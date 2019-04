Ryanair, offerte per partire a Pasqua e nei ponti di aprile

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta last minute per acquistare voli low cost per tutto il mese di aprile.

Le tariffe partono da 17,99 euro a tratta a sono soggette a disponibilità. Si può quindi partire tra il 12 e il 30 aprile, quindi per le vacanze di Pasqua e nei ponti a prezzi molto interessanti.

Tra le mete consigliate da visitare in questo periodo c’è sicuramente Palma di Maiorca, per cui ci sono anche biglietti da 9,99 euro (solo andata) in partenza da Bergamo, ma anche da Roma Ciampino e da Bologna. Le Baleari, infatti, sono un’ottima destinazione dove andare nel periodo primaverile, perché le temperature sono piacevoli e non ci sono ancora i molti turisti che invadono le isole d’estate. Palma in particolare è la più consigliata dell’arcipelago spagnolo perché è una vera città e non la città di un’isola. È molto viva anche in bassa stagione, tutte le attività sono aperte, dagli hotel ai musei, e ci sono tantissime attrazioni sia in città sia dal punto di vista naturalistico. Si può camminare in montagna, andare in bicicletta e visitare i borghi e alcuni siti che ad agosto vengono presi d’assalto dai turisti.

Altra meta consigliata è Lisbona, dove il clima è perfetto per girare in città e andare alla scoperta di angoli insoliti. Come in museo della sardina, O Mundo Fantastico da Sardinha Portuguesa, che si trova in pieno centro, o i nuovi quartieri che stanno rinascendo in questi ultimi anni. Lisbona è anche la città ideale da visitare con i bambini. Il suo Oceanario è uno dei più grandi acquari al mondo e l’Aqueduto das Águas Livres, il grande acquedotto costruito nel 1730, con i suoi 108 archi ispirati ai grandi acquedotti romani, che può essere percorso a piedi, regalando una delle viste più spettacolari di Lisbona. Ci sono voli diretti da Bologna, Pisa e Ciampino.

Infine, per aprile il meteo è ottimo per andare a Corfù. La città principale, Kerkyra, è bellissima da visitare fuori stagione esplorando i suoi vicoli, che ricordano i calli veneziani, e la cittadella medievale con le bellissime chiese ortodosse che si incontrano lungo la strada. L’isola è anche un ottimo punto di partenza per andare a visitare le altre isole del Mar Ionio o per raggiungere in traghetto il Sud dell’Albania, una delle mete più emergenti del Mediterraneo. Ci sono voli in offerta da Bologna e da altre città d’Italia.