A confermarlo è la nuova classifica pubblicata da Time Out , elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Se Parigi, Londra e Madrid sono storicamente ai vertici delle graduatorie dedicate a musei e gallerie, l’Italia può vantare due importanti presenze che continuano a conquistare viaggiatori e appassionati d’arte.

Quando scegliamo la prossima destinazione per un city break o una vacanza culturale alla scoperta delle grandi città d’arte, i musei e le gallerie d’arte rientrano spesso nei nostri itinerari di viaggio. Dai grandi capolavori custoditi nei musei più celebri del mondo alle collezioni contemporanee che animano le gallerie d’arte o ancora le installazioni artistiche che spiccano nei centri cittadini, alcune destinazioni riescono a distinguersi più di altre per la loro offerta culturale, che è capace di attirare visitatori da ogni continente.

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Le migliori città per i musei

La nuova classifica stilata da Time Out analizza nello specifico l'attrattività di una meta dal punto di vista dei musei e delle gallerie d'arte. Partendo dai musei, la regina indiscussa non può che essere Parigi, che registra un indice di gradimento del 97% tra i residenti intervistati. Del resto, ospita alcuni dei musei più importanti e celebri del mondo, come il Louvre, il Musée d'Orsay e il Centre Pompidou.

Al secondo posto sale Madrid, mentre sull'ultimo gradino del podio troviamo Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito e c'è ampia accessibilità al panorama culturale, elementi che permettono a residenti e turisti di accedere facilmente a collezioni di fama internazionale.

A rappresentare l'Italia nella top ten c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Un risultato che non sorprende considerando il patrimonio artistico custodito dalla città toscana, dagli Uffizi alla Galleria dell'Accademia, passando per i numerosi musei che raccontano la storia del Rinascimento.

Ecco la top 10 completa delle migliori città per i musei nel 2026 secondo Time Out:

Parigi, 97%; Madrid, 90%; Londra, 88%; New York, 85%; Chicago, 79%; Firenze, 78%; Praga, 77%; Budapest, 76%; Vienna, 76%; Lisbona, 73%.

Le migliori città per le gallerie d'arte

Se nella categoria musei è Parigi a dominare la scena, nelle gallerie d'arte il primato passa a Londra. La capitale britannica ottiene infatti l'81% di gradimento, grazie a una scena artistica vivace e in continua evoluzione che affianca istituzioni storiche come la Tate Modern e la National Gallery a spazi dedicati all'arte contemporanea e alle nuove tendenze creative. Se organizzate un viaggio nella capitale britannica quest'estate, da non perdere è la mostra di grande successo "Frida: The Making of An Icon alla Tate Modern".

Parigi si piazza al secondo posto insieme a New York, entrambe con il 68% di gradimento, confermando il ruolo centrale che continuano a ricoprire nel panorama artistico internazionale. Se visiterete la città prima della fine di giugno, non perdetevi La Caverne du Pont Neuf, una suggestiva installazione immersiva sul ponte più antico della città.

Anche in questa classifica, l'Italia si ritaglia uno spazio importante: Firenze conquista il quarto posto, confermandosi la migliore città italiana per le gallerie d'arte, mentre Roma entra nella top ten mondiale al settimo posto. Un riconoscimento che premia non solo il patrimonio storico delle due città, ma anche la loro capacità di ospitare mostre, eventi e spazi espositivi sempre più apprezzati dal pubblico internazionale.

A confermare il ruolo centrale delle due città italiane nel panorama culturale europeo non ci sono solo le classifiche. Nell'estate 2026 Firenze ospita una delle mostre più attese dell'anno dedicata a Mark Rothko, mentre Roma rinnova la propria offerta con grandi esposizioni al MACRO, alla Galleria d'Arte Moderna e al Chiostro del Bramante, da non perdere nel prossimo city break in queste perle italiane.

Ecco la top 10 completa delle migliori città per le gallerie d'arte nel 2026 secondo Time Out: