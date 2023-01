Tour della costa Ovest degli Stati Uniti: cosa non perdere

Quello di fare un tour della costa Ovest degli Stati Uniti è un sogno di molti. Del resto da queste parti è possibile scoprire una natura sorprendente e in grado di cambiare completamente nel giro di alcuni chilometri. Ma quali sono le tappe da fare assolutamente?

Tour della West Coast, cosa non perdere

Il consiglio principale che ci sentiamo di darvi se state organizzando un viaggio che prevede un tour della costa Ovest degli Stati Uniti è: preparatevi all’impossibile e a non dimenticarlo mai. Sì, i chilometri da percorrere sono davvero tantissimi in quanto si attraversano più Stati, ma al contempo la stanchezza verrà ripagata da meraviglie naturali uniche al mondo.

Lungo il percorso avrete modo di esplorare città indimenticabili come San Francisco, famosa per il suo ponte che sembra infinito e per i suoi “sali e scendi”; Las Vegas, il luogo dove il divertimento non ha mai fine; Los Angeles, dove poter sentirsi divi del cinema per un giorno camminando sulla Walk of Fame, e molto altro ancora.

Ma siamo certi che a colpirvi più di ogni altra cosa sarà la natura, e per questo il nostro tour si concentrerà proprio sulle tappe in cui poterla ammirare in tutte le sue sfaccettature.

Yosemite National Park

Lo Yosemite National Park si trova in California, uno degli Stati che toccherete facendo un tour della West Coast statunitense. Vi ritroverete circondati da un tipico paesaggio di montagna puntellato da cascate, laghi, e sentieri escursionistici che portano a punti panoramici mozzafiato

Tra le meraviglie da non perdere c’è senza ombra di dubbio il Grizzly Giant, una sequoia alta 63,7 metri, le Yosemite Falls, delle cascate che raggiungono i 700 metri di altezza, l’Half Dome, la più grande roccia granitica del mondo e il Glacier Point, un punto panoramico situato a ben 2100 metri di altitudine.

Death Valley

Dalle montagne al deserto, in un contesto naturale che lascia davvero a bocca aperta. Tutto questo lo proverete arrivando presso la Death Valley, il parco nazionale più grande di tutti gli Stati Uniti. Un suggerimento fondamentale è valutare bene sia il periodo, ma anche l’orario in cui intendete arrivarci: è una delle zone più aride e calde del pianeta, si scende fino a 86 metri sotto al livello del mare e le temperature possono raggiungere i 50°C.

Da non perdere sono i suoi punti panoramici come il Dante’s view, il Badwater, che corrisponde al punto più basso degli Stati Uniti e di tutto l’emisfero settentrionale, l’Artist’s Palette e il Zabriskie Point.

Monument Valley

Se siete amanti del cinema, avrete sicuramente visto le maestosità di questo pianoro in numerosi film. Ma la verità è che non si è mai pienamente pronti allo spettacolo che regala la Monument Valley. Si trova all’interno della Navajo Nation, ed esattamente a cavallo tra lo Utah e l’Arizona.

Da queste parti avrete modo di ammirare grandi e famosi picchi dalle forme più bizzarre, rocce rosa circondati da altipiani, arbusti e sabbia.

Antelope Canyon

Vi sarà certamente capitato di vedere foto dell’Antelope Canyon, e forse vi è anche successo di pensare che fossero finte. La verità è che non è così: questa meraviglia della natura, del Nord dell’Arizona, è davvero un vortice di cunicoli, di giochi di luce e di rocce che sembrano pennellate dalla natura.

Esso prende il nome dalle antilopi che fino a qualche decina di anni fa si aggiravano indisturbate all’interno e intorno al canyon stesso. È uno dei posti più fotografati in assoluto di tutti gli Stati Uniti, e quando ve lo ritroverete di fronte sarà molto facile capire il perché.

Parco Nazionale del Grand Canyon

Immancabile, in qualsiasi tour della costa Ovest degli Stati Uniti che si rispetti, la visita al Parco Nazionale del Grand Canyon. Si trova in Arizona e vanta degli antichissimi strati di roccia rossa che fanno innamorare chiunque.

Tantissimi sono i sentieri a piedi che conducono verso sorprendenti punti panoramici come Mather Point, Yavapai Observation Station, Lookout Studio e Desert View Watchtower. Ma la verità, però, è che qualsiasi aspettativa che avrete verrà soddisfatta: qui si comprende il verso significato dell’infinito.

Horseshoe Bend

Spesso sottovalutato, l’Horseshoe Bend è un vero e proprio miracolo della natura dell’Arizona. Ciò che troverete al vostro cospetto è una formazione rocciosa dai profili di un ferro di cavallo che viene baciata dal fiume Colorado.

Ma non solo. Potrete ammirare questa scultura creata magistralmente dalla natura da un punto panoramico che si trova a 1300 metri sopra il livello del mare, slanciandosi in altezza sulla superficie del fiume per circa 300 metri. Onestamente? Non si è mai pronti davvero a uno spettacolo di questo tipo.

Bryce Canyon

In Utah da non perdere è il Bryce Canyon. Da queste parti svettano gli “hoodoos”, degli incredibili pilastri di roccia che si sono formati a causa dell’erosione millenaria. Si può visitare grazie a numerosi sentieri, ma anche in autobus o a bordo della propria automobile.

I maggiori punto di interesse sono Bryce Point, Inspiration Point, Sunset Point, Queen’s Garden Trail, il Natural Bridge, Agua Canyon e Raimbow Point. Ognuno di loro vi regalerà qualcosa di completamente diverso dall’altro e altamente emozionante.

Parco Nazionale di Zion

Infine, da non perdere è il Parco Nazionale di Zion situato in Utah. Qui avrete modo di scoprire una gola immensa e profondissima scavata dal fiume Virgin e impreziosita da colori rosso brillante e bianco.

Inoltre, potrete scegliere di seguire diverse strade panoramiche che lo attraversano, oppure alcuni dei sentieri come Lower Emerald Pools, Angels Landing e The Narrows.

Cos’altro sapere per organizzare un tour della costa Ovest degli Stati Uniti

Il tour della costa Ovest degli Stati Uniti è un viaggio indimenticabile. Le tappe da fare lungo il percorso sono molte di più di quelle che vi abbiamo descritto. C’è chi sceglie di visitare l’Arches National Park, per esempio, la zona con la maggiore concentrazione di archi naturali in tutto il mondo: ce ne sono ben 2000, oppure Canyonlands, il parco dei canyon a perdita d’occhio che sembra uscito da un film di fantascienza.

La verità è che qualsiasi tappa deciderete di fare vi regalerà un incredibile sogno a occhi aperti, una di quelle esperienze che vale davvero la pena fare almeno una volta nella vita.