Le spiagge sabbiose in Croazia sono rare rispetto a quelle di ghiaia o rocciose, per motivi geologici legati alla costa carsica adriatica: ma ecco dove si trovano

iStock Queen’s Beach (Nin, vicino a Zadar), con fango medicinale peloide

La Croazia è una delle mete più amate e ambite dagli italiani, specialmente per le vacanze estive e i lunghi ponti. Le ragioni sono semplici: la vicinanza geografica, la bellezza incontaminata del paesaggio e il prezzo non eccessivo. Tuttavia, molti esitano a scegliere la costa croata per le vacanze, convinti che sia formata esclusivamente da scogliere e spiagge di sassi. Ma questa è solo una parte della verità. In realtà, la Croazia offre diverse spiagge di sabbia fine, o miste a ciottoli, bagnate da un mare cristallino che nulla ha da invidiare a destinazioni più esotiche.

La maggior parte di queste spiagge è perfettamente fruibile da fine maggio a metà settembre, con temperature estive che oscillano tra i 25 e i 30 °C. In particolare, maggio‑giugno e settembre garantiscono un clima ideale e meno affollamento. Le spiagge sull’isola (Dugi Otok, Lopud, Rab, Korčula, Pelješac, Krk, Pag, Mljet) richiedono un trasferimento via traghetto o auto-ferry: è consigliabile verificare gli orari e prenotare in alta stagione.

Ecco allora una selezione delle spiagge di sabbia più belle della Croazia, partendo da quelle situate sulla terraferma fino alle isole.

1. Prapratno (Penisola di Pelješac)

Sulla penisola montuosa di Pelješac si trova la spiaggia di Prapratno, caratterizzata da sabbia fine, acque verde turchese e una baia appartata e tranquilla. Parte di un campeggio ma accessibile anche da visitatori esterni, dispone di strutture alberghiere, ristoranti e ombrelloni a noleggio. Questa spiaggia è una pausa ideale anche per chi vuole organizzare escursioni nelle cantine e nelle campagne dei dintorni.

iStock

2. Kraljičina Plaža – Queen’s Beach (Nin, vicino a Zadar)

L’immagine del litorale sabbioso lungo 8 km è diventata il simbolo della cittadina di Nin (Nona), la città regia più antica della Croazia. La Kraljičina plaža è considerata la spiaggia di sabbia più lunga del Paese ed è unica sotto molti aspetti. Il nome, che significa “spiaggia della regina”, è legato a una leggenda secondo cui il primo re croato Tomislav e la sua consorte amavano contemplare il tramonto sul Velebit proprio da qui. La spiaggia è raggiungibile attraversando un bagnasciuga largo circa dieci metri, e nei suoi pressi si trova una delle maggiori fonti di fango curativo della Croazia, utilizzata fin dall’antichità, persino dalla regina Jelena. Grazie al peloide curativo, Nin è diventata località termale ufficiale nel 1960.

Oggi la spiaggia è attrezzata con passerelle in legno che attraversano un’area naturalistica unica, protetta dalla rete europea NATURA 2000: un vero e proprio “orto botanico” naturale ricco di biodiversità e specie endemiche. Inserita dal Travel Channel tra le 100 spiagge più belle del mondo, la Queen’s Beach è una delle spiagge croate consigliate per famiglie con bambini, persone anziane e romantici a passeggio.

iStock

3. Sabunike (Privlaka, vicino a Zadar)

La spiaggia di Sabunike nei pressi di Privlaka (a sud di Nin) è perfetta per chi alloggia a Zadar. Sabbia fine, acque basse e calde, bar, noleggio giochi d’acqua e passeggiate: è una spiaggia davvero per tutte le età. Meno affollata rispetto alla Queen’s Beach, è un’ottima alternativa più tranquilla, ma vicina ai servizi.

4. Sakarun (Isola di Dugi Otok)

La spiaggia di Sakarun, sull’isola di Dugi Otok, è celebre per la sua distesa di sabbia bianca e le acque turchesi bassissime, che ricordano paesaggi tropicali. Il fondale resta poco profondo per molti metri e la spiaggia è ampia, per questo è apprezzatissima anche dalle famiglie con bambini. La pineta retrostante garantisce ombra naturale, ma ci sono anche ombrelloni, sdraio a pagamento e piccoli chioschi di bibite e snack.

5. Rajska Plaža – Paradise Beach (Isola di Rab)

Chiamata anche “Paradise Beach”, la Rajska Plaža sull’isola di Rab è una delle spiagge più famose della Croazia. Sabbia fine, acqua limpidissima a bassa profondità e ampi spazi la rendono una spiaggia da cartolina, facilmente accessibile e comoda per tutte le età. È ben attrezzata con noleggio di pedalo e bar/ristoranti nelle vicinanze; ma può essere molto affollata in alta stagione.

iStock

6. Sahara Beach (Lopar, Isola di Rab)

Sahara Beach, a nord di Lopar sull’isola di Rab, è una spiaggia sabbiosa che si apre su un paesaggio naturale incontaminato, un po’ meno turistica rispetto alla vicina Paradise Beach. Adiacente ci sono anche calette nudiste, ma la zona principale è accessibile a tutti. La sabbia si estende lentamente nel mare, che resta basso per molti metri.

7. Šunj (Isola di Lopud)

Sull’isola di Lopud, una delle Isole Elafiti al largo di Dubrovnik, si trova la spiaggia di Šunj, una tranquilla insenatura sabbiosa che si raggiunge facilmente in traghetto. Con sabbia soffice e acqua calma, è perfetta per un’escursione romantica o una giornata in famiglia. Nei pressi ci sono alcune taverne e punti ristoro.

8. Vela Pržina (Isola di Korčula, zona di Lumbarda)

La spiaggia Vela Pržina, nell’estremità orientale dell’isola di Korčula, vicino a Lumbarda, è di sabbia fine con acque basse e piacevolmente calde. Perfetta per bambini e famiglie, è attrezzara anche con bar e ristoranti direttamente sulla spiaggia. La vista è spettacolare.

9. Grebišće (Isola di Hvar)

Tra le spiagge più belle dell’isola di Hvar, Grebišće si trova nei pressi di Jelsa, proprio sotto l’omonimo campeggio. È una spiaggia sabbiosa con fondale basso, incorniciata da una pineta che in estate gode ombra e riparo dal sole. Ideale per le famiglie con bambini, è dotata di docce all’aperto, bagno pubblico, cabine, noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni. Non mancano le attività sportive: beach volley, picigin, tennis e badminton sono tra le opzioni per chi cerca movimento. Lungo la spiaggia si trovano bar e ristoranti dove assaggiare specialità tipiche dell’isola.

10. Vela Plaža (Baška, Isola di Krk)

Sulla punta sud-orientale dell’isola di Krk si trova la celebre Vela Plaža, una spiaggia lunga circa 2 chilometri che alterna sabbia e ciottoli. È perfettamente attrezzata e circondata da numerosi bar, ristoranti e attività ricettive. Grazie alla sabbia morbida in molte aree e all’acqua trasparente e poco profonda, è particolarmente indicata anche per le famiglie con bambini.

11. Saplunara (Isola di Mljet)

Sulla punta sud-orientale dell’isola di Mljet si trova la baia di Saplunara, che ospita una delle spiagge sabbiose più belle e tranquille dell’Adriatico. Protetta da una fitta pineta e con fondali bassi, è ideale per nuotare in totale relax. Lontana dai grandi flussi turistici, è senza dubbio una meta perfetta per chi cerca natura e quiete.

iStock

12. Caska (Isola di Pag, zona Novalja)

Vicino alla celebre Zrće, ma dal carattere completamente diverso, la spiaggia di Caska è una delle poche aree sabbiose dell’isola di Pag. Le sue acque trasparenti e la sabbia soffice ne fanno una buona alternativa alle più frequentate spiagge ghiaiose. Secondo la leggenda, il sito ospitava un’antica città romana sommersa.