Le offerte imperdibili del Black Friday 2024 per i voli

Il Black Friday 2024 si avvicina e come di consueto porta con sé una straordinaria opportunità per prenotare voli e viaggi a prezzi scontati

Fonte: iStock Le offerte per i voli del Black Friday 2024

È, allora, il momento giusto per iniziare a esplorare le offerte, capire cosa sarà disponibile durante la frenetica giornata di sconti e pianificare le prossime avventure, magari già per il ponte dell’8 dicembre, le festività natalizie o il Capodanno. Molte compagnie offrono anche la cancellazione gratuita dei voli, per garantire la massima flessibilità nei futuri piani di viaggio.

Dove trovare le offerte sui voli per il Black Friday

Com’è noto, il Black Friday rappresenta l’opportunità ideale per chi è alla ricerca di voli a prezzi bassi. In questo periodo, compagnie aeree come Ryanair, Qatar Airways, La Compagnie e Singapore Airlines propongono tariffe scontate su una vasta selezione di destinazioni.

Essere flessibili con le date e le mete aumenta le probabilità di trovare biglietti a costi ancora più convenienti.

Oltre a fare una ricerca sui siti delle varie compagnie e iscriversi alle newsletter dedicate, esistono piattaforme come Skyscanner e Momondo che mettono a disposizione strumenti di monitoraggio dei prezzi e notifiche per avvisare quando i costi scendono, così da non rischiare di perdere l’occasione di prenotare voli low cost verso le mete dei propri sogni.

Le offerte delle compagnie aeree

Le compagnie aeree stanno già preparando le loro offerte per il tanto atteso Black Friday 2024, il venerdì degli sconti imperdibili.

Molte tra le principali compagnie, come Ryanair, Qatar Airways, La Compagnie e Singapore Airlines, parteciperanno a questa iniziativa con tariffe speciali per offrire voli a prezzi davvero convenienti.

Ma vediamo nel dettaglio le proposte da cogliere al volo.

Il Black Friday di Ryanair

Il Black Friday di Ryanair porterà sconti straordinari sui biglietti aerei, con una settimana intera di promozioni in occasione della Cyber Week.

Infatti, la compagnia low cost irlandese si prepara a lanciare una vera e propria maratona di offerte: ogni giorno, fino al Cyber Monday, presenterà incredibili tariffe per voli durante il Capodanno e per la prossima estate.

Non dimenticate di monitorare la pagina ufficiale di Ryanair per approfittare delle offerte imperdibili e prenotare a prezzi super convenienti la vostra prossima vacanza.

Il Black Friday di La Compagnie

Anche La Compagnie è entusiasta di confermare anche per il 2024 la sua campagna promozionale “Blue Friday”, pensata in occasione del tradizionale Black Friday, che darà l’opportunità a tutti i viaggiatori di prenotare il loro prossimo viaggio alla tariffa speciale di 1.300 euro per voli di andata e ritorno in business class da Milano a New York, se acquistati tra giovedì 21 novembre a lunedì 25 novembre 2024.

È possibile approfittare di questa vantaggiosa tariffa acquistando uno dei 3.000 biglietti disponibili per usufruire di soluzioni di viaggio entro il 30 aprile 2025. I biglietti sono limitati e soggetti a disponibilità.

I viaggiatori potranno usufruire dei tanti comfort del servizio 100% Business Class della compagnia aerea, che comprendono accesso alla lounge aeroportuale e fast track, poltrone-letto completamente reclinabili per riposare comodamente durante il volo, Wi-Fi a bordo veloce, illimitato e gratuito ed un menù di quattro portate curato da chef rinomati.

I biglietti scontati sono disponibili sul sito LaCompagnie.com, contattando il servizio clienti al numero 02 8148 0361 o prenotando tramite la propria agenzia viaggi di fiducia.

Il Black Friday di Qatar Airways

Qatar Airways presenta le sue offerte speciali per il Black Friday, riservate esclusivamente ai membri del programma fedeltà Privilege Club, che è gratuito e offre anche un bonus di 5000 punti Avios.

Queste straordinarie offerte saranno disponibili solo il 22 e il 23 novembre, con tariffe scontate per voli che potranno essere utilizzati da soli dal 26 novembre 2024 al 25 novembre 2025, oppure in coppia o in gruppo dal 15 gennaio 2025 al 25 novembre 2025.

Il Black Friday di Singapore Airlines

Singapore Airlines ha lanciato le sue offerte speciali per voli da Roma e Milano verso destinazioni in Asia e Oceania. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 4 dicembre, con i seguenti periodi di viaggio per tutte le destinazioni, a eccezione di Manila:

Classe Economy/Classe Economy Premium : dal 4 marzo 2025 al 15 aprile 2025, e dal 22 aprile 2025 al 20 giugno 2025;

: dal 4 marzo 2025 al 15 aprile 2025, e dal 22 aprile 2025 al 20 giugno 2025; Classe Business : dal 4 marzo 2025 al 31 marzo 2025;

: dal 4 marzo 2025 al 31 marzo 2025; Manila: dal 4 marzo 2025 al 15 aprile 2025, e dal 22 aprile 2025 al mese di giugno 2025.

Il Black Friday di Neos Air

Ancora, Neos Air, la compagnia italiana parte di Alpitour, offre un’opportunità imperdibile per viaggiare verso destinazioni come i Caraibi, il Mediterraneo, l’Africa, l’Asia e il Nord America. Utilizzando il codice sconto BF2024, si potrà ottenere uno sconto del 25% (esclusi tasse e supplementi) sulle prenotazioni.

Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente sul sito di Neos per poter usufruire di questa fantastica offerta, valida per viaggi dal 24 novembre 2024 fino al 20 ottobre 2025.

Dove andare con le offerte voli per il Black Friday 2024

Fonte: iStock

Cogliere gli sconti previsti dalle compagnie aeree per il Black Friday significa concedersi una vacanza low cost alla scoperta (o riscoperta) di mete davvero eccezionali a partire, ad esempio, dai Caraibi, la meta paradisiaca per allontanarsi dalla frenetica vita di tutti i giorni e lasciare andare ogni pensiero tra un tuffo in acque cristalline, bagni di sole, passeggiate sulla soffice sabbia dorata e tra la lussureggiante vegetazione tropicale.

Oppure, Singapore, la vibrante isola città-stato a sud della Malesia, dove lasciarsi avvolgere da un’atmosfera incredibile e senza pari, tra eventi, concerti, opportunità di svago a tutte le ore, o Phuket, la più grande isola della Thailandia nonché rinomata località balneare, “Perla delle Andamane” plasmata da distese di candida sabbia lambita dal mare turchese, o ancora Bali, gioiello dell’Indonesia, gettonata per gli iconici templi, le vette vulcaniche, le risaie e la splendida barriera corallina.

Ma siamo appena all’inizio.

Gli sconti per i voli del Black Friday offrono anche mete come l’Australia, in particolare Brisbane, vivace capitale del Queensland la cui costa è disseminata da isole da esplorare e luoghi perfetti per praticare snorkeling, Melbourne, la capitale dello stato di Victoria, un paradiso di lusso, eventi sportivi, deliziosa cucina e arte, e Perth, capitale dell’Australia Occidentale, tra arte di strada, parchi incantevoli, spiagge bianchissime, ristoranti e bar.

Non mancano, poi, Dubai, avveniristica metropoli da record degli Emirati Arabi Uniti, dove trovare negozi di lusso, edifici ultramoderni ed esperienze incredibili, Manila, la capitale delle Filippine che unisce l’architettura coloniale spagnola ai moderni grattacieli, la vitale e moderna Bangkok, e Città del Capo, sulla costa dell’Oceano Atlantico, la seconda città più grande del Sudafrica.