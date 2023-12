È nato l’Uber degli aerei, ed è anche ‘low cost’

Se avete sempre sognato di volare su un aereo privato , ma il vostro budget vi ha ogni volta riportato con i piedi per terra, probabilmente gioirete nell’apprendere che quel sogno sta diventando una realtà non più solo per pochi.

Arriva l'Uber dell'aviazione privata

Chi vuole vivere l'esperienza di un viaggio di lusso, ma è ancora vincolato a un budget limitato, potrà accogliere con favore l'arrivo di un nuovo fornitore di servizi di aviazione privata in stile Uber. Di solito, questo significa rivolgersi a un broker e si possono dover spendere migliaia di euro per un'iscrizione solo per ottenere un preventivo per un volo charter. KinectAir, però, mira a rendere questa esperienza possibile anche per i viaggiatori che desiderano avvicinarsi al mondo degli aerei privati, pur non navigando nell'oro.

Sul sito web della piattaforma, fondata a Vancouver nel 2019 per i viaggi aerei privati nel Pacifico nord-occidentale, era già possibile prenotare un normale volo su richiesta, ma a partire da dicembre 2023 sarà disponibile in tutti gli Stati Uniti, a prezzi relativamente convenienti. Il sito, infatti, offre voli a partire da circa 111 dollari (102 euro) a persona – su una tratta di 48 minuti.

Il sito utilizza un software basato sull'intelligenza artificiale per cercare offerte tra gli operatori di aerei privati, e dare ai clienti maggiori possibilità di organizzare il viaggio che desiderano. Per mantenere i prezzi bassi, stanno lavorando con aerei a turboelica e a pistoni, entrambi più economici di un normale jet, benché volino più lentamente. La differenza di velocità, tuttavia, è meno impattante su un volo al di sotto delle 500 miglia, come sottolinea il ceo di KinectAir, Ben Howard, che affema: "Se si volasse su un jet per la stessa tratta, si dovrebbe pagare cinque volte in più per guadagnare solo pochi minuti".

Voli privati più convenienti di quelli di linea in Economy

Un altro aspetto distintivo di KinectAir è la possibilità di vedere le tariffe senza fornire i propri dati o fissare una telefonata. Di solito, prenotare un aereo privato significa fare un preventivo - e ricevere il conto finale dopo il volo, una volta calcolato l'eventuale carburante aggiuntivo - mentre la piattaforma garantisce che il prezzo indicato sia quello effettivamente pagato.

Le offerte di voli hanno uno sconto fino al 75% rispetto al prezzo di un normale aereo privato. La maggior parte sono per prenotazioni a breve termine. Questa estate, ad esempio, tre quarti di queste sono state effettuate entro 72 ore dal viaggio. Secondo Howard, tale soluzione può essere ideale anche per una famiglia di quattro persone che cerca un volo all'ultimo minuto e che arriverebbe a pagare un prezzo spesso simile a quello di un normale volo di linea. Alcune tariffe pubblicizzate da KinectAir sono persino più convenienti di quelle dei voli delle compagnie aeree commerciali in Economy, se si parla di tariffe last minute, in molti casi addirittura più costosi, a detta di Howard.

"Vogliamo cambiare il modo in cui la gente pensa ai voli brevi - ha dichiarato alla CNN la co-CEO Katie Buss, ex pilota militare statunitense - Si pensa che sia solo per i Bill Gates e gli Elon Musk del mondo. Non è affatto economico, ma è più accessibile di quanto la maggior parte delle persone creda".