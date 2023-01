È Torino la città più amata dagli italiani, o meglio lo è stata durante queste vacanze natalizie che per molti, complice l’Epifania in arrivo, sono ancora in corso. A decretare quanto appena detto è stato un report stilato da Wonderful Italy, un network di case vacanze ed esperienze sul territorio nazionale. Scopriamo insieme i dettagli.

Perché è Torino la città più amata dagli italiani

Secondo le statistiche che prendono in considerazione le prenotazioni delle case vacanza, la principale regina della stagione è la splendida Torino, in Piemonte. Il capoluogo situato nel Nord Italia, infatti, ha registrato per questo periodo festivo un incremento notevole di prenotazioni: quasi il 70% in più di notti vendute a dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Ma non è la prima volta. Già Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, per il Ponte di Ognissanti aveva messo al quarto posto della sua classifica proprio Torino, in quanto a mete più gettonate del periodo.

Così come nel 2016 era stata inserita dal New York Times fra le 52 città del mondo da non perdere. Quell’anno, inoltre, era stata, durante le festività invernali, la meta più visitata d’Italia.

E ancora nel 2019 Torino, secondo una stima di Federalberghi, era di nuovo stata la città più visitata d’Italia dopo la triade Roma-Firenze-Venezia.

Ma del resto non c’è da sorprendersi, in quanto questa è una città che ha molto da regalare ai suoi visitatori.

Cosa vedere assolutamente a Torino

Partiamo dalle basi: Torino è un capoluogo in costante evoluzione, tanto da essere stata la prima Capitale d’Italia nell’ormai lontano 1861. Degna di nota, senza ombra di dubbio, è la sua Mole Antonelliana che si distingue per essere il simbolo per eccellenza della città. Il suo interno, inoltre, ospita il Museo Nazionale del Cinema.

Un’immancabile tappa quando ci si trova a Torino è il suo importantissimo Museo Egizio che ha sede nell’edificio seicentesco di Palazzo dell’Accademia delle Scienze: è il più importante del mondo dopo quello de Il Cairo.

Altrettanto interessante è la Cappella della Sindone, un capolavoro barocco di Guarino Guarini, dichiarato patrimonio mondiale UNESCO dal 1997. Straordinario anche il Parco del Valentino, cuore verde della città, popolato da statue, fontane, il Giardino Roccioso e il Borgo Medievale del Valentino, incredibile riproduzione ottocentesca di un piccolo villaggio del XV secolo.

Bellissima è Piazza San Carlo che è persino soprannominata “il Salotto di Torino”. Dalla forma rettangolare, vi si può ammirare una statua equestre di Emanuele Filiberto e due chiese gemelle in stile barocco, quella di Santa Cristina e quella di San Carlo.

Poi ancora Piazza Castello che è circondata dai famosi e caratteristici portici torinesi. Qui, inoltre, vi si affacciano alcune delle attrazioni più importanti: il Palazzo Reale, il Teatro Regio, Palazzo Madama e la Real Chiesa di San Lorenzo.

Infine, ma vi assicuriamo che le meraviglie di Torino non sono di certo finite qui, vale la pena fare un salto anche alla Basilica di Superga che si erge in tutto il suo splendore sulla cima dell’omonimo colle.

Le altre città più amate d’Italia

Stando sempre a ciò che è emerso dal report, e come riportato da TTG Italia, a trionfare durante queste vacanze ancora in corso è anche la Sicilia con la sua splendida Palermo grazie a ben 1500 notti vendute in tutto dicembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Performano bene anche Napoli, in Campania, e Genova, in Liguria, anche per via dell’inusuale clima mite degli ultimi giorni. Sembra emergere, perciò, un piacere nel riscoprire fuori stagione quelle che sono generalmente ritenute destinazioni estive, dando slancio a una concreta destagionalizzazione del turismo.