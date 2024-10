Pumpkin patch: la mappa dei campi di zucca che puoi visitare in Italia

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: iStock Pumpkin patch, la mappa dei campi di zucca in Italia

L’autunno è ormai tra noi, e con lui anche tutta la magia che contraddistingue questa stagione. Mentre le giornate si accorciano sempre un po’ di più e le temperature si fanno miti, alcune parti del mondo si stanno trasformando nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso: quello di Madre Natura, l’ultimo prima del letargo.

È questo il momento perfetto per organizzare nuovi e straordinari viaggi, quelli che ci conducono in tutte quelle destinazioni che in questo periodo indossano il loro abito più bello: una palette multicolor dalle infinite sfumature di rosso, giallo e arancione. È tempo di foliage, di passeggiate nei boschi e di trekking incantati, ma anche di castagne, tartufi e altre prelibatezze offerte dalla terra.

E poi c’è la zucca, l’assoluta protagonista dell’autunno, non solo a tavola e in cucina, ma anche nell’arredamento, basti pensare a quelle decorative che si trasformano in veri e propri elementi di design che abbelliscono le nostre case, ad Halloween e per tutta la stagione. E se vi dicessimo che quest’anno potrete raccogliere direttamente e personalmente il frutto delle Cucurbitacee? In Italia, infatti, sono arrivati i pumpkin patch in stile americano e quella che segue in questo articolo è la mappa dei campi di zucca da visitare questo autunno. Pronti a partire?

Pumpkin patch: cosa sono e dove trovarli

Li abbiamo visti in America, durante i nostri viaggi, nei film e nelle foto postate sui feed dei social network, stiamo parlando dei pumpkin patch: immensi campi di zucche super instagrammabili, dove le persone si recano per scegliere le loro preferiti e per intagliarle, rendendole così un elemento decorativo.

Non c’è bisogno, però, di volare dall’altra parte del mondo per vivere e condividere questa esperienza che tanto piace a grandi e bambini, perché anche il nostro Paese ha i suoi campi di zucca e, vi anticipiamo, sono bellissimi. Si tratta di luoghi dove è possibile perdersi e immergersi nell’atmosfera autunnale, vivere una giornata spensierata in famiglia o con gli amici, e scegliere la propria zucca da portare a casa.

Da nord a sud del Paese le proposte sono tantissime. Non c’è solo la raccolta, ma anche corsi per imparare a intagliare e a decorare, laboratori per grandi e bambini e persino proposte di street food per gustare in compagnia le ricette tipiche di questo periodo. Non vi resta che prendere carta e penna e segnare gli indirizzi imperdibili dei pumpkin patch Made in Italy.

Passeggiare tra le zucche in Lombardia

Il nostro viaggio di oggi, quello che ci conduce alla scoperta dei campi di zucche in Italia, inizia in Lombardia e più precisamente a Bergamo. Qui troviamo uno dei più celebri campi you pick per tutte le stagioni: Tulipania. Se in primavera questa grande area, come il nome stesso suggerisce, ospita centinaia di tulipani da ammirare, fotografare e raccogliere, in autunno il campo si tinge di arancione. Tra spaventapasseri, montagne di zucche e aree a tema, è possibile trascorrere una giornata spensierata in compagnia degli amici o della famiglia. Le zucche sono assolute protagoniste: si possono ammirare e raccogliere, assaggiare grazie alle proposte di menu stagionali pensati per la colazione, l’aperitivo e la merenda, e anche decorare. Ma non solo, oltre alle attività già citate è possibile partecipare a laboratori creativi e giochi a tema e interattivi. L’appuntamento è previsto ogni weekend, nella suggestiva cornice di Terno D’Isola, fino al 10 novembre.

Ci spostiamo appena fuori da Milano, e più precisamente a Nerviano. È qui che possiamo entrare nel Campo di Federica: una favola autunnale tutta da vivere e condividere. Tantissime le scenografie ideate dalla proprietaria di casa, quelle che celebrano la stagione, e che si snodano tra le campagne che ospitano numerose e diverse varietà di zucca. Ispirato ai Pumpkin patch americani, questo campo offre anche la possibilità, a grandi e bambini, di partecipare a laboratori di pittura e di intaglio, di ammirare il panorama da una ruota panoramica e di vivere la golden hour a suon di musica e delizie stagionali. Lo trovate aperto dal 1° settembre al 1° novembre.

Restiamo alle porte di Milano per raggiungere Vimodrone e scoprire uno dei più affascinanti campi di zucca in stile americano. A proporre un’esperienza al di fuori dall’ordinario è l’Agricola delle meraviglie di Steflor, con un festival d’autunno che mette al centro dell’esperienza proprio la zucca. Il frutto della stagione qui è assoluto protagonista: passeggiando all’interno del campo, che si snoda su oltre 12.000 metri quadrati, troverete zucche edibili e ornamentali da ammirare, fotografare e acquistare, per un totale di 41 esemplari. Il campo resterà aperto dal 21 settembre al 1° Novembre dal lunedì alla domenica.

Fonte: Andrea Cherchi

Nella lista dei pumpkin patch da raggiungere in Lombardia c’è anche il Campo dei fiori di Galbiate, in provincia di Lecco. Proprio qui, in autunno, l’area che si affaccia sul lago di Annone si trasforma in un campo di zucche decorato a tema Halloween. Tantissime le varietà da scoprire, come le zucche Hokkaido, Cedrina, Butternut e la buonissima zucca Spaghetti. Non mancano, ovviamente, anche gli esemplari ornamentali che si trasformano nei perfetti elementi di decor per questa stagione. All’interno del campo è inoltre possibile scegliere la propria zucca, intagliarla e decorarla prima di portarla via con sé. Il campo è aperto tutti i giorni, weekend compresi, dal 13 settembre al 3 novembre.

Le esperienze da vivere in Lombardia questo autunno non finiscono qui. A Ornago, in provincia di Monza e Brianza, esiste infatti il campo U-Pick Shirin, un’area situata all’interno del parco protetto P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) che si snoda su un terreno di 40.000 metri quadrati, e che durante la stagione si tinge magicamente di arancione. Il campo di zucche è aperto al pubblico tutti i weekend, dal venerdì alla domenica fino al 3 novembre, e sarà visitabile anche il 31 ottobre in occasione della festa di Halloween.

Veneto, a Treviso le zucche di Nonno Andrea

Per chi è alla ricerca di un’esperienza autunnale, da vivere e condividere con gli amici o con la famiglia, Treviso è la meta ideale. A Villorba, infatti, è stato inaugurato il Villaggio delle zucche. A realizzare questo sogno è l’azienda agricola Nonno Andrea che proprio in occasione della stagione più suggestiva di sempre ha pensato bene di aprire le porte del suo pumpkin patch a grandi e bambini. Qui troverete di tutto: balle di fieno decorate, carriole ricolme di frutti della terra e, naturalmente, migliaia di zucche coltivate direttamente sul campo. Sarà possibile, inoltre, deliziare il palato con piatti e bibite a base di zucca. Il campo resterà aperto fino al 31 ottobre.

Piemonte, la tua zucca alle porte di Torino

Per chi vive a Torino, e per chi ha in mente di visitare la città e i suoi dintorni questo autunno, la Casa delle zucche è una meta imprescindibile. Ci troviamo ad Andezeno, ad appena venti chilometri dal capoluogo piemontese. È qui che dal 21 settembre al 1° dicembre è possibile visitare uno dei più affascinanti campi di zucche del nostro Paese. Esposizioni, mostre e mercati accendono i riflettori sulle protagoniste di questa stagione: le zucche. Ce ne sono tantissime, di ogni forma, dimensione e colore, commestibili o ornamentali: non c’è che l’imbarazzo della scelta. Inoltre, durante gli ultimi giorni di ottobre, è possibile scegliere e acquistare zucche di Halloween già intagliate e decorate.

Fonte: Ufficio Stampa

Marche, il villaggio delle zucche a Pesaro

Scendendo verso il centro del Paese non possiamo non fare una sosta a Pesaro, proprio lì dove è nato il Giardino dei Colori che quest’anno ha dato vita al Villaggio delle zucche. Aperto ogni weekend, fino al 3 novembre, questo luogo è perfetto per tutti coloro che desiderano perdersi e immergersi nell’atmosfera autunnale. Si tratta dell’unico campo you pick della regione dove oltre a raccogliere le zucche, grandi e bambini possono partecipare a laboratori di intaglio e decorazione, attraversare labirinti di mais e prendere parte a un’inedita corsa coi sacchi.

Pumpkin patch nel Lazio, Roma e dintorni

Ci spostiamo ora nel Lazio per scoprire i pumpkin patch situati nei dintorni della capitale. Iniziamo con Le Zucche di Barbabianca, un campo delle meraviglie situato a Fiumicino e promosso dall’azienda agricola Torre in Pietra Carandini. Ispirato alla tradizione americana, questo campo ospita numerose zucche da ammirare, fotografare e raccogliere in un’atmosfera rurale e bucolica popolata anche dagli animali che vivono nella fattoria. Per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, l’azienda organizza laboratori di intaglio, pittura e decorazioni. Il campo di zucche di Fiumicino è visitabile dal 28 settembre e fino al 31 ottobre.

A nord di Roma, in zona Sacrofano, troviamo invece la Fattoria della Zucca. Si tratta di un pumpkin patch in perfetto stile americano situato all’interno del suggestivo Parco di Veio. Qui, tra natura e animali, gli ospiti possono immergersi totalmente nella magica atmosfera dell’autunno. Le zucche sono, ovviamente, le protagoniste di un’esperienza straordinaria che passa anche per i laboratori creativi volti a realizzare la più bella Jack O’Lantern per Halloween. La fattoria resterà aperta tutti i sabati e domeniche fino al 3 novembre.

La villa delle zucche, il pumpkin patch del Molise

Per il terzo anno consecutivo torna La villa delle zucche, il pumpkin patch del Molise situato nel giardino di una villa sulle colline di Bojano, in provincia di Campobasso. Qui, in questo mercato all’aperto di zucche a chilometro zero, grandi e bambini possono calarsi nella magica atmosfera autunnale partecipando alla raccolta dei frutti e alle loro decorazioni. Nel giardino non mancano aree sapientemente decorate e arredate per scattare le foto ricordo più belle di questa incredibile esperienza tutta da vivere e condividere fino al 3 novembre.

Fonte: La villa delle zucche

Campania, il Giardino delle zucche a Caserta

L’ultima destinazione di questo viaggio alla scoperta dei campi di zucche in Italia ci porta a Caserta. È qui che esiste un pumpkin patch dall’anima a stelle strisce. Emily, l’ideatrice del progetto, ha infatti origini americane: è stata proprio lei a voler realizzare in Campania il primo campo you pick della regione. Le cose da fare qui sono tantissime: gli ospiti sono invitati a passeggiare tra le zucche, a scegliere la loro preferita e a trasformarla con intagli e decorazioni. È possibile poi rilassarsi all’interno del Pumpkin cafè, un punto ristoro che offre piatti e bibite a base di zucca, e perdersi nell’Autumn Maze costruito all’interno del parco. Il Giardino delle zucche resterà aperto fino al 3 novembre.

Fonte: iStock

Puglia, zucche e melograni

Si trova a Mola ed è il primo pumpkin patch della provincia di Bari. U Camb de Checozze, questo il suo nome, ha come obiettivo quello di far vivere a grandi e bambini un’esperienza incredibile in stile americano. Tutti i weekend, fino al 10 novembre, sarà possibile raccogliere le zucche, partecipare a laboratori di intaglio e decorazione e trascorrere una giornata all’insegna dei profumi e dei sapori di questa splendida stagione.

Non è, però, l’unica esperienza da vivere in Puglia. A Foggia, infatti, l’azienda agricola Cascina Savino apre le porte dei suoi campi di zucche e melograni, per un totale di oltre 20.000 metri quadrati, ai viaggiatori di ogni età che vogliono vivere avventure al di fuori dall’ordinario. Qui, grandi e bambini, troveranno ad attenderli balle di paglie, scenografie suggestive, laboratori interattivi e, ovviamente, zucche e melograni da raccogliere. La cascina resterà aperta tutti i weekend fino al 3 novembre.