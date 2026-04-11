Viaggiate tra borghi e natura con le "Gite in treno" di Trenord. Itinerari integrati per sport, cultura e relax: la soluzione ideale per scoprire il territorio

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Ripartono le Gite in treno con Trenord

Per viaggiare e staccare la spina non è sempre necessario andare lontano, a volte basta semplicemente salire su un treno. E di binari che svelano luoghi lontani dai percorsi più affollati con il paesaggio che si rivela davanti ai nostri occhi, in Italia ne abbiamo diversi. In particolare, a proporre itinerari interessanti sono le Gite in Treno di Trenord pensate per accompagnare i viaggiatori verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e sportive della Lombardia. Non mancano anche gli amati treni storici, che riprenderanno le loro tratte dal 12 aprile 2026.

I biglietti possono essere acquistati online dal sito ufficiale o dalle app.

Gite al lago

Grazie alle proposte di Trenord, potete lasciare l’auto e partire da Milano, o da qualsiasi stazione lombarda, verso i laghi lombardi per una gita di un giorno. Il servizio propone pacchetti completi treno + battello, che permettono di raggiungere le località lacustri e navigare liberamente con un unico biglietto integrato.

Tra le mete imperdibili spicca il Lago di Como con il Bellagio Tour, ideale per ammirare Villa Carlotta, o l’affascinante Orrido di Bellano. Non mancano le gemme del Garda, come la storica Sirmione, o le Isole Borromee sul Lago Maggiore. Per chi cerca relax e natura, anche Monte Isola sul Lago d’Iseo offre un rifugio unico.

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Treni storici

Per un tuffo nel passato, salite a bordo dei Treni Storici. Questi itinerari speciali, perfetti per una gita fuori porta, offrono l’emozione di viaggiare su carrozze d’epoca degli anni ’20, con interni in legno e sedili in velluto rosso cardinale. L’esperienza di viaggio è arricchita da performance teatrali e musica jazz dal vivo che rendono il tragitto un vero spettacolo immersivo.

Treni per parchi tematici e altre esperienze

Le proposte di Trenord sono dedicate anche al divertimento e al relax con pacchetti completi per vivere esperienze indimenticabili in giornata. Con un unico biglietto integrato treno + esperienza, potete raggiungere i grandi parchi tematici del Garda come Gardaland, Movieland e Caneva Aquapark, oppure volare con la fantasia a Volandia, il museo del volo vicino a Malpensa.

Per chi cerca suggestioni panoramiche, sono imperdibili la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli tra Italia e Svizzera o la funicolare di Brunate sopra Como. Non mancano le occasioni per i buongustai, con degustazioni di vini a Vigna Cobue o passeggiate tra le risaie del Pavese al Campo dell’Oste, rendendo ogni gita fuori porta comoda, sostenibile e ricca di bellezza.

Treni per amanti dello sport

Per aiutarvi a vivere la vostra passione per l’outdoor, Trenord ha dedicato delle offerte specifiche che vi permettono di raggiungere comodamente il punto di partenza per escursioni rigeneranti o di beneficiare di alcune promozioni. Dall’emozione del rafting sul fiume Adda (da prenotare almeno 3 giorni prima) agli sconti sui biglietti del treno per chi possiede la Credenziale del Pellegrino e sta percorrendo la Via Francigena o la Via Francisca.

Treno per le città d’arte

Non mancano i treni che vi porteranno tra le bellezze artistiche e culturali della Lombardia. Il pacchetto treno + esperienza dedicato a Brescia, per esempio, permette di visitare i musei e i siti culturali con un solo biglietto, mentre quello con destinazione Cremona include sia il treno che l’ingresso al Museo del Violino. Qui, potrete scoprire le opere e gli esemplari dei più grandi Maestri della liuteria cremonese.

Treno per gli eventi

Infine, alcune gite in treno sono dedicate anche agli eventi più attesi. Con il Daypass Trenord potete viaggiare comodamente da tutte le stazioni della Lombardia e raggiungere in treno direttamente Rho Fiera, dove dal 21 al 26 aprile si terrà il Salone del Mobile. Dal 14 al 19 aprile, invece, ci sarà la Gelato Week: arrivando con il treno, il biglietto include fino a 5 gelati nel formato “cono” nelle gelaterie convenzionate.