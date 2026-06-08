Un’isola selvaggia è in vendita in Croazia a un prezzo folle: benvenuti a Mali Kosmać

Nell'arcipelago croato di Sebenico è in vendita la piccola isola di Mali Kosmać: un angolo di Adriatico accessibile, protetto da rigidi vincoli di tutela

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Un’isola selvaggia è in vendita in Croazia a un prezzo folle: benvenuti a Mali Kosmać
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In vendita l'isola selvaggia di Mali Kosmać, in Croazia

Il sogno di possedere un angolo di paradiso terrestre, lontano dal caos delle metropoli e immerso nella natura più incontaminata, è un classico intramontabile per chiunque ami viaggiare e fantasticare. Spesso si pensa che per realizzare questo desiderio sia necessario volare fino ai Caraibi. Invece, un’opportunità è appena emersa nel cuore dell’Europa, a due passi dall’Italia. Nel suggestivo arcipelago di Sebenico, lungo la costa dalmata della Croazia, è spuntato un annuncio che sta facendo il giro del mondo: la piccola isola di Mali Kosmać è in vendita.

Il prezzo di listino è fissato a 700.000 euro ma, per fare un paragone con il mercato immobiliare internazionale, si tratta di una somma decisamente inferiore a quella necessaria per acquistare una tipica casa a schiera a Londra, dove i prezzi medi superano abbondantemente i 770.000 euro.

Mali Kosmać (per chi può permetterselo) rappresenta attualmente la proprietà più compatta tra quelle disponibili nel panorama delle isole private croate, offrendo un perfetto connubio tra totale riservatezza e vicinanza ai servizi della terraferma.

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