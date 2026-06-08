La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Verona è la città perfetta per un city break in famiglia

Organizzare un viaggio in una città d’arte insieme ai più piccoli può sembrare un’impresa tutt’altro che rilassante. Eppure, c’è qualcosa di incredibilmente magico nel vedere il mondo attraverso gli occhi entusiasti di un bambino. Lo sa bene il quotidiano britannico The Times, che ha stilato una classifica delle migliori destinazioni europee per un city break a misura di famiglia.

Tra capitali storiche come Vienna e Lisbona, e gemme costiere del calibro di Atene e Dubrovnik, la testata ha incoronato anche due storiche meraviglie italiane: Verona e Venezia. La chiave del successo per una vacanza perfetta con i figli? Scegliere la base giusta, prediligere spostamenti semplici e, come suggeriscono gli esperti, non dimenticare mai una scorta di snack in borsa.

Scopriamo cosa ha fatto innamorare i giornalisti inglesi delle nostre due mete italiane e quali sono, in generale, le migliori destinazioni in Europa.

Verona a misura di bambino

Verona è universalmente nota per essere la culla dei “promessi sposi” di Shakespeare, ma secondo il Times rappresenta soprattutto una meta alternativa e straordinaria per una vacanza con i bambini. Meno caotica e affollata rispetto a Roma, si rivela estremamente facile da girare e navigare, pur non avendo nulla da invidiare alle grandi capitali in termini di monumenti.

Il consiglio del quotidiano per esplorare la città senza far stancare i più piccoli è quello di salire a bordo dei bus turistici panoramici. Da qui, il percorso ideale si snoda attraverso tappe imperdibili: una foto ricordo sotto il celebre balcone di Giulietta e poi su, verso Castel San Pietro, per godersi un panorama mozzafiato.

Per scendere in centro, niente di meglio della pittoresca funicolare, un’esperienza che i bambini adoreranno, prima di concedersi una pausa a base di gelato o di una pizza fumante. Se a tutto questo si aggiunge la vicinanza a Gardaland, con montagne russe e aree tematiche per tutte le età a solo mezz’ora di auto, Verona si trasforma nella ricetta perfetta per un city break in famiglia indimenticabile.

Venezia e la magia dell’acqua

Cosa c’è di più entusiasmante per un bambino di una città dove il mezzo di trasporto principale è la barca? È questo il segreto che rende Venezia una meta irresistibile per le famiglie secondo il Times. Che si tratti di scivolare sulla laguna a bordo di un vaporetto pubblico, di sfrecciare su un taxi d’acqua privato o di godersi il lento dondolio di una gondola, il fascino di questa città acquatica non invecchia mai e regala un senso di meraviglia continuo.

Una volta scesi sulla terraferma, perdersi nel labirinto di calli e ponti che costeggiano i canali diventa un gioco divertente, specialmente se intervallato da frequenti e golose soste nelle gelaterie e pizzerie locali. Sebbene le storiche chiese veneziane rischino di annoiare i viaggiatori più giovani, Palazzo Ducale sa come catturare la loro attenzione: i bambini resteranno affascinati dal percorso che conduce alle antiche e misteriose prigioni.

Per una giornata diversa, il quotidiano suggerisce di prendere il vaporetto e fare rotta verso il Lido, per correre sulla sua lunga spiaggia sabbiosa, oppure di partecipare a un laboratorio per famiglie dove grandi e piccini possono divertirsi a creare e decorare la propria maschera di Carnevale.

Le altre mete ideali per un city break in famiglia

La selezione del Times non si ferma all’Italia, ma traccia una vera e propria mappa del divertimento e della cultura in tutta Europa. Dai castelli medievali di Lisbona ed Edimburgo, che sembrano usciti da un libro di fiabe, fino ai musei interattivi e bizzarri di Praga e Berlino, ogni città nasconde un asso nella manica per i più piccoli.

Ecco l’elenco completo: