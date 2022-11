Le più belle esperienze invernali che puoi fare in Italia

Ci sono tantissimi luoghi nel nostro Belpaese che in inverno danno il meglio di sé. Cime innevate che fanno da scenario immacolato a laghi fiabeschi, città d'arte che si illuminano per le feste, borghi che sembrano ancora più sospesi nel tempo e piste da sci spettacolari. Tra lec'è senz'altro una vacanza tra le perle della Liguria di Levante, in particolare il Golfo Paradiso e Bogliasco la meta ideale dove rilassarsi e godere di pace assoluta e panorami straordinari, regalandosi una esperienza coinvolgente nella natura. (In foto, Bogliasco)