I biglietti aerei per viaggiare a Natale sono alle stelle: le tratte più care

Le feste natalizie sono per molti un’occasione per prendersi una pausa e fare un bel viaggio alla scoperta di posti nuovi. Che sia in famiglia, in coppia o da soli, muoversi durante il periodo di Natale e Capodanno è sempre stato pericoloso per i prezzi che tendono ad alzarsi rispetto al resto dell’anno. Può aiutare l’acquisto in anticipo di un biglietto aereo, ma negli anni sembra essere peggiorato il problema dei rincari in determinati periodi particolarmente richiesti. C’è anche chi viaggia a Natale per ricongiungersi con la propria famiglia e tornare a casa perchè abita e lavora in un’altra città o un altro paese, ma le tariffe sono a volte proibitive e chi non può affrontare la spesa rischia di passare le feste lontano dai propri cari.

I prezzi per volare in Sicilia

Alcuni biglietti per viaggiare a Natale 2024 hanno già superato i 600 euro a persona scoraggiando molti turisti che avevano pensato di volare tra metà dicembre 2024 e i primi giorni di gennaio 2025. Anche per le tariffe economy e con un’idea flessibile di viaggio per giorno e ora, si parla di circa 620 euro solo per andare da Genova a Catania andata e ritorno, per esempio. Quindi anche per muoversi solo in territorio nazionale la sfida sembra davvero ardua, se si pensa anche a intere famiglie che magari devono spostarsi insieme e poi provvedere magari anche a costi di soggiorno e pernottamento per alcuni giorni. I voli più costosi sembrano infatti essere quelli che riguardano la Sicilia, dai 455 euro per volare da Trieste a Catania, ai 402 euro da Bologna a Palermo. Di seguito riportiamo alcune tratte “incriminate”:

Genova-Catania 623 euro

Trieste-Catania 445 euro

Firenze-Catania da 412 a 465 euro

Bologna-Palermo da 402 a 497 euro

Milano-Catania da 395 a 889 euro

Torino-Catania da 387 a 527 euro

Verona-Palermo da 365 a 438 euro

Bologna-Catania da 364 a 519 euro

Torino-Palermo da 339 a 480 euro

Venezia-Catania da 334 a 405 euro

Milano-Palermo da 330 a 764 euro

Pisa-Catania da 330 a 431 euro

Pisa-Palermo da 324 a 400 euro

Venezia-Palermo da 299 a 335 euro

Verona-Catania da 280 a 438 euro

Roma-Palermo da 227 a 779 euro

Roma-Catania da 176 a 810 euro

I prezzi per volare in Sardegna

Per volare in Sardegna sembra che la situazione al momento sia un pochino meglio rispetto alla Sicilia, ma comunque il minimo non scende a meno di 200 euro. Da Torino a Cagliari, per esempio, occorrono 251 euro per andata e ritorno, mentre da Venezia, Pisa e Bologna sempre per Cagliari i prezzi cambiano drasticamente fino a oscillare da 215 e 228 euro fino a 300-400 euro. Ma da Milano la situazione si aggrava con un massimo di spesa di 1228 euro per alcuni giorni e orari. Da tenere presente che questi prezzi non includono i bagagli o la scelta del posto a sedere che prevedono quindi costi aggiuntivi da calcolare al termine della prenotazione.

Le altre tratte più care in Italia

Attualmente se si decide di partire in un periodo che va dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 le tariffe in Italia sono alquanto elevate. Secondo alcune ricerche condotte sul famoso sito di prenotazioni viaggi Skyscanner che compara i voli aerei delle varie compagnie italiane e straniere, i dati parlano chiaro. Se da Milano si vuole raggiungere la Calabria, la tratta per Crotone costa circa 420 euro, mentre il collegamento tra i più gettonati Milano-Roma si aggira tra i 363 e gli 868 euro a seconda della tipologia di biglietto scelta.

Le soluzioni alternative: il Sicilia Express

“Spostarsi in Italia durante le festività continua ad essere un salasso che svuota le tasche dei cittadini – spiega il presidente Gabriele Melluso – Nonostante gli allarmi lanciati a più riprese dai consumatori e i proclami della politica, l’emergenza caro-voli è un fenomeno che si ripresenta ogni anno e che, purtroppo., sembra senza soluzione”. Per risparmiare gli italiani possono sicuramente valutare l’opzione di un mezzo diverso come il treno o l’auto, anche se il tempo di viaggio sarà sicuramente più lungo. Per raggiungere la Sicilia per esempio è consigliato il Sicilia Express, un treno speciale che collega Torino a Messina con 544 posti e due vagoni ristorante. Dal 21 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 il biglietto per viaggiare a bordo di questo mezzo voluto dal governatore siciliano Renato Schifani costa solo 29 euro e si può acquistare comodamente online sul sito di Trenitalia o Fstrenituristici.it.