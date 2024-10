WizzAir lancia nuove rotte: dove volare low cost durante l’inverno

La stagione invernale 2024-2025 si promette vantaggiosa e ampia per i viaggiatori che sceglieranno la compagnia aerea low cost Wizz Air: 44 nuove rotte, in Europa, Africa e Medio Oriente

Fonte: iStock Una ragazza in aeroporto pronta a un viaggio invernale

Per i viaggiatori, la stagione invernale in arrivo rappresenta l’occasione ideale per esplorare mete insolite e godersi l’esperienza unica del viaggio, grazie all’ampia scelta di destinazioni offerte dalla compagnia aerea low cost WizzAir.

Con la nuova programmazione, si può facilmente raggiungere tantissime città europee, ma anche luoghi più esotici nel Medio Oriente e in Africa, senza spendere una fortuna. L’offerta di WizzAir per l’inverno 2024-2025 si presenta come una delle più ricche e competitive, perfetta per chi cerca un’esperienza di viaggio accessibile e rispettosa dell’ambiente.

Grazie alle nuove rotte e ai servizi innovativi, la compagnia risponde alle esigenze dei passeggeri di oggi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla comodità. Vediamo insieme quali sono le nuove rotte offerte da WizzAir.

44 nuove rotte e un’offerta record per l’inverno di WizzAir

WizzAir ha ufficialmente dato il via alla stagione invernale 2024-2025 con un ampliamento senza precedenti della sua offerta. Con 44 nuove rotte e un totale di 28 milioni di posti disponibili, la compagnia si prepara a soddisfare una domanda crescente, mantenendo il proprio impegno verso la sostenibilità e l’accessibilità delle tariffe.

Tra le novità principali della stagione, spicca il primo scalo di Wizz Air a Salerno, che amplia così la rete delle città servite in Italia. Inoltre, la compagnia aerea introdurrà nuove destinazioni in Africa e Medio Oriente, offrendo voli diretti verso luoghi di grande interesse come Giza e Sharm El Sheikh in Egitto e Chisinau in Moldavia.

Quest’inverno, WizzAir ha messo a disposizione milioni di posti a prezzi competitivi su un totale di oltre 600 rotte che coprono l’Europa, il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia Centrale. Questa è la più grande disponibilità invernale mai offerta dalla compagnia, una scelta strategica per consolidare la propria presenza e rispondere alle richieste dei viaggiatori che desiderano mete a prezzi accessibili anche in stagione fredda.

WizzAir: crescita e innovazione continua

La scorsa estate, WizzAir ha registrato un traffico significativo con 40 milioni di passeggeri trasportati su 200.000 voli, ottenendo un tasso di completamento dei voli del 99,3%, un indice di affidabilità che rafforza la fiducia dei viaggiatori nei confronti della compagnia.

Inoltre, per migliorare l’esperienza dei passeggeri e ampliare le opzioni di prenotazione, WizzAir ha lanciato nuovi servizi di abbonamento. Tra questi spicca l’opzione “All You Can Fly”, che offre voli illimitati a chi desidera viaggiare frequentemente. L’introduzione di metodi di pagamento digitali come Apple Pay e Google Pay semplifica ulteriormente il processo di prenotazione, rendendolo più rapido e accessibile per tutti.

Impegno verso la sostenibilità

WizzAir è riconosciuta come una delle compagnie aeree più attente all’ambiente e continua a lavorare per ridurre le emissioni di CO2. Con una media di 52,6 grammi di CO2 per passeggero/chilometro, mantiene il più basso tasso di emissioni nel settore.

In collaborazione con Airbus, Wizz Air sta inoltre testando carburanti sostenibili SAF (Sustainable Aviation Fuel), in linea con le normative ambientali RefuelEU che entreranno in vigore nel 2025. Questo progetto sottolinea il continuo impegno della compagnia nel ridurre l’impatto ambientale dei propri voli, facendo della sostenibilità una priorità strategica.

L’entusiasmo per la stagione invernale è evidente nelle parole di Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di WizzAir, che ha dichiarato: “Siamo entusiasti della nostra stagione invernale più grande di sempre. Rimaniamo impegnati a crescere in Italia e a garantire ai passeggeri viaggi convenienti e sostenibili.”