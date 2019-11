Scegliere il posto in aereo in 3D: a breve sarà davvero realtà

editato in: da

Un nuovo concetto di prenotazione online: l’obiettivo di Austrian Airlines è quello di anticipare l’esperienza dei passeggeri a bordo. Come? Con la possibilità di vedere in 3D il posto che si vuole prenotare. Questa nuova soluzione si chiama 3D Seatmap ed è stata realizzata per i Boeing777 in uso alla compagnia, che coprono le rotte verso Los Angeles, New York, Città del Capo, Mauritius, Bangkok e Tokyo.

Sostanzialmente, i passeggeri potranno prenotare il volo assegnandosi il posto scelto precedentemente in formato tridimensionale, mentre fino ad ora è stato bidimensionale. Austrian sta implementando il servizio con l’agenzia spagnola Renacen e ad oggi la visione 3D è attiva per tutte le classi di viaggio, ma entro la fine dell’anno sarà disponibile anche nel portale di check-in online.

Sarà proprio il vettore di casa austriaco ad essere il pioniere all’interno del gruppo Lufthansa, ma non di altre compagnie: a quanto pare, qualcun altro ci aveva già pensato lo scorso anno con un sistema in fase di start up. Le riproduzioni in 3D delle poltrone, dei finestrini e di tutti i prodotti disponibili a bordo sono stati ricreati, con una preview, da Emirates sul loro sito. Tra le funzionalità, la possibilità di scegliere il proprio posto prima del check-in.

A luglio dello scorso anno, infatti, la compagnia ha lanciato su piattaforma digitale la tecnologia di realtà virtuale (Vr) del web: un modello che ha abilitato un’abbozzata visione 3D a 360° degli interni dell’A380 e del Boeing 777, dando la possibilità ai clienti di ricreare fedelmente l’ambiente di volo. La navigazione online permette di vedere le cabine economy, business e first class, così come nel lounge di bordo e nella shower spa presente sull’A380 di Emirates, utilizzando gli hotspot di navigazione.

Accedendo al sito o alla app sui dispositivi mobile, si possono visionare i propri posti prima del check in online attraverso la mappa: lo stesso visore permette di spostarsi da un posto all’altro prenotando la poltrona desiderata direttamente all’interno dell’ambiente 3D. Dai dati di rilevamento effettuati post lancio è stato riconosciuto un grande apprezzamento di queste applicazioni da parte degli acquirenti: le nuove tecnologie stanno ormai prendendo il sopravvento sulle precedenti, anche grazie alla usability che le contraddistingue.

Austrian Airlines si sta posizionando sul mercato con diverse innovazioni: è di poco tempo fa la notizia dell’utilizzo dei droni per garantire un alto standard nella manutenzione degli aeromobili. Farebbero il controllo qualità in sole due ore, a differenza delle 4/10 attuali: volando intorno agli aerei alla velocità di un metro al secondo, sarebbero in grado di rilevare eventuali criticità a livello strutturale.

Il compito di ispezione sarà poi declinato su uno specialista che analizzerà le segnalazioni al pc: secondo le indiscrezioni, il progetto interessa 36 Airbus A320 della flotta, ma pare sia solo l’inizio. Per Austrian Airlines, il futuro è già qui.