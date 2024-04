Le vacanze rigeneranti firmate Club Med che fanno bene al corpo e allo spirito

Sport e wellness con servizi All Inclusive: la formula ideale per staccare e liberarsi dal carico mentale

Fonte: Maud Delaflotte Seychelles

La vacanza è il momento per eccellenza dedicato al relax, al ricaricare le pile, per prendersi del tempo per sé. Proprio in vacanza ci si riconnette intimamente con sé stessi per poi tornare alla vita di tutti i giorni con una carica diversa.

Intorno al concetto di tempo libero, Club Med già nel 1950 ha inaugurato una filosofia di vacanza che è ancora attuale oggi, e apprezzatissima dopo più di 74 anni. L’offerta si compone di 68 resort in 26 paesi del mondo, al mare o in montagna, dove la persona e i suoi bisogni sono al centro.

La formula All Inclusive, per non pensare più a nulla

Liberarsi dal carico mentale e dalla logistica del viaggio per godere davvero del tempo e della bellezza di cui si è circondati, per una vacanza senza stress in cui l’unica preoccupazione è quella di stare e fare, senza vincoli. La formula Premium All Inclusive by Club Med significa proprio questo e si concretizza in una vacanza con una selezione culinaria internazionale di altissimo livello, con punti bar e buffet con bibite alcoliche e analcoliche illimitate incluse nel pacchetto, con trasporti organizzati da e per l’aeroporto e con proposte di gite ed escursioni per scoprire la destinazione.

Poi c’è l’intrattenimento, le attività sportive tutte incluse, almeno 30 per ogni Resort, le aree relax e il wellness. Il fatto che sia tutto incluso nel pacchetto permette di godersi la vacanza davvero senza il timore o lo stress di superare il budget a disposizione.

Comfort e privacy

E per chi cerca una soluzione più intima e riservata? Le proposte Exclusive Collection, ancor più di alta gamma, sono pensate proprio per gli ospiti che desiderano rilassarsi e rigenerarsi in pace e tranquillità, senza rinunciare a tutti i servizi, al tempo libero e al comfort. Si tratta di Resort prestigiosi o chalet e ville raffinatissime in posizioni eccezionali in destinazioni da sogno con piscina privata, maggiordomo e champagne illimitato alla sera.

Ville di Finolhu, alle Maldive, è tutto questo, meta ideale per una fuga romantica: un angolo di paradiso terrestre, con alloggi con piscina privata affacciati sulla spiaggia di sabbia bianca finissima. Nulla è lasciato al caso, mai, e il cliente non deve pensare davvero a nulla.

Fonte: François Peyranne

Club Med, la più grande scuola di sport di sempre

Se lo sport è una delle attività maggiormente associate alla voglia di libertà e al benessere, la vacanza al Club Med non può che essere appagante, ovunque nel mondo, nessuna destinazione esclusa. Non è un caso infatti che questo modello di turismo sia stato concepito da un atleta e considerato oggi la più grande scuola di sport.

Le proposte sportive nelle destinazioni Club Med sono infinite, al mare e in montagna, in estate e inverno. Nel pacchetto All Inclusive c’è la possibilità di praticare discipline tradizionali come tennis, golf, vela, tiro con l’arco o sci e snowboard nella stagione invernale. Non solo, è possibile anche cimentarsi con sport emergenti come aerial yoga, padel, windsurf o wingfoil, sempre accompagnati da professionisti che insegnano, spiegano e supervisionano tutte le attività.

Il benessere? È una priorità

Incontrare le persone fa stare bene; avere dei momenti di condivisione piacevole in ambienti curati e raffinati alimenta l’anima. L’approccio olistico alla disconnessione è la chiave di successo che rende le vacanze Club Med davvero rigeneranti. Le strutture mettono a disposizione degli ospiti aree wellness con hammam, sauna, jacuzzi e piscine zen: vere e proprie Spa immerse nella natura. Molta cura è riservata al cibo ricco di prelibatezze locali e con un’attenzione alla scelta di prodotti freschi e sani.

Sono tantissime anche le attività fisiche e rigeneranti da vivere all’interno dei Club Med: per gli amanti della natura si può scegliere di praticare yoga sotto la Palapa, sulle alture di una giungla dominicana, oppure una pratica di meditazione accompagnata dal suono delle campane tibetane, o rinvigorirvi con lezioni di pilates per recuperare la postura corretta dopo mesi di tensioni. Se questo non dovesse bastarvi, optate per un momento unico in una delle Spa Cinq Mondes, Sothys o Payot sopra le acque turchesi dell’Oceano Indiano. Indipendentemente dall’esperienza, metterai il relax in cima ai tuoi pensieri.

Fonte: Fabien Voileau

Ma non solo, Club Med va ancora oltre: all’interno di alcuni resort Exclusive Collection, le Oasi Zen con piscina sono zone esclusive riservate ai soli adulti, in cui godere di momenti di assoluto relax, intimità e privacy immersi nella tranquillità più totale. Un esempio su tutti è il resort eco-chic Club Med Michès Playa Esmeralda nella Repubblica Dominicana, un tesoro nascosto dalla bellezza mozzafiato.

Club Med Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda offre esperienze diverse in base ai propri gusti ed esigenze. Nell’area Archipelago, per soli adulti, è possibile godere di pace e intimità con piscina privata a pochi passi da una spiaggia incontaminata, proprio come all’Emerald Jungle, un rifugio immerso nella natura lussureggiante con piscina naturale e un’Oasi Zen dove riconnettersi con la natura e abbandonarsi al relax.

Si parte! Alcune proposte Club Med per rigenerarsi

Sono tantissime le soluzioni Club Med per chi sceglie una vacanza senza stress, rigenerante e gratificante per il corpo e per la mente (ma anche per il palato e per gli occhi). Club Med Exclusive Collection Seychelles è un sogno da vivere ad occhi aperti, un resort eco – chic nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles e di un parco marino nazionale protetto, sull’isola privata di Sainte Anne, totalmente immerso nella natura.

Fonte: Oliver Pilcher

Trekking, immersioni, yoga, kayak e padel sono solo alcune delle attività proposte. Ma non c’è bisogno di andare tanto lontano per stupirsi e innamorarsi. A Cefalù è nato il primo Resort Exclusive Collection nel Mediterraneo, in cima alle scogliere tra giardini lussureggianti, con una vista mozzafiato sulla baia.

Fonte: Joris Favraud

Per gli amanti del golf la meta ideale è Marrakech La Palmeraie, per lezioni di gruppo o una partita ai piedi delle montagne dell’Atlante. E per chi ama la montagna? Il nuovissimo Resort Club Med Exclusive Collection Val d’Isère, in Francia, è un ambiente esclusivo e intimo per un fantastico soggiorno in montagna tra sport, hiking, bicicletta passeggiate e ottimo cibo locale.

Con l’Offerta Estate solo fino al 29 aprile è possibile prenotare le vacanze attive con una riduzione fino a -900 euro a persona su una selezione di destinazioni tra cui Repubblica Dominicana, Bahamas e Turks and Caicos a Bali, Thailandia, Maldive, Seychelles e Mauritius. Rientrano nell’offerta anche Martinica e Guadalupa dove è possibile viaggiare senza passaporto.