Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due veri gioielli italiani

Dalla Parigi del Louvre alla Londra delle grandi gallerie, spiccano anche due eccellenze italiane che conquistano gli amanti dell'arte: ecco le città nella nuova classifica

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due veri gioielli italiani
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Roma e Firenze tra le migliori città per musei e gallerie del 2026

Quando scegliamo la prossima destinazione per un city break o una vacanza culturale alla scoperta delle grandi città d’arte, i musei e le gallerie d’arte rientrano spesso nei nostri itinerari di viaggio. Dai grandi capolavori custoditi nei musei più celebri del mondo alle collezioni contemporanee che animano le gallerie d’arte o ancora le installazioni artistiche che spiccano nei centri cittadini, alcune destinazioni riescono a distinguersi più di altre per la loro offerta culturale, che è capace di attirare visitatori da ogni continente.

A confermarlo è la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Se Parigi, Londra e Madrid sono storicamente ai vertici delle graduatorie dedicate a musei e gallerie, l’Italia può vantare due importanti presenze che continuano a conquistare viaggiatori e appassionati d’arte.

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