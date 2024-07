Praia: perché visitare la captale di Capo Verde

Capo Verde è una destinazione rinomata per le isole e spiagge, ma spesso i turisti trascurano la visita a Praia, la splendida capitale dell'arcipelago, tappa imperdibile per chi vuole scoprire il vero cuore di Capo Verde

Fonte: iStock Praia, la capitale di Capo Verde

Molti turisti scelgono Capo Verde attratti dalle sue splendide spiagge e dalle isole paradisiache tutto l’anno, ma spesso trascurano la visita a Praia, la capitale dell’arcipelago. Eppure, situata sull’isola di Santiago, Praia offre una combinazione unica di storia, cultura, vita urbana e angoli autentici, che la rende una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il vero cuore di Capo Verde al di là delle spiagge.

Dove si trova

Praia si trova sull’isola di Santiago, la più grande e popolosa delle isole di Capo Verde. Posizionata nell’Oceano Atlantico, al largo della costa occidentale dell’Africa, Santiago è un punto di riferimento culturale ed economico del paese, e Praia ne è il centro pulsante.

Cosa vedere a Praia

Città Vecchia (Cidade Velha)

A pochi chilometri da Praia, si trova Cidade Velha, la prima città fondata dai colonizzatori portoghesi in Africa subsahariana e sito UNESCO dal 2009. Qui si può esplorare la Rua Banana, una delle più antiche strade europee nei tropici, e la Fortezza Real de São Filipe, con le sue viste spettacolari sull’oceano. Questo luogo è stato il primo insediamento europeo permanente nei tropici e un importante centro del commercio degli schiavi. Da non perdere, la Cattedrale di Sé è una delle prime costruzioni religiose nel continente africano; e il Pelourinho, un antico palo di castigo che ricorda il passato coloniale e schiavista della città. Questo sito storico offre un’affascinante finestra sul passato di Capo Verde, con edifici in rovina e strade acciottolate che raccontano storie di tempi lontani.

Plateau

Il Plateau è il centro storico e amministrativo di Praia, situato su un altopiano che domina la città. Qui si trovano importanti edifici governativi, come il Palazzo Presidenziale, e piazze animate giorno e sera, come Praça Alexandre Albuquerque. Passeggiando per le sue strade, si possono ammirare le colorate case coloniali, negozi di artigianato locale e caffè con dehor all’aperto. Il Plateau è il cuore pulsante di Praia, dove il passato coloniale incontra la vita moderna. Passeggiando, si incontrano il Palazzo di Giustizia con la sua architettura imponente, e la Chiesa Nossa Senhora da Graça, una delle più antiche dell’isola. Il Plateau è anche sede di numerosi musei, tra cui il Museo Etnografico, che offre una panoramica sulla cultura e la storia di Capo Verde.

Mercato di Sucupira

Il Mercato di Sucupira è un’esperienza autentica per immergersi nella vita quotidiana di Praia. Questo mercato movimentato offre di tutto, ed è il luogo ideale per comprare frutta o assaporare la cucina locale nei banconi con cucina al suo interno (solo se non si è particolarmente sofisticati). In questo labirinto di bancarelle colorate e animatissime, si possono trovare spezie esotiche, tessuti colorati e gioielli fatti a mano, sia dentro la cancellata che tutto intorno.

Museo Etnografico

Situato nel Plateau, il Museo Etnografico di Praia offre una panoramica sulla cultura e la storia di Capo Verde. Con una collezione di strumenti musicali, abiti tradizionali e oggetti di uso quotidiano, il museo è una tappa interessante per comprendere meglio il patrimonio culturale dell’arcipelago. Il museo ospita anche mostre temporanee su vari aspetti della vita capoverdiana, dalla musica alla danza, dalla cucina all’arte.

Le spiagge di Prainha e Quebra Canela

Per chi desidera rilassarsi al sole, le spiagge di Prainha e Quebra Canela sono vicine al centro città, con acque tranquille, perfette per nuotare. Prainha è una piccola baia nascosta con sabbia dorata e acque calme, ideale per una giornata di relax. Quebra Canela, invece, è una spiaggia più ampia con un’atmosfera vivace, frequentata da locali e turisti. Entrambe le spiagge offrono una vista spettacolare sull’oceano e sono dotate di bar e ristoranti dove gustare piatti a base di pesce fresco e altre prelibatezze locali.

Arte, cultura e appuntamenti a Praia

Praia è un centro culturale con una scena artistica e musicale in continua crescita. La città ospita numerosi eventi culturali e festival durante tutto l’anno, che offrono ai visitatori un’opportunità unica di vivere la cultura capoverdiana.

Teatro Nacional

Il Teatro Nacional di Capo Verde è un importante centro culturale che ospita spettacoli teatrali, concerti, e eventi artistici. Il teatro è noto per la sua architettura moderna e per la qualità delle sue produzioni, che spaziano dalla musica tradizionale capoverdiana al teatro contemporaneo.

Festival di Gamboa

Uno degli eventi più attesi dell’anno è il Festival di Gamboa, che si tiene a maggio e ospita artisti locali e internazionali. Il festival è un’esperienza unica per i visitatori, che possono ballare al ritmo della musica capoverdiana e internazionale sotto le stelle, con bancarelle di cibo e bevande tradizionali.

Carnaval

Il Carnaval di Praia, celebrato a febbraio o marzo, è una delle feste più attese e spettacolari dell’anno. Durante questo periodo, la città si trasforma in un caleidoscopio di colori, con sfilate di carri magnificamente decorati, costumi sgargianti e musica dal vivo che risuona ovunque. Le strade di Praia si riempiono di persone che ballano e festeggiano, creando un’atmosfera particolarmente vivace e allegra. Il Carnaval è un’esplosione di creatività, dove ogni quartiere partecipa con il proprio corteo, ognuno cercando di superare l’altro in termini di originalità e spettacolarità. Le scuole di samba locali si preparano per mesi per questa occasione, con coreografie elaborate e ritmi travolgenti che coinvolgono tutti i presenti. La festa non si limita alle sfilate: per tutta la settimana, la città è animata da eventi, concerti, e feste che durano fino a tarda notte, offrendo un’esperienza indimenticabile ai visitatori. Il Carnaval di Praia è un’immersione completa nella cultura capoverdiana, un’occasione unica per vivere la passione e l’energia del popolo locale.

Praia a tavola

La cucina di Praia riflette la fusione di influenze africane e portoghesi, con piatti che utilizzano ingredienti freschi e locali quindi variano molto a seconda di cosa c’è a disposizione. Il piatto nazionale di Capo Verde è la cachupa, uno stufato a base di mais, fagioli, patate dolci, manioca e carne o pesce. Ogni famiglia ha la sua ricetta segreta per la cachupa, che può variare notevolmente da una casa all’altra. Questo piatto sostanzioso è spesso servito a colazione, pranzo o cena, ed è considerato un simbolo della cucina capoverdiana. Il grogue è un distillato di canna da zucchero, simile al rum, piuttosto forte e prodotto localmente, spesso servito come digestivo. Il grogue è una parte integrante della cultura capoverdiana e una degustazione è un’esperienza imperdibile per i visitatori. I pastel com diablo dentro sono tortini fritti ripieni di tonno piccante, perfetti come snack. Questi gustosi bocconcini sono un classico della cucina di strada capoverdiana e possono essere trovati nei mercati e nei ristoranti di Praia Il buzio è un piatto a base di conchiglie di mare cucinate con spezie e verdure. Questa specialità marinara è particolarmente popolare lungo la costa e nei ristoranti di pesce di Praia. Il buzio viene spesso servito con riso o patate, creando un pasto nutriente e saporito che rappresenta al meglio la cucina capoverdiana.

Consigli pratici

Lingua e moneta

La lingua ufficiale è il portoghese, ma il creolo capoverdiano è ampiamente parlato. La maggior parte dei locali parla entrambi i dialetti, e molti parlano anche inglese, soprattutto nelle aree turistiche. La valuta locale è l’escudo capoverdiano (CVE). È consigliabile avere sempre contanti, poiché non tutti i negozi accettano carte di credito. Gli sportelli bancomat sono disponibili in tutta la città, ma è sempre una buona idea portare con sé una quantità sufficiente di contante per le piccole spese quotidiane.

Quando andare

Il periodo migliore per visitare Praia è durante la stagione secca, che va da novembre a giugno. Durante questi mesi, il clima è caldo e soleggiato, ideale per esplorare la città e godersi le spiagge. Maggio è un mese stupendo nell’arcipelago e pieno di feste e festival. La stagione delle piogge, da luglio a ottobre, può portare qualche precipitazione, ma sempre più rare e brevi. Per queto Praia e tutte le isole di CapoVerde sono una destinazione ottima tutto l’anno.

Come andare

Praia è facilmente raggiungibile grazie all’Aeroporto Internazionale Nelson Mandela, che offre collegamenti diretti con diverse città europee e africane. Dall’aeroporto, il centro città è raggiungibile in circa 15 minuti di taxi. Una volta in città, è possibile muoversi a piedi nel Plateau, mentre per esplorare altre zone si possono utilizzare taxi o minibus locali e condivisi, chiamati “aluguers”. Praia è collegata anche via mare, con traghetti sia di giorno che di notte, alle altre isole più vicine.

Alloggi

Praia offre una vasta gamma di alloggi, dagli hotel di lusso agli ostelli economici. Gli hotel situati nel Plateau vantano una posizione centrale comoda per esplorare la città, mentre quelli lungo la costa offrono viste mozzafiato sull’oceano. Per chi vuole vivere un’esperienza più autentica può cercare una stanza all’interno di una delle bellissime case coloniali del centro.

Sicurezza e salute

Praia è generalmente sicura, ma è sempre bene adottare le normali precauzioni, come evitare di mostrare oggetti di valore e non camminare da soli di notte in zone poco illuminate. Per quanto riguarda la prevenzione e le buone abitudini in viaggio, si consiglia di bere acqua in bottiglia e di evitare il ghiaccio. I servizi sanitari a Praia sono generalmente buoni, ma è sempre meglio evitare problemi di salute. Portare con sé una piccola farmacia da viaggio può essere utile in caso di necessità.