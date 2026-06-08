Il sogno di possedere un angolo di paradiso terrestre , lontano dal caos delle metropoli e immerso nella natura più incontaminata, è un classico intramontabile per chiunque ami viaggiare e fantasticare. Spesso si pensa che per realizzare questo desiderio sia necessario volare fino ai Caraibi. Invece, un’opportunità è appena emersa nel cuore dell’Europa, a due passi dall’Italia. Nel suggestivo arcipelago di Sebenico , lungo la costa dalmata della Croazia , è spuntato un annuncio che sta facendo il giro del mondo: la piccola isola di Mali Kosmać è in vendita.

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Vendesi paradiso incontaminato nel cuore della Dalmazia

Estesa su una superficie di circa 1,2 acri, Mali Kosmać si presenta come un gioiello naturalistico intatto. A differenza di altre proprietà costiere che vengono spesso acquistate da grandi colossi immobiliari per essere trasformate in resort di lusso, questo fazzoletto di terra conserva lo spirito più selvaggio della costa della Dalmazia. Il territorio è pianeggiante e interamente ricoperto da una fitta e profumata macchia mediterranea, composta da arbusti resistenti e piante basse.

Il perimetro dell'isola è caratterizzato da coste rocciose e frastagliate che ne proteggono l'intimità, rendendo l'approdo in barca una piccola avventura che dipende dai ritmi del vento e del mare. Nonostante questa romantica sensazione di isolamento, la posizione geografica è strategicamente invidiabile. L'isola dista appena 250 metri dalla terraferma e si trova a breve distanza da Spalato, la seconda città della Croazia e il principale centro urbano della regione. Questa vicinanza garantisce un collegamento rapido e comodo, permettendo di raggiungere l'aeroporto internazionale in circa un'ora di viaggio una volta sbarcati.

Le regole per diventare proprietari dell'isola

Per poter acquistare Mali Kosmać, è necessario rispettare una condizione fondamentale. Le severe normative urbanistiche locali e i piani di gestione del territorio non consentono alcun tipo di edificazione sull'isola. Questo significa che i futuri proprietari non potranno costruire ville, alberghi, porticcioli o strutture ricettive. L'area è infatti rigorosamente tutelata e destinata esclusivamente ad attività agricole e alla coltivazione.

Questo limite, che per molti investitori tradizionali rappresenta un ostacolo insormontabile, è in realtà il vero segreto del suo fascino e del suo prezzo. Chi sceglie di acquistare Mali Kosmać non lo fa per speculazione edilizia, ma per proteggere e godere di un ecosistema unico, diventando il custode della sua biodiversità.

Dove si trova l'isola di Mali Kosmać

Geograficamente, l'isola si trova in una delle aree più affascinanti dell'Adriatico: l'arcipelago di Sebenico, lungo la frastagliata costa della Dalmazia centrale. Mali Kosmać sorge a brevissima distanza dalla terraferma, da cui dista appena 250 metri, una caratteristica che permette di mantenere un contatto visivo costante con il litorale croato e facilita i rifornimenti.