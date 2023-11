Il Natale più autentico è quello che si celebra in Sassonia

Il Natale si avvicina e la magia si diffonde sempre di più nell’aria del nostro bellissimo Paese, così come nel resto d’Europa e di altre località del mondo. Tuttavia, nel nostro continente esiste una regione che unisce 1.000 anni di storia culturale e bellezza paesaggistica in cui le festività hanno una marcia in più. Parliamo della Sassonia, la meta numero uno da visitare in Germania nel periodo dell’Avvento perché è in grado di regalare autentiche atmosfere natalizie fatte di tradizioni secolari.

Sassonia a Natale

Probabilmente non tutti sanno che la Germania custodisce alcuni dei più straordinari paesaggi naturali di tutta Europa, villaggi medievali e castelli da fiaba in cima a montagne innevate. Tutto questo patrimonio durante il periodo delle feste diventa ancor più incantevole. E se c’è una meta dove poter respirare e “toccare con mano” la magia natalizia, quella è senza ombra di dubbio la Sassonia.

Questa regione speciale, i cui confini toccano persino la Polonia e la Repubblica Ceca, è una vera e propria culla di usanze e tradizioni natalizie: qui ce ne sono di più che in tutto il resto del Paese. E la cosa più interessante è che queste belle tradizioni vanno ben oltre il significato della natività perché affondano le loro radici nelle fiorenti epoche passate dell’estrazione mineraria e dell’intaglio del legno.

Itinerario in Sassonia per scoprire le tradizioni natalizie

Il viaggio di Natale in Sassonia non può che iniziare da Dresda che in questo periodo dell’anno si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie natalizie. Vi basti sapere che in questa magnifica città, capoluogo regionale della Sassonia, prende vita lo Striezelmarkt Dresden, e quindi il più antico mercatino di Natale della Germania

Festività ancor più intime e autentiche si possono nei pittoreschi villaggi di Seiffen, Annaberg Bucholz, Schneeberg, Marienberg e altri, tutti locati sulla bassa catena montuosa dei Monti Metalliferi (Erzgebirge). Quando si arriva da queste parti è praticamente impossibile non rimanere ammaliati dal candido bagliore delle luci che brillano ad ogni finestra: candele ad arco, stelle splendenti, angeli e omini fumatori e il famosissimo schiaccianoci.

Il Natale insieme ai minatori

Tra le destinazioni più turistiche e popolari della Sassonia ci sono i maestosi Monti Metalliferi che sono caratterizzati da un’importantissima storia mineraria che ha plasmato gran parte della sua identità.

Paesaggi idilliaci, valli fluviali piccole città e villaggi pittoreschi sono in qualche maniera il frutto dalle attività di estrazione mineraria. Non a caso molte tradizioni e usanze discendono ancora oggi da questa stessa cultura.

Tali insediamenti hanno quindi un eccezionale valore storico, tanto da farli entrare a far parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. Chi viaggia in questa zona scopre che esistono una serie di itinerari che conducono a scoprire miniere e sistemi di stoccaggio, complessi metallurgici, città minerarie storiche e paesaggi tipici dell’industria mineraria, comprese cave e miniere sotterranee, fiumi che servivano da canali di transito dei materiali e molto altro ancora.

Tutto ciò durante le feste di Natale evoca una speciale magia, grazie a un reale tripudio di luci, ai mercatini, agli eventi e ai manufatti intagliati in legno ricchi di simbolismi: il Natale rappresenta la festività che riporta in vita l’acceso desiderio di luce dei minatori.

Ed ecco che passeggiando per i centri storici delle piccole e grandi cittadine si incontrano sfilate, parate musicali delle corporazioni dei minatori che insieme ai musicisti e suonatori d’ottone, anche loro orgogliosi di esibire gli strumenti musicali made in Saxony realizzati nel vicino Vogtland, rendono l’atmosfera davvero unica nel suo genere. È possibile assistere a queste manifestazioni nei seguenti giorni: a Seiffen il 2 dicembre, a Freiberg il 9 dicembre, a Schwarzenberg il 16 dicembre e a Marienberg il 17 dicembre 2023.

Oggigiorno i manufatti in legno, legati alla festività del Natale, sono un simbolo di questa festività in tutto il mondo. Ne sono un esempio il minatore e l’angelo portatore di luce che rappresentano alcune delle figure simboliche più famose dei Monti Metalliferi, insieme allo Schiaccianoci, agli omini fumatori di incenso (ispirati a persone della vita quotidiana), ai candelabri ad arco, la cui luce alle finestre mostrava ai minatori la via sicura per tornare a casa, e alle alte piramidi natalizie che si trovano al centro di tutti i mercatini di Natale in Sassonia.

Un qualcosa che se si fa un viaggio in questo magnifico angolo della Germania occorre acquistare, perché sono dei manufatti in legno di primissima qualità, intagliati ancora oggi dalle abili mani degli artigiani, sulla base di vecchi modelli ma anche in nuove versioni.

Chi ama queste speciali tradizioni non deve assolutamente perdersi il Museo del Giocattolo a Seiffen, che regala una speciale esposizione durante l’Avvento e la “Manifattura dei sogni” ad Annaberg-Buchholz, con oltre 1.000 oggetti di arte popolare e artigianato dei Monti Metalliferi sassoni e boemi e del Vogtland, dall’inizio del 17° secolo fino ad oggi.

Poi ancora i celestiali angioletti dalle ali a pois di Wendt & Kühn che sono perfetti per decorare casa; I BOYS FROM THE WOOD, un’azienda manifatturiera in crescita che crea omini in legno (i famosi Raachermannl) innovativi e personalizzati; gli articoli in porcellana di MEISSEN®, la manifattura nata proprio nel borgo storico di Meissen più di 300 anni fa; gli orologi Glashütte, rigorosamente protetti da uno standard di qualità; la manifattura tessile Plauener Spitze®, tessuti per la casa in pizzo, accessori moda finemente lavorati con pizzo e molto altro ancora.

Un Natale da non perdere

Possiamo quindi concludere questo viaggio in Germania affermando con assoluta certezza che il Natale in Sassonia è un evento da non perdere. Ma la verità è anche un’altra: in questa regione è praticamente Natale tutto l’anno.

Per quale motivo? La risposta è molto semplice: in tutta la regione, ma in particolare nei Monti Metalliferi, le tradizioni hanno radici così profonde e intrecciate al tessuto storico e sociale delle comunità che è impossibile non viverle al massimo durante qualsiasi periodo dell’anno.

I musei dei manufatti sono sempre aperti e gli artigiani si possono ammirare al lavoro per 365 giorni consecutivi nei loro laboratori, impegnati nelle arti della punzonatura e intaglio del legno. Senza dimenticare che le temperature miti in altre stagioni rendono più confortevoli le visite ai siti minerari.

Insomma, in qualsiasi periodo si decida di volare in Sassonia c’è una enorme certezza: qui è tutto bellissimo ogni giorno.