, ville antiche, residenze barocche e teatri neoclassici, oltre alle abituali passeggiate tematiche alla scoperta della città. Aprono per la prima volta anche Casa Savona e l’antichissima Porta Mazzara, che sta pian piano tornando alla luce.

Per ogni dettaglio sulle iniziative, gli orari e i prezzi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Le Vie dei Tesori.