SiViaggia vi regala il magazine sfogliabile GATE numero 63

GATE-63

Come ogni mese, anche a giugno SiViaggia vi regala il magazine di lifestyle GATE, da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, in italiano e inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

Sul numero 63, vi portiamo alla scoperta di Astana, la Capitale del Kazakistan, una città che stupisce per i suoi palazzi eclettici e postmoderni, disegnati da archistar, per il verde e i parchi e per il suo stile di vita. La città è anche porta d’accesso a uno dei Paesi più interessanti da visitare dal punto di vista naturalistico e per chi ama le attività outdoor. Trovate l’articolo a pag 24.

Ma vi diamo anche qualche spunto per organizzare gite in giornata o nel weekend, dal castello (privato), fucina di arte e design, al borgo più sostenibile d’Italia fino al viaggio a bordo di un treno storico con la prima carrozza panoramica.

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