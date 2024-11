Natale al caldo a Sharm el-Sheik tra spiagge e tradizioni festive

La località turistica sul Mar Rosso è la meta perfetta per trascorrere le festività in modo alternativo, lontano dai classici scenari invernali

Fonte: iStock Natale a Soho Square, Sharm el-Sheikh, Egitto

Trascorrere il Natale a Sharm el-Sheikh è un’esperienza che fonde l’incanto del deserto, la dolcezza del mare e l’allegria delle feste. Immersa nella splendida cornice del Mar Rosso, durante il periodo natalizio Sharm el-Sheikh si accende di luci scintillanti. Una meta sempre più apprezzata da chi desidera trascorrere le vacanze di fine anno lontano dal freddo, offre una miscela unica di atmosfere esotiche e tradizioni festose, regalando ai visitatori un’esperienza balneare in pieno inverno decisamente diversa dal solito.

Niente paesaggi innevati sulla costa egiziana, ma palme con le luminarie che ondeggiano alla brezza marina, temperature miti, giornate soleggiate, e la città che offre un contrasto straordinario: relax sulla spiaggia e immersioni in un mare ricco di vita marina, accompagnati dallo spirito festoso del periodo natalizio. Le spiagge e i resort si animano di eventi e celebrazioni, trasformando ogni soggiorno in un’occasione speciale per celebrare un Natale diverso, all’insegna del relax e del divertimento.

Soho Square, cuore del Natale a Sharm el-Sheikh

Cuore pulsante della vita notturna di Sharm el-Sheikh, Soho Square si veste a festa e diventa il punto di riferimento imperdibile dei festeggiamenti. Durante il periodo delle feste, questo elegante centro si trasforma in un villaggio natalizio incantato, che accoglie i visitatori con installazioni luminose, alberi decorati, musica e un’atmosfera festosa, perfetta per passeggiare immersi nel clima natalizio e vivere momenti indimenticabili in compagnia dei propri cari. Le stupefacenti luminarie colorate fanno da sfondo a spettacoli di intrattenimento, concerti e giochi di luce che attirano famiglie e gruppi di amici, trasformando Soho Square in un centro di allegria e socialità.

Mercatini e tradizioni religiose

Sharm el-Sheikh durante il periodo natalizio è un mix di tradizioni locali e spirito internazionale. Tra le numerose attività da fare, una visita ai vari mercatini, tra cui il celebre Old Market, è un’esperienza da non perdere. Tra bancarelle e negozi addobbati a festa è possibile acquistare oggetti d’artigianato locale, ceramiche e bigiotteria, che rappresentano splendidi regali e souvenir da portare a casa, ma anche decorazioni festive, spezie e dolci tipici egiziani, il tutto in un’atmosfera calorosa e festosa.

Per chi desidera un’immersione nella tradizione cristiana, è possibile partecipare alle funzioni religiose della chiesa cattolica Madonna della Pace o di quella copta ortodossa, che però celebra il Natale il 7 gennaio secondo il calendario giuliano. La cattedrale copta The Heavenly Cathedral accoglie i visitatori con le sue torri eleganti e magnifici affreschi biblici, per un momento di raccoglimento e spiritualità in un contesto unico.

Festeggiamenti nei resort di Sharm el-Sheikh

La magia del Natale a Sharm el-Sheikh viene esaltata nelle celebrazioni sulla spiaggia dei resort di lusso, che organizzano feste a tema, cene di gala e anche spettacoli di fuochi d’artificio sul Mar Rosso. Hotel e villaggi di alto livello, come il Four Seasons e il Rixos, offrono pacchetti natalizi esclusivi che includono cene gourmet con piatti della cucina internazionale ed egiziana, eventi a tema e serate di intrattenimento, che fanno di Sharm el-Sheikh il luogo ideale dove trascorrere una vacanza natalizia all’insegna del comfort e dell’eleganza.

Delizie gastronomiche natalizie

Anche la cucina riveste un ruolo importante durante le festività a Sharm el-Sheikh. Dai sapori tipici della gastronomia egiziana ai piatti natalizi internazionali, l’offerta gastronomica è variegata e pensata per soddisfare ogni gusto. Nei ristoranti e nei buffet di hotel e resort, si possono assaporare prelibatezze tradizionali come il fatta, una zuppa di carne e riso, l’hamam mahshi, piccioni al forno farciti con riso e spezie, dolci tipici come il baklava, il basbousa, una torta di semolino dolce, e i kahk, biscotti a forma di anello, e piatti più ricercati per un Natale all’insegna del gusto. Molte strutture propongono menu festivi che permettono di gustare le specialità locali in una cornice natalizia unica.

Ciò che rende davvero speciale il Natale a Sharm el-Sheikh è l’incontro di culture che caratterizza la città. Durante le festività, locali e turisti si uniscono nelle celebrazioni che abbracciano la diversità di costumi e tradizioni. La città diventa così un luogo di scambio culturale, dove tutti possono partecipare al clima di gioia e condivisione, che si tratti di una cena festiva o di una passeggiata tra le decorazioni natalizie.