Ryanair, le offerte low cost per il giorno del Black Friday

editato in: da

Avete voglia di vacanze? Il momento giusto per prenotare potrebbe essere già arrivato: da qualche anno a questa parte, il Black Friday coinvolge sempre un maggior numero di attività, anche in ambito turistico. E si possono così trovare interessanti offerte per pianificare il proprio viaggio da sogno, risparmiando qualcosa.

Ryanair, quest’anno, ha fatto le cose in grande. Ai suoi passeggeri ha proposto non uno, bensì dieci giorni di grandi offerte e sconti incredibili, adatti ad ogni esigenza. L’iniziativa della compagnia aerea irlandese, in effetti, non è legata solo al Black Friday – il famoso “venerdì nero” che segue il giorno del Ringraziamento – ma anche al successivo Cyber Monday. Non è un caso se la sua promozione si chiama infatti Cyber Week: per dieci giorni, a cavallo di questo magico periodo ricco di offerte, Ryanair ci regala grandi sorprese.

Abbiamo già visto delle splendide offerte per volare in tutta Europa, così come biglietti a prezzi imbattibili per destinazioni molto amate quali Budapest e la Francia. Ma la vera bomba arriva oggi, per il giorno del Black Friday: se prenoterete entro le ore 23:59 di questa sera, venerdì 29 novembre 2019, potrete usufruire di uno sconto davvero incredibile. Sono disponibili oltre 1 milione di posti scontati fino al 25% per volare su tutto il network europeo, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e marzo 2020.

Il sesto giorno della Cyber Week di Ryanair diventa così l’occasione perfetta per un weekend last minute, o anche per prenotare un Capodanno da favola in qualche splendida località estera. E che dire di una vacanza primaverile, per ritemprarsi dopo i rigori dell’inverno? C’è solo l’imbarazzo della scelta: la compagnia low cost, in partenza da decine di aeroporti italiani, offre infatti tantissime meravigliose destinazioni tutte da scoprire.

Volete qualche esempio? In occasione del Natale, non c’è niente di meglio che aggirarsi per i mercatini e immergersi completamente in un’atmosfera magica, immaginando di essere in una favola. E la Germania è uno dei luoghi più affascinanti da questo punto di vista: le feste natalizie sono molto sentite, e decine di città organizzano bellissimi eventi per grandi e piccini. Con Ryanair potrete volare fino a Berlino o Norimberga, e da qui scoprire le meraviglie natalizie della Germania più vera.

Se invece state già pensando all’estate e volete dirigervi verso una meta calda, perché non fare una vacanza alle Canarie nel mese di marzo? L’arcipelago spagnolo offre infatti un clima mite tutto l’anno, come se fosse sempre primavera. E quando da noi le temperature sono ancora molto basse, le sue belle isole sono già calde e assolate.