Ryanair, la nuova promozione flash di novembre

C'è tempo fino a mezzanotte di oggi per aggiudicarsi voli a tariffa stracciata per viaggiare fino al 18 dicembre verso centinaia di destinazioni da sogno

Non c’è bisogno di attendere il fatidico Black Friday per trovare un’offerta imperdibile per una fuga last minute a prezzi stracciati. Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese, ha appena lanciato una promozione flash di sole 24 ore, con voli disponibili a partire da €16,99 per viaggi fino al 18 dicembre. L’offerta, che termina alla mezzanotte di oggi, apre le porte a un ventaglio di destinazioni perfette per ogni tipo di viaggiatore, dai city break alle fughe al caldo. Si tratta di un’occasione da non perdere per concedersi una vacanza fuori programma, breve o lunga che sia.

“Abbiamo appena lanciato un’incredibile promozione flash di 24 ore con voli a partire da €16,99”, ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair. “Chi è alla ricerca di una fuga invernale last minute, può senz’altro trovarla grazie al network leader del settore di Ryanair che conta oltre 235 destinazioni.”

Ma dove andare con un biglietto così conveniente? Ecco qualche proposta per scegliere la destinazione del viaggio in base alle offerte disponibili che, lo ricordiamo, sono soggette a disponibilità.

Marrakech per una fuga al caldo in Marocco

Per chi sogna un’esperienza esotica, Marrakech è la scelta ideale. Novembre e dicembre sono mesi perfetti per visitare quest’affascinante città marocchina, grazie al clima mite e alle numerose attività disponibili. Si può cominciare la visita con un tuffo nell’atmosfera vivace dei souk della Medina, dove colori, profumi e tradizioni si mescolano in un’esperienza unica.

Da non perdere il Palazzo Bahia, una meraviglia architettonica del XIX secolo, o la maestosa Moschea Koutoubia, simbolo della città. Gli amanti della natura apprezzeranno anche una passeggiata nel celebre Jardin Majorelle, che fu dimora dello stilista Yves Saint Laurent e oggi è un’oasi di pace e bellezza. Voglia di avventura? Niente di meglio di un’escursione sulle montagne dell’Atlante, seguita magari da un giro in cammello nel deserto circostante. Senza dimenticare, naturalmente, di gustare i piatti più popolari della gustosa cucina locale, come tajine e couscous marocchino.

Lisbona per un city break culturale

Lisbona è una città che conquista tutto l’anno, ma l’inverno le dona un fascino particolare. Con temperature miti e un’atmosfera rilassata, è il momento perfetto per esplorare il suo centro storico senza la folla estiva. Basta salire a bordo degli iconici tram gialli, che si arrampicano sulle colline della città, e godersi i panorami sensazionali dai suoi miradouros, come quello di Santa Catarina o il Miradouro da Senhora do Monte.

Durante il periodo natalizio, Lisbona si illumina con decorazioni festive e ospita mercatini tipici dove assaporare dolci locali come il bolo-rei. E per completare la visita non può mancare una sosta al Monastero dos Jerónimos e alla Torre di Belém, due gioielli dell’architettura manuelina, prima di rilassarsi con un bicchiere di vino porto in uno degli accoglienti locali del centro.

Vienna per un Avvento a suon di musica

Vienna è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza culturale e romantica. In questo periodo dell’anno la città si veste a festa, con mercatini incantevoli come quello di Rathausplatz e la magia delle luminarie che decorano il centro storico.

Gli appassionati d’arte e architettura possono esplorare il maestoso Palazzo di Schönbrunn, il Belvedere con la sua collezione d’arte e la spettacolare Cattedrale di Santo Stefano, simbolo gotico della città. Un viaggio a Vienna non sarebbe completo senza una tappa musicale, come assistere a un concerto presso la State Opera o a un’esibizione classica della Philharmonic Orchestra. E per concludere in dolcezza, non può mancare un assaggio di Sachertorte o uno strudel in una delle storiche caffetterie viennesi.