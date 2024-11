Arrivano gli sconti Black Friday treni 2024: offerte imperdibili per viaggiare

Torna come ogni anno l'appuntamento con il Black Friday e non c'è occasione migliore per approfittare degli sconti sui treni per il prossimo viaggio

Fonte: iStock Black Friday treni 2024: tutte le offerte imperdibili per il prossimo viaggio

Un viaggio in treno esplorando ogni angolo d’Italia è sempre una buona idea, in qualsiasi stagione dell’anno e anche ora, approfittando degli sconti Black Friday treni 2024. L’attesa è terminata: dal 29 novembre sono tante le opportunità per i viaggiatori per approfittare di sconti e promozioni per i prossimi viaggi in treno di fine anno o da programmare per il 2025.

Potete esplorare le offerte delle principali compagnie ferroviarie e sfruttare gli sconti per pianificare la vostra prossima avventura su rotaia, raggiungendo tante incredibili bellezze dello Stivale.

Dove trovare le migliori offerte Black Friday treni 2024

Attraversare l’Italia in treno è da oggi più conveniente, grazie alle promozioni Black Friday treni 2024: da Trenitalia a Italo, scopri tutte le offerte sui treni dedicate al venerdì di sconti più atteso dell’anno. Un’ottima occasione per raggiungere le principali città del Bel Paese nel periodo dell’Avvento o a Capodanno, grazie ai treni ad alta velocità, oppure per esplorare le diverse regioni italiane viaggiando tra i borghi immersi negli splendidi paesaggi naturali affacciati sul mare o nell’entroterra più incontaminato.

Black Friday treni 2024: tutte le offerte delle compagnie da non perdere

Le compagnie ferroviarie italiane hanno accolto il Black Friday 2024 offrendo diverse promozioni a tutti coloro che intendono viaggiare in treno a dicembre 2024 e nei primi mesi del 2025. Vediamo nel dettaglio tutte le offerte da non perdere, disponibili su Trenitalia e Italo.

Fonte: iStock

Il Black Friday 2024 di Trenitalia

Trenitalia torna ad offrire diversi vantaggi ai viaggiatori per il Black Friday 2024. Grazie al codice “BLACK24” potete acquistare l’offerta Super Economy e FrecciaDAYS con un extra sconto del 30%. Questo codice è valido fino alle 9:00 di lunedì 2 dicembre, per partenze dal 9 gennaio al 31 marzo 2025, sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Come utilizzare lo sconto? Tramite il sito web ufficiale o sulla App di Trenitalia, dovrete selezionare il viaggio e sceglere l’offerta Super Economy o FrecciaDAYS, inserendo il codice BLACK24 per ciascun passeggero. Una volta cliccato su ‘verifica’, il totale dei biglietti verrà scontato.

Ma non solo. Quest’anno, per il Black Friday è disponibile anche la promozione “Italia in tour“, grazie alla quale avrete l’opportunità di viaggiare per 5 giorni consecutivi al prezzo di 3 sui treni regionali. Con un prezzo speciale di 35 euro, potrete quindi viaggiare su tutti i treni del Regionale di Trenitalia, compreso il Leonardo express e il Trenitalia Tper, esplorando le bellezze del nostro meraviglioso Paese.

Un’ottima idea per un viaggio anche in famiglia, dal momento che bambini e ragazzi (dai 4 ai 12 anni) pagano soltanto 18 euro. L’offerta è valida per acquisti effettuati entro il 2 dicembre 2024, ma risulta molto flessibile nelle date del viaggio: infatti potrete modificare la data di validità del pass tutte le volte che volete, entro le 23:59 del giorno precedente alla partenza e fino a sei mesi dall’acquisto.

Il Black Friday 2024 di Italo

Il Black Friday di Italo è iniziato con una serie di sconti e vantaggi dedicati ai propri viaggiatori, che vengono sbloccati ogni giorno durante tutto il weekend.

Dal 29 novembre al 2 dicembre, potete approfittare del codice promo “BFRIDAY“, per viaggiare con sconti dal -20% al -40% dal 14 dicembre 2024 al 15 aprile 2025 in ambiente Smart e Prima Business. I biglietti sono a numero limitato e acquistabili entro le ore 19.00 del 2 dicembre 2024.

Un’altra promo di Italo, che sfrutta lo stesso codice BFRIDAY, vi permette di ricevere il doppio dei Punti Italo Più, acquistando un biglietto ITALO AV e ITALO AV + bus Itabus. L’offerta è valida per acquisti effettuati in tariffa Low Cost, entro le ore 10:00 del 2 dicembre 2024.

Non dimenticate di monitorare la pagina ufficiale di Italo per scoprire tutti i nuovi vantaggi che vengono resi disponibili nel corso della Black Week 2024.

Dove andare con le offerte Black Friday treni 2024

Il Black Friday treni 2024 riserva vantaggi esclusivi e tante opportunità di viaggiare low cost in tutta Italia, sia nel periodo natalizio di dicembre, sia nei primi mesi del nuovo anno.

Potrete riscoprire tutta la bellezza delle principali città italiane grazie ai treni veloci di Italo e Trenitalia. La prossima meta potrebbe essere Torino, che ha recentemente ricevuto il riconoscimento di Capitale europea del Turismo Intelligente 2025, oppure Venezia, che nel mese di dicembre veste il suo abito più elegante tra luci natalizie e grandi eventi per accogliere il 2025. Oltre alle immancabili Firenze e Roma, potreste passare un weekend a Siena, Patrimonio Unesco, facilmente raggiungibile da Roma Termini (in circa 3 ore e 30 minuti) o da Firenze Santa Maria Novella (in meno di 2 ore). Adagiata nel cuore della Toscana, tra le dolci e suggestive colline del Chianti è un vero e proprio gioiello da raggiungere in treno.

Merita un viaggio anche Caserta, custode di un patrimonio storico, artistico e architettonico davvero prezioso: potrete ammirare la Reggia di Caserta, l’Acquedotto Carolino, il Belvedere San Leucio e il grazioso Borgo di Casertavecchia.

Fonte: iStock

Grazie alla promozione Trenitalia che permette di viaggiare per 5 giorni consecutivi a soli 35 euro sui treni del Regionale, sono ancora più numerose le mete da raggiungere con gli sconti Black Friday 2024. Potrete così attraversare la penisola con un viaggio itinerante tra antichi borghi ricchi di testimonianze del passato e tradizioni culturali. Alcuni esempi? Lasciatevi conquistare dal Piemonte facendo tappa nei borghi di Mombaldone, Orta San Giulio e Vogogna, affascinanti destinazioni per gli amanti del patrimonio artistico e naturale, tra paesaggi mozzafiato sulle rive del Lago d’Orta e le testimonianze di un passato medievale.

Fonte: iStock

Al Sud, il viaggio in treno itinerante può prevedere la scoperta di Telese Terme (in Campania) e dei dintorni punteggiati da borghi storici come Sant’Agata de’ Goti e Benevento. Situata a circa mezz’ora da Caserta e Benevento, Telese Terme è una delle località termali più rinomate della Campania e si raggiunge facilmente in circa un’ora da Napoli.

In Calabria, invece, altre terme da raggiungere sono sicuramente le Terme Luigiane (ad Acquappesa), facendo tappa con il treno anche a Paola. Un’occasione per rilassarsi tra le acque termali famose per i loro poteri curativi, in stabilimenti che offrono una grande varietà di trattamenti e percorsi di benessere per ricaricare corpo e mente.