Ryanair, la super offerta per la primavera: voli a partire da 7,99 euro

Le temperature diventano man mano più gradevoli e il sole si fa di giorno in giorno più caldo: con l’avvicinarsi della primavera, è inevitabile aver voglia di evasione. E allora, perché non organizzare una bella vacanza in giro per l’Europa, o anche soltanto un weekend fuori porta per scoprire qualche splendida città?

Ryanair ha sempre delle offerte imbattibili per viaggiare low cost, e non poteva mancare la promozione pensata apposta per chi vuole concedersi un break primaverile. Potete infatti prenotare il vostro viaggio sul sito ufficiale della compagnia aerea a partire da appena 7,99 euro a persona (solo andata), per volare nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 su tutto il network europeo. Affrettatevi: l’offerta è valida solamente per gli acquisti effettuati entro il 17 febbraio 2020. Non dovete far altro che scegliere la destinazione e prepararvi ad un’avventura strepitosa.

A proposito, non sapete proprio dove andare? Partendo da Alghero, potete raggiungere Francoforte: la pittoresca città tedesca ha una vasta scelta di attrazioni per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Gli amanti dell’arte, ad esempio, potranno godersi un magnifico giro tra i musei. Imperdibile è lo Städel Museum, uno dei più rinomati al mondo che raccoglie oltre 3.000 dipinti dei più grandi artisti di tutti i tempi. E non potrete di certo mancare una visita alla Casa di Goethe, un edificio del XVII secolo in cui abitò il famoso scrittore tedesco, che oggi ospita anche un museo a lui dedicato.

Se Francoforte ci permette di fare un vero e proprio tuffo nel passato, Düsseldorf è invece una perla proveniente direttamente dal futuro. Splendidi edifici ultramoderni fanno da perfetto contrappunto a piazze e monumenti risalenti al Medioevo, donando alla città un’atmosfera davvero unica. In Germania, questa splendida località è una delle capitali della moda, ma anche della musica e della cultura. Se vi trovate da queste parti, non lasciatevi sfuggire l’occasione per fare un giro lungo la via dello shopping. E la sera affacciatevi dalla Torre sul Reno, che offre un panorama mozzafiato. Con l’offerta Ryanair, potete partire da Ancona e raggiungere Düsseldorf da appena 7,99 euro.

Infine, vi consigliamo la splendida Malta. Partendo da Brindisi, potrete usufruire della promozione low cost e trovare biglietti a prezzi davvero imbattibili. Il piccolo arcipelago che si riflette sulle acque del mar Mediterraneo possiede decine di meraviglie naturali. La Grotta Azzurra, ad esempio, offre uno spettacolo davvero fantastico. E la capitale, La Valletta, è una splendida città fortezza ricca di monumenti suggestivi e di architetture da mozzare il fiato.