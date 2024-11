Nel 2026 partirà il viaggio in aereo più lungo del mondo: come sarà

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Qantas Airways Il progetto del design interno dell'Airbus A350-1000

Nel 2026, l’industria dell’aviazione commerciale si appresta a fare un enorme salto in avanti con l’introduzione del volo diretto più lungo del mondo. Il progetto, conosciuto come Project Sunrise, avrà come protagonista l’Airbus A350-1000, un aereo progettato per affrontare voli ultra-lunghi senza scali.

Il nuovo volo collegherà direttamente Sydney a Londra e New York, riducendo in modo significativo il tempo di viaggio tra l’Australia e le principali destinazioni internazionali. Ma cosa rende questa impresa così innovativa? E come sarà l’esperienza a bordo?

Un volo rivoluzionario per velocità e comfort

Project Sunrise è una risposta alle crescenti richieste di voli più rapidi e diretti, in grado di collegare l’Australia con il resto del mondo senza la necessità di scali. Attualmente, un volo da Sydney a Londra richiede circa 23 ore, ma con l’introduzione dei voli diretti di Project Sunrise, il tempo di volo si ridurrà di fino a 4 ore, migliorando notevolmente l’efficienza e l’esperienza dei passeggeri.

L’Airbus A350-1000 è stato scelto per questa impresa per le sue capacità di volo ultra-lungo e per il suo design innovativo. Con una capacità di 238 passeggeri, l’A350-1000 avrà il numero più basso di posti per qualsiasi aereo della stessa categoria, permettendo una maggiore spaziosità e comfort. La distribuzione dei posti è studiata per massimizzare il benessere dei passeggeri, con una proporzione superiore al 40% dedicata alle classi Premium, tra cui First, Business e Premium Economy. Questo rende ogni viaggio un’esperienza esclusiva, anche per i viaggiatori in Economy.

Benessere a bordo: una priorità assoluta

Il benessere dei passeggeri è uno degli aspetti chiave di Project Sunrise. Per affrontare le sfide dei voli ultra-lunghi, è stato creato uno spazio dedicato chiamato Wellbeing Zone. Questo ambiente è progettato per permettere ai passeggeri di muoversi, rilassarsi e rigenerarsi durante il volo. La zona offrirà anche premium refreshments e sarà un luogo dove i viaggiatori potranno fare una pausa, riducendo lo stress derivante dalle lunghe ore in volo.

Un altro elemento innovativo riguarda la connessione a bordo. In un’epoca in cui la tecnologia è essenziale, tutti i passeggeri avranno accesso al Wi-Fi ad alta velocità gratuito durante il volo. Inoltre, ogni sedile avrà la possibilità di collegare dispositivi audio tramite Bluetooth, rendendo l’intrattenimento a bordo ancora più comodo e moderno.

Fonte: Qantas Airways

Anche il design delle cabine riflette un impegno senza pari per il comfort e la qualità. La First Class offrirà cabine completamente private con letti piatti da 2 metri e poltrone reclinabili, creando un’atmosfera che richiama quella di un lussuoso hotel. La Business Class sarà caratterizzata da suite individuali con porte scorrevoli, garantendo una privacy totale e una tranquillità impareggiabile durante il volo.

Anche la Premium Economy è stata ridisegnata per offrire un livello superiore di comfort, con poggiatesta regolabili e supporti per le gambe, che permettono una posizione rilassata per lunghi periodi. In Economy, i passeggeri troveranno sedili spaziosi con un interasse di 33 pollici, uno spazio maggiore rispetto a molti aerei simili, e un intrattenimento di qualità con schermi touchscreen da 13,3 pollici.

L’intero progetto è stato sviluppato in collaborazione con esperti di design, benessere e ricerca scientifica, tra cui Caon Design, Neil Perry e il Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney. L’obiettivo è garantire non solo la massima efficienza nel volo, ma anche un’esperienza di viaggio che rispetti e migliori il benessere fisico e mentale dei passeggeri.