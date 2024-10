Shopping in Thailandia: cosa conviene comprare

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

La Thailandia è una delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori non solo per le sue bellezze naturali e culturali, ma anche per la vasta gamma di prodotti unici e convenienti che si possono acquistare. Dai mercati locali alle boutique di lusso, il Paese offre una varietà di oggetti che spaziano dalla moda ai gioielli, fino ai prodotti artigianali e di bellezza. Ecco una guida pratica su cosa conviene comprare in Thailandia, ovviamente facendo attenzione alle truffe e ai prezzi gonfiati per turisti.

Abbigliamento

L’abbigliamento in Thailandia è famoso per la sua qualità e per i prezzi accessibili, che attraggono sia i locali che i turisti. Nei mercati, specialmente a Bangkok, si trovano vestiti in cotone leggero perfetti per il clima tropicale, ma anche capi di seta e lino. I sarong thailandesi, tessuti colorati tradizionali tipo pareo, sono molto popolari e si possono trovare in vari modelli e dimensioni, dai colori sempre brillanti. Gli appassionati di moda troveranno nelle boutique locali pezzi unici realizzati da giovani stilisti locali, oltre a brand internazionali a prezzi molto vantaggiosi. Non mancano capi sportivi e casual, tra cui magliette e pantaloni morbidi a cavallo basso, perfetti per il viaggio, per l’estate o per lo yoga. La Thailandia è anche nota per le sue ottime imitazioni di brand di lusso, per cui attenzione a riconoscerle, al prezzo e alla qualità.

Inalatori di erbe, a moda del momento

Un souvenir particolare e pratico da portare a casa sono gli inalatori di erbe. Questi piccoli oggetti, che si trovano in quasi tutti i negozi e mercati, sono usati dai thailandesi per alleviare stress, congestione nasale o mal di testa. L’inalatore contiene oli essenziali, spesso miscelati con mentolo o canfora, che aiutano a respirare meglio e a rilassarsi. È un prodotto molto economico e facile da trasportare, ideale per chi cerca qualcosa di diverso rispetto ai soliti souvenir.

Cosmetici coreani e thailandesi

La Thailandia è diventata uno dei principali centri per l’acquisto di cosmetici, soprattutto quelli di provenienza coreana, che sono molto popolari tra i turisti. Le maschere per il viso, i sieri e le creme coreane sono rinomati per la loro qualità e innovazione, e si trovano facilmente nei grandi centri commerciali e nei negozi specializzati.

Oltre ai prodotti coreani, anche i cosmetici thailandesi stanno guadagnando popolarità grazie all’uso di ingredienti naturali. Prodotti come saponi a base di riso o latte di capra, scrub naturali e oli per il corpo arricchiti con erbe locali sono particolarmente apprezzati per le loro proprietà rigeneranti e il buon rapporto qualità-prezzo.

Olio di cocco artigianale

L’olio di cocco è uno dei prodotti più versatili che si possono acquistare in Thailandia. Sulle isole, in particolare a Koh Samui e Koh Phangan, è possibile trovare olio di cocco spremuto a freddo, prodotto artigianalmente dalle comunità locali. Questo olio, ricco di nutrienti, è perfetto per la cura della pelle, dei capelli o per essere utilizzato in cucina. L’acquisto diretto dai produttori locali non solo garantisce un prodotto di qualità superiore, ma sostiene anche l’economia delle isole. In molti casi, l’olio viene venduto in bottiglie decorative, che lo rendono un ottimo souvenir.

Gioielli con zaffiri, argento e diamanti

La Thailandia è famosa per i suoi gioielli, soprattutto per gli zaffiri, che sono tra i migliori al mondo. La città di Chanthaburi è un centro di lavorazione delle gemme preziose, dove è possibile acquistare zaffiri, rubini e altre pietre a prezzi competitivi. Anche l’argento thailandese è molto richiesto: lo stile di lavorazione intricata lo rende un regalo perfetto. Per chi è alla ricerca di diamanti, Bangkok ospita numerosi negozi specializzati, molti dei quali offrono gemme certificate a prezzi competitivi. Prima di acquistare gioielli, è consigliabile verificare l’autenticità e la qualità del prodotto tramite certificazioni riconosciute.

Cuscini Thai e materassi ripiegabili

I cuscini Thai sono un altro prodotto artigianale molto ricercato dai turisti. Questi cuscini, spesso decorati con motivi tradizionali, sono imbottiti con kapok, un materiale naturale molto leggero e traspirante. I materassi ripiegabili in stile thailandese sono ideali sia come elemento decorativo, per portare un po’ di Thailandia a casa, che per chi ama meditare o semplicemente rilassarsi a casa. La qualità di questi prodotti varia a seconda della provenienza, ma nei mercati locali è possibile trovare prodotti artigianali di ottima fattura a prezzi contenuti. Nonostante siano ripiegabili, le dimensioni possono variare ma non sono certamente contenute, quindi bisogna valutare una spedizione a meno che non si abbiano a disposizione molti bagagli in stiva.

Attrezzatura per la Muay Thai

La Muay Thai, nota anche come boxe thailandese, è uno degli sport nazionali e attira praticanti da tutto il mondo. In Thailandia, si trovano articoli di alta qualità per gli appassionati di questo sport, spesso a prezzi più vantaggiosi rispetto ad altri Paesi. Nei mercati e nei negozi specializzati, è possibile acquistare guantoni da boxe, fasce per le mani, paradenti e pantaloncini specifici per la Muay Thai.

I negozi vicino alle palestre o agli stadi di Bangkok, come il Lumpinee Stadium, offrono una vasta gamma di attrezzature professionali, apprezzate anche dai combattenti esperti. Per chi pratica lo sport a livello amatoriale, i negozi offrono modelli confortevoli e resistenti, perfetti per l’allenamento quotidiano. Oltre all’abbigliamento tecnico, si trovano anche souvenir legati alla Muay Thai, come magliette o mini riproduzioni di ring, ideali per i fan di questo sport.

Spezie e tè

La Thailandia è rinomata per la sua cucina ricca di sapori, e acquistare spezie locali è un ottimo modo per portare a casa un pezzo di questa cultura culinaria. Nei mercati locali e nei negozi specializzati si possono trovare varietà di peperoncino essiccato, lemongrass, foglie di kaffir lime, coriandolo e zenzero. Queste spezie, fresche e aromatiche, sono perfette per ricreare piatti thailandesi autentici come il Pad Thai o il Curry Verde. È facile trovare mix di spezie già pronti, pensati per facilitare la preparazione dei piatti più popolari.

Anche il tè thailandese è una scelta popolare, soprattutto il Thai Milk Tea (Cha Yen), un tè nero speziato e dolce, spesso servito con latte condensato. Acquistare un sacchetto di questa miscela permette di ricreare la bevanda iconica comodamente a casa. Nei mercati delle isole, si trovano anche infusi di erbe locali, utili per rilassarsi o migliorare la digestione, come il tè di citronella o di zenzero.

Food

Per chi ama il cibo, la Thailandia offre una grande varietà di snack e dolci tradizionali. Uno dei più popolari è il mango essiccato, che viene confezionato in pratiche bustine da portare come souvenir. Anche i frutti di mare essiccati, come i calamari o i gamberetti, sono un’opzione interessante per chi cerca un gusto più deciso. Infine, la pasta di tamarindo e i vari curry in polvere o in pasta sono acquisti indispensabili per chi desidera sperimentare la cucina thailandese a casa.