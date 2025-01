Ryanair, al via la prima grande svendita dell’estate 2025

La settimana inizia con una grande notizia per gli appassionati di viaggi: Ryanar lancia una grande offerta per l’estate proponendo tantissimi viaggi validi dal 1° aprile al 31 ottobre 2025 con prezzi da 29,99 euro a tratta. La promozione va prenotata entro il 31 gennaio 2025 : le occasioni sono davvero tante a seconda dell’aeroporto di partenza e permette di raggiungere Regno Unito, Spagna, Romania, Ungheria, Malta, Francia, Austria, Grecia e tantissime altre destinazioni.

Da Milano Malpensa a Zara con meno di 30 euro

La prima promozione interessante che consigliamo di prendere al volo è quella che collega l’aeroporto di Milano Malpensa con Zara: meno di 30 euro a tratta, anche nei weekend. Per esempio, partendo sabato 14 giugno la promozione permette d’acquistare l’andata a soli 28 euro.

Conosciuta con il nome originale Zadar, è una delle località costiere più belle della Croazia: con un centro storico compatto perfetto da visitare in un weekend attira turisti per i prezzi competitivi. Da non perdere lo spettacolo dell'organo marino che trasforma il suono delle onde in melodia e il saluto al sole, un'installazione luminosa da fotografare al tramonto. Con una promozione così conveniente consigliamo poi di aggiungere una gita in barca alla scoperta delle numerose isolette nei dintorni. La meta è sicura, facile da raggiungere dall'Italia e il cibo conquista anche i palati più esigenti.

Da Roma a Ibiza con meno di 30 euro anche ad agosto

Gli amanti del divertimento potranno godersi l’estate a Ibiza partendo da Roma Fiumicino. Un volo interessante è quello del 24 agosto a 33 euro ma non è certo l’unica opportunità per viaggi scontati per l’isola amatissima dai più giovani. Molti la conoscono per la vita notturna ma tra borghi e spiagge ha tanto da offrire ai giovani e non solo. Da Playa d’en Bossa o Cala Comte consigliamo poi di visitare la città vecchia patrimonio Unesco Dalt Vila. La notte imperdibili i locali più iconici come Pacha e Ushuaïa. La località è anche un buon punto di partenza per raggiungere la vicina Formentera per chi desidera trascorrere ben più di un solo weekend sulle isole spagnole simbolo dell'estate.

Da Palermo a Valencia alla scoperta di mare e arte con 32 euro

Le promozioni di Ryanair danno modo di volare da Palermo a Valencia a prezzi mai visti. A marzo nel weekend si parte con 23 euro ma anche a maggio sono tante le date con biglietti attorno ai 32 euro. Altrettanto top una visita a Valencia, una città spagnola apprezzata per l'incredibile museo della scienza e il complesso futuristico che racchiude al suo interno un planetario e uno degli acquari più belli al mondo. Il centro storico è perfetto per essere esplorato in un weekend ma chi sceglie di prolungare il viaggio potrà esplorare i dintorni.

La promozione di Ryanair attiva da oggi fino al 31 gennaio per i voli dal 1° aprile al 31 ottobre 2025 dà modo di prepararsi all'estate e non solo, usufruendo di promozioni interessanti per quanto riguarda le ferie estive e i ponti. Le promozioni sono valide anche sui voli del weekend, quindi con un po' di organizzazione risparmiare è davvero fattibile.