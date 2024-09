I saldi di fine stagione delle compagnie aeree

Le migliori offerte da non perdere per viaggiare in tutto il mondo nei prossimi mesi assicurandosi le tariffe più convenienti dei maggiori vettori internazionali

Fonte: iStock Skyline di Manhattan, New York

Con l’avvicinarsi dell’autunno, arrivano puntuali i saldi di fine stagione. Anche quelli delle compagnie aeree, che in questi giorni lanciano offerte irresistibili. Le campagne promozionali, valide per prenotazioni effettuate entro metà mese e, in alcuni casi, fino al 19 settembre, mettono a disposizione migliaia di posti a prezzi super convenienti per viaggiare in tutto il mondo fino alla prossima primavera, e oltre.

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per pianificare con anticipo i viaggi futuri assicurandosi le migliori tariffe. Ecco una panoramica delle offerte più interessanti disponibili al momento.

ITA Airways

Tante le destinazioni in offerta sul sito di ITA Airways, da acquistare subito, per poi volare nei prossimi mesi. Per chi vuole rimanere in Italia, sono disponibili biglietti a 50 euro solo andata sulle tratte Palermo-Milano, Cagliari-Roma e Milano-Catania, con bagaglio a mano incluso. Voli Milano-Londra sono in offerta a 176 euro andata/ritorno, Milano-Parigi a 134 euro, Roma-Parigi a 141 euro.

I migliori affari si fanno però sui voli lungo raggio, compresi i nuovi collegamenti diretti da Roma Fiumicino inaugurati negli ultimi mesi e sul nuovo volo per Bangkok che sarà operato a partire dal prossimo 16 novembre con 5 frequenze settimanali, che si trova in offerta a 700 euro andata/ritorno. Si tratta del primo volo della compagnia tra l’Italia e la Thailandia, che oltre ad aprire le porte di una delle città più affascinanti dell’Asia, consente anche di proseguire con voli in connessione verso altre destinazioni paradisiache del Paese del Sorriso, come Phuket e Ko Samui.

Air Europa

La campagna Time to Fly di Air Europa, valida per acquisti entro il 17 settembre, offre l’opportunità di volare a prezzi vantaggiosi verso la Spagna e l’Europa fino al 31 marzo, e verso l’America fino al 13 giugno 2025. Con tariffe a partire da 89 euro per la Spagna, 419 euro per gli Stati Uniti, 529 euro per l’America Centrale e i Caraibi, e 539 euro per il Sud America, la compagnia permette di scegliere tra numerose destinazioni internazionali e intercontinentali. Il tutto accompagnato dai servizi esclusivi di Air Europa a bordo dell’innovativo Boeing 787 Dreamliner. Questa promozione è valida solo per voli di andata e ritorno da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia.

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal lancia la Post Summer Campaign, una promozione valida fino al 17 settembre che permette di volare a prezzi convenienti via Lisbona verso diverse destinazioni, tra cui Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela, tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (escluso il periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025).

Tra le offerte più vantaggiose ci sono voli per Lisbona a partire da 109 euro, Madeira da 149 euro, Azzorre da 179 euro, Stati Uniti da 369 euro e Brasile da 519 euro, tariffe di andata e ritorno, tasse incluse. Inoltre, grazie al programma Portugal Stopover, i passeggeri possono aggiungere una sosta in Portogallo fino a dieci notti senza costi aggiuntivi.

Fonte: iStock

British Airways

Con l’End of Summer Sale di British Airways, valida per prenotazioni effettuate entro il 19 settembre, si può approfittare di tariffe scontate su voli verso Londra, gli Stati Uniti e numerose altre destinazioni in tutto il mondo. Un’ottima occasione per pianificare viaggi sia a breve che a lungo raggio. Ad esempio, i voli da Milano a Londra, la capitale del Regno Unito, metropoli ricca di attrazioni come il Big Ben, il British Museum, la Torre di Londra e Buckingham Palace, sono disponibili a partire da 98 euro andata/ritorno.

Un’altra opzione interessante è Dublino, che dispiega luoghi iconici come il Trinity College, la Cattedrale di San Patrizio e il Castello di Dublino, che offrono uno sguardo sulla cultura e la tradizione irlandesi, raggiungibile con tariffe da Milano a partire da 163 euro andata/ritorno.

Tra le destinazioni a lungo raggio, New York rimane una delle mete più ambite, con voli da Milano offerti a 386 euro andata/ritorno. Davvero un’ottima tariffa per un viaggio nella città che non dorme mai, piena di energia e vita, dove esplorare musei di fama mondiale come il MoMA e il Metropolitan, o fare romantiche passeggiate a Central Park.

Mentre per chi desidera esplorare l’Asia, British Airways offre voli da 494 euro per Pechino, la capitale cinese che vanta attrazioni straordinarie come la Città Proibita, il Tempio del Cielo e, naturalmente, la Grande Muraglia Cinese, una delle meraviglie del mondo.

Air France

Fino al 19 settembre, la compagnia di bandiera francese Air France offre una vasta selezione di biglietti in saldo, con l’opportunità di viaggiare a tariffe ridotte dal 1 ottobre al 19 dicembre 2024 e dal 12 gennaio al 31 marzo 2025. Da Roma, si può volare a Parigi per un romantico soggiorno a partire da 128 euro andata/ritorno.

Oppure partire da Roma con tariffe da 172 euro per Copenhagen, la capitale della Danimarca, nota per la sua vibrante scena culturale, i canali pittoreschi, ma anche per attrazioni storiche come i Giardini di Tivoli e il Palazzo di Amalienborg. Per chi desidera un’avventura artica, Air France propone voli per Narvik, nelle Isole Lofoten, a partire da 300 euro, un’opportunità da cogliere al volo per vedere l’aurora boreale durante i mesi invernali.

KLM

Con i Real Deal Days di KLM, si può approfittare di voli in offerta da Milano verso diverse destinazioni internazionali. Amsterdam, con i suoi canali, i musei di fama mondiale come il Rijksmuseum e la sua vivace vita notturna, è raggiungibile con tariffe a partire da 75 euro.

Per chi è alla ricerca di avventure in mete lontane, come l’affascinante capitale indiana, che vanta siti imperdibili come il Forte Rosso, la Moschea Jama Masjid e il Qutb Minar, KLM offre voli per Delhi a partire da 180 euro. Mentre il volo per Montreal, la città canadese che è un mix affascinante di influenze francesi e nordamericane, con una vivace scena artistica, è disponibile a partire da 240 euro.

Wizz Air

È già prenotabile sul sito e sull’App ufficiale di Wizz Air, al prezzo specialissimo di €99.99, la nuova rotta diretta Milano Malpensa – Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, al via dal 2 giugno 2025.

Con questo nuovo volo di oltre 7 ore, la compagnia inaugura i voli intercontinentali low cost all’aeroporto di Milano Malpensa, dove farà base uno dei suoi nuovi Airbus A321XLR, un aeromobile all’avanguardia, che rivoluzionerà l’esperienza di viaggio per i passeggeri, ma soprattutto dovrebbe consentire in futuro ulteriori voli diretti verso destinazioni lontane a tariffe convenienti.

EasyJet, aperte le vendite per l’estate 2025

Per chi vuole portarsi avanti e sta già pensando alle prossime vacanze estive, la buona notizia arriva da EasyJet che ha già aperto le vendite per l’estate 2025, offrendo oltre 7 milioni di posti su quasi 40.000 voli tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025, da prenotare al volo per assicurarsi le migliori tariffe. Con circa 226 rotte dai principali aeroporti italiani, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra un’ ampia gamma di destinazioni.

Tra queste la Grecia, tra le mete più apprezzate del Mediterraneo per le sue spiagge dorate, i tramonti spettacolari e una vivace vita notturna in località come Mykonos e Santorini, oltre a luoghi storici come Atene e Creta. Oppure la Croazia, che offre un perfetto mix di bellezze naturali, storia e architettura, raggiungibile con voli verso Dubrovnik, Spalato e Pola. Per chi preferisce restare in Italia, ci sono i comodi collegamenti easyJet verso Catania, Palermo e Comiso per esplorare la Sicilia, e verso Cagliari e Olbia per scoprire le meraviglie della Sardegna, tra mare, ottima cucina e ricco patrimonio culturale.