Così viaggiano le famiglie: le nuove tendenze del 2024

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Recuperare il tempo perduto è stata la motivazione principale dei viaggi post-Covid. Oggi, questa tendenza è stata sostituita dal semplice desiderio di trascorrere le proprie vacanze con la famiglia, attraverso esperienze di viaggio più significative e in gruppi più piccoli. Un comportamento che, secondo le previsioni, potrebbe crescere nel 2024.

Vacanze in famiglia: i nuovi modelli di viaggio del 2024

Stando a quanto emerso da un’indagine di Deloitte sui viaggi per le vacanze del 2023, quelli motivati dal tempo perso durante la pandemia sono scesi di sette punti, passando dal 19% degli intervistati al 12%. Il tempo trascorso con i propri cari è stato il principale motivo di viaggio, passando dal 47% durante l’estate al 58% alla fine di settembre.

Lo studio 2023 della Family Travel Association ha rilevato che, tra i nonni intervistati, la motivazione principale per intraprendere un viaggio multigenerazionale è che si tratta di un ottimo modo per legare come famiglia (76%), seguito dal piacere di trascorrere del tempo prolungato con i nipoti (63%). L’82% degli intervistati ha dichiarato, inoltre, che i viaggi avvicinano i membri della famiglia. In aumento anche i viaggi celebrativi, ossia incentrati su compleanni, lauree e altri traguardi.

Dall’indagine è emerso che, nelle prenotazioni del 2023, si sono preferiti i viaggi in piccoli gruppi con i membri più stretti della famiglia. La ragione è che offrono la possibilità di vivere esperienze più intime con i propri cari, rispetto a quelle che potrebbero offrire i grandi gruppi. C’è da aggiungere, però, che i gruppi familiari numerosi e multigenerazionali, che hanno registrato un boom dopo l’abolizione delle restrizioni di viaggio legate al Covid lo scorso anno, continuano a essere popolari.

Anche i viaggi tra un genitore o un nonno e il figlio o i figli, giovani o adulti, sono sempre più gettonati. Istruzione, avventura e scelte più consapevoli sono quindi i nuovi trend in crescita, così come si registra un aumento dei viaggi per chi desidera imparare nuove abilità, ad esempio il karate con un maestro di arti marziali in Giappone, oppure per chi vuole sperimentare esperienze come i safari multigenerazionali.

Le destinazioni preferite per le vacanze in famiglia nel 2024

Un sondaggio condotto da One Poll per conto del marchio alberghiero Accor Novotel, che ha coinvolto mille bambini tra i 6 ed i 16 anni, svela che la maggior parte degli intervistati ha in programma una vacanza in Europa nel 2024. La Germania è la destinazione preferita dal 30% dei genitori intervistati, seguita dall’Italia (23%) e dalla Spagna (20%). Anche i bambini preferiscono la Spagna (20%), mentre Germania e Italia sono al terzo posto con il 17% ciascuna.

Per quanto riguarda gli alloggi, il 53% dei genitori e il 54% dei bambini intervistati preferiscono un hotel o un resort. Seguono gli appartamenti con il 30% dei genitori e il 26% dei bambini. Le caratteristiche preferite dai genitori per le loro vacanze sono la vicinanza alla spiaggia, la piscina e le camere speciali per famiglie, mentre i bambini desiderano anche un’area giochi (31%) e un club per i più piccoli (23%). Le attività preferite dai baby viaggiatori sono i parchi acquatici, gli sport acquatici e le nuove amicizie. Mangiare bene è, infine, la priorità per il 40% dei bambini e il 50% degli adulti.