Ripartono i voli per le Seychelles, anche dall’Italia

Continuano le buone notizie sul fronte dei viaggi e, dopo l’annuncio della riapertura delle frontiere da parte dell’Oman, è ora il turno delle Seychelles che vedono la ripartenza dei voli internazionali anche dall’Italia.

Questo meraviglioso arcipelago composto di ben 115 isole immerse nell’infinità dell’Oceano Indiano, al largo dell’Africa orientale, ha di fatto rispalancato le sue porte a partire dall’1 agosto del 2020. Ma è solo in questo dicembre che, finalmente, la compagnia aerea Qatar Airways è tornata a collegare Milano Malpensa e Roma Fiumicino – via Doha – con questi splendidi lembi di terra, e per la precisione a partire dal giorno 15 del corrente mese.

Il vettore del Qatar intende contribuire alla valorizzazione e alla promozione della meta ai viaggiatori italiani oltre a supportare la crescita del turismo di questa splendida località. E lo fa, chiaramente, attraverso un servizio affidabile e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Al momento attuale i voli a disposizione per raggiungere questo vero e proprio arcipelago delle meraviglie sono solo 3 a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. E per gli italiani, ma non solo, le regole d’ingresso saranno le seguenti: i viaggiatori proveniente dal Belpaese dovranno effettuare un test Covid-19 PCR non oltre le 72 ore dalla partenza e compilare in tutte le sue parti la “richiesta di autorizzazione medica di viaggio”. Una procedura che comporta il pagamento di una commissione di 45 euro per ciascun viaggiatore adulto e di 6,30 euro per bambini al di sotto dei 12 anni.

Inoltre, per i primi 6 giorni di permanenza nel Paese, i turisti provenienti allo Stivale potranno alloggiare solamente all’interno delle strutture alberghiere locali autorizzate. E, al termine dei primi 6 giorni, saranno sottoposti gratuitamente a un ulteriore test Covid-19.

In caso di esito negativo potranno circolare liberamente tra le 115 splendide isole dell’arcipelago; se positivi, invece, saranno posti in isolamento fino al recupero totale dall’infezione.

Si ricorda, tuttavia, che la legislazione italiana al momento non consente viaggi per turismo alle Seychelles. Situazione, vista la ripartenza dei voli dall’Italia, che speriamo possa cambiare presto. Ad ogni modo, per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti sulle regole d’ingresso alle Seychelles vi invitiamo a visionare il sito della Farnesina.