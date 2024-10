Vacanza a rate, le nuove tendenze di viaggio e la soluzione HeyLight

I nuovi trend di viaggio dettano i recenti cambiamenti nelle esigenze di pagamento: scopri la soluzione HeyLight per pagare un po' per volta la prossima vacanza

Gli italiani sono sempre più interessati al pagamento dilazionato o a rate per i propri viaggi in Italia e in giro per il mondo, sia per alleggerire il carico delle vacanze sul budget familiare, sia per togliersi qualche sfizio in più. É quanto emerge dal nuovo Osservatorio Compass incentrato sulle tendenze di viaggio nell’estate 2024 tra le varie generazioni di italiani, presentato al TTG Rimini.

In un contesto in cui Gen Z e Millennial dettano le nuove esigenze nel mondo travel, anche le modalità di pagamento cambiano, orientandosi verso i pagamenti digitali e la rateazione di vacanze e viaggi nel Bel Paese o all’estero. É proprio qui che si inserisce HeyLight, l’insieme di soluzioni multicanale di pagamento rateale e di credito offerta da Compass Banca S.p.A.. Un aiuto per pagare poco per volta il prossimo viaggio, vivendo esperienze memorabili senza preoccupazioni e con un sorriso in più.

Il viaggio ideale degli italiani: le tendenze

I dati che emergono dall’osservatorio Compass sulle vacanze 2024 delineano le nuove tendenze di viaggio e di pagamento degli italiani per quanto riguarda il mondo dei viaggi. Tra giugno e agosto coloro che si sono concessi una vacanza sono il 78% degli intervistati, in crescita del 12% rispetto al 2023.

In particolare, sono i giovani della Gen Z e i Millennials (l’87% in entrambi i casi) ad aver viaggiato più di altre generazioni, anche se sono state vacanze più brevi. Questo si spiega con una minor disponibilità economica dei più giovani rispetto a coloro che hanno più di 42 anni.

Quali sono state le mete preferite? In prima posizione si trova l’Italia, scelta dal 77% dei vacanzieri, in particolare i cittadini più maturi e appartenenti ai ceti medi, mentre gli altri Paesi europei hanno attirato 2 intervistati su 10, soprattutto tra i giovani della Gen Z.

Quanto costano e come paghiamo le vacanze? Le novità

Nuove tendenze di viaggio e nuove esigenze di pagamento: sono due mondi che si incontrano dando vita a quelle che sono le emergenti priorità di spesa degli italiani nei prossimi anni. Un numero sempre maggiore di persone viaggia più volte all’anno: secondo i dati del report “Holiday Barometer 2024”, condotto da Ipsos ed Europ Assistance, il 39% degli italiani ha viaggiato almeno due volte dall’inizio del 2024, mentre il budget, seppur chiaramente limitato, è aumentato del 15% rispetto al 2023, arrivando a una media di 2.041 euro a persona.

Tornando all’osservatorio Compass, si è notato come con il crescere della spesa per viaggi e vacanze, aumenta la quota di coloro che hanno già optato per suddividere in due o più momenti il pagamento (in particolare tra Gen Z e Millennials): su importi medi di 340 € pro capite abbiamo un 26% di vacanzieri che scelgono di diluire la spesa, quota che sale 59% per importi medi di 1.210 euro per vacanze all inclusive. Sebbene la soluzione attualmente più diffusa nel mondo dei viaggi sia quella del pagamento totale dell’importo, stanno aumentando le persone che rateizzano tale spesa o che sono interessate a farlo. Spesso le strutture ricettive o le compagnie di trasporto non permettono di optare per questa soluzione di pagamento. Emerge infatti che, tra coloro che non hanno suddiviso in rate il pagamento delle vacanze, il 33% avrebbe rateizzato importi tra i 340 e i 676 euro se avesse avuto la possibilità di sceglierlo. Un dato che raggiunge il 50% dei rispondenti se si parla di cifre che vanno dai 676 ai 1.210 euro.

I pagamenti digitali e la rivoluzione del Buy Now Pay Later

L’amore per i viaggi si unisce alle modalità di pagamento orientate verso il digitale, che oggi sono in continua ascesa nei Paesi occidentali, ma anche in Italia. Nel Bel Paese, i pagamenti digitali hanno raggiunto cifre record negli ultimi anni, indice di un crescente interesse nei nuovi metodi di pagamento, che risultano sicuri e comodi. Nel 2023 hanno riguardato il 35% delle transazioni sugli e-commerce e il 15% nei negozi fisici, ma si stima che quest’ultimo dato raddoppierà entro il 2027, raggiungendo il 30% delle transazioni con pagamenti digitali nei punti di vendita fisici. Sono i dati che emergono dallo studio “The Global Payments Report 2024” di Worldpay.

Il fenomeno del Buy Now Pay Later (BNPL), che significa “compra ora e paga dopo”, si inserisce in questo contesto come una rivoluzione che continua a suscitare sempre più interesse nei consumatori. Sembra destinato a crescere in tutto il mondo e, secondo lo studio di Worldpay, questa modalità di acquisto, che prevede il pagamento rateale di moltissimi prodotti e servizi, dovrebbe registrare un aumento del 5% già nel 2025, diventando uno strumento sempre più popolare tra i consumatori, soprattutto tra le generazioni più giovani. Si stima, inoltre, un tasso di crescita medio composto del BNPL del 9% entro il 2027.

Per rispondere alle nuove esigenze di pagamento legate anche alle tendenze di viaggio emergenti, che richiedono sempre più spesso il pagamento a rate, il mondo travel si sta adeguando con nuovi metodi di pagamento digitale che sempre più interessano i viaggiatori, soprattutto quelli appartenenti alla Gen Z e ai Millennial, per i quali viaggiare, nella vita, è una priorità.

HeyLight, la soluzione che risponde alle tendenze: paga dopo, sorridi ora

Da oggi, fare una vacanza a rate non è mai stato così semplice. In un panorama internazionale in cui siamo abituati a pagare moltissimi prodotti e servizi digitalmente e sempre più spesso ratealmente, si inserisce la nuova soluzione HeyLight, che promette di rendere più accessibile un viaggio, una vacanza o qualsiasi altro tipo di servizio turistico. Una rivoluzione nel mondo del turismo che rende la vita dei viaggiatori decisamente più semplice.

Offerta da Compass Banca S.p.A., banca specializzata nel settore del credito al consumo facente parte del Gruppo Mediobanca, HeyLight è la compagna ideale per ogni tipo di esigenza, poiché risponde alle emergenti tendenze di viaggio e di pagamento all’interno del mondo travel di oggi e del futuro.

Strumento multi-canale disponibile in oltre 26.000 negozi e più di 1.000 e-commerce, HeyLight permette di acquistare viaggi e servizi con dilazione di pagamento oppure con finanziamento digitale per importi fino a 3.000 euro e fino a un massimo di 12 rate.

Si può usufruire della dilazione di pagamento e della rateazione in numerosi hotel, case vacanze, B&B, campeggi, compagnie aeree e di trasporto o agenzie di viaggi, ma anche in molte altre realtà che offrono servizi ed esperienze nel mondo dei viaggi e del turismo, che siano e-commerce o negozi fisici. Per scoprire quali sono le realtà online e offline che aderiscono alla piattaforma, consigliamo di consultare il sito ufficiale Heylight.com.

Possiamo così scegliere di pagare poco per volta l’immancabile settimana di vacanza estiva al mare, oppure i voli o il treno per il prossimo viaggio itinerante o, ancora, l’hotel o l’appartamento prenotato per un weekend in famiglia tra le montagne, senza preoccuparsi di saldare tutto in anticipo, ma pagando poco per volta. Una soluzione per partire in tutta serenità, come vuole la filosofia di HeyLight: “Paga dopo. Sorridi ora”.

Come accedere ai servizi HeyLight? É molto semplice e comodo: una volta che ci rechiamo in agenzia, o concordiamo telefonicamente con la struttura il prezzo della nostra vacanza, oppure stiamo per effettuare il pagamento in un e-commerce aderente basta selezionare la modalità di pagamento con HeyLight (su POS, tramite PayByLink o selezionando l’icona heylight al checkout) e seguire tutta la procedura completamente digitale, che si conclude in pochi minuti. Lo strumento offerto da Compass è molto flessibile: si può scegliere tra l’addebito su carta di credito o di debito, o su conto corrente, e la prima rata si paga dopo 30 giorni.

Messaggio pubblicitario. Il marchio HeyLight di Compass Banca S.p.A. identifica diverse soluzioni di pagamento rateale offerte dal venditore ai consumatori: A) La dilazione di pagamento gratuita del prezzo dell’acquisto concessa da venditori con cui Compass abbia stipulato, salvo valutazione, un accordo per la cessione dei crediti pro-soluto. La concessione della dilazione è condizionata all’esito delle verifiche di Compass. Condizioni complete disponibili presso il venditore. Condizioni del contratto di factoring disponibili sul sito compass.it, heylight.com, presso le Filiali Compass o presso gli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di intermediari del credito B) Il finanziamento concesso ai consumatori, salvo approvazione, direttamente da Compass. Condizioni del finanziamento disponibili sul sito compass.it , heylight.com e presso i venditori, convenzionati senza o in esclusiva con Compass. In funzione delle soluzioni rateali disponibili presso i venditori, potrebbe essere prevista documentazione aggiuntiva.

