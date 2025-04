Fonte: iStock Anche Ibiza può essere raggiunta con l'offerta Ryanair

Queste giornate primaverili e le temperature che cominciano a essere più miti ci fanno sognare ancora di più l’estate che, però, non è proprio dietro l’angolo. Ecco perché l’ideale è prenotare un volo che ci porti dove le atmosfere estive arrivano prima, magari sfruttando l’offerta flash appena lanciata da Ryanair! Con questa promozione, attiva fino alla mezzanotte del 17 aprile 2025, potete acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi, che vi porteranno nelle più belle mete europee tra il 16 aprile e il 30 giugno 2025.

Come sempre, i biglietti a partire da 19,99 euro sono validi su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle capitali più belle alle mete di mare. Se non sapete dove andare, non preoccupatevi: qui trovate i nostri consigli su alcune delle destinazioni più interessanti da raggiungere.

Da Bologna a Ibiza

La tarda primavera è il periodo perfetto per volare a Ibiza, dove godervi l’atmosfera dell’isola più amata delle Baleari prima che arrivi la folla estiva. Le temperature continuano a essere perfette per immergersi nei suoi scenari naturali, magari indossando scarpe comode e avventurandovi lungo i sentieri di trekking più belli come quello che vi permette di arrivare al faro di Punta Moscarter dalla spiaggia di Portixol, i sentieri intorno a Sa Talaia (il punto più alto di Ibiza) o lungo la costa settentrionale, dove camminerete con incredibili viste sul mare.

Se invece è il relax che state cercando, raggiungete alcune delle spiagge più belle come Cala Gracioneta, Cala Gracio, Cala Olivera o Cala Mastella. Chi è interessato anche ai party e alle feste in spiaggia, volando a fine maggio potrà partecipare alle serate d’apertura dei locali più famosi come Ushuaïa, Pacha e Amnesia.

Da Roma Fiumicino a Corfù

Corfù è sicuramente una delle isole greche da visitare nel 2025: se non ci siete mai stati, perché non sfruttare l’offerta flash di Ryanair per raggiungerla? Una volta atterrati, verrete conquistati dal suo fascino particolare, un mix di influenze veneziane, britanniche e francesi, dai suoi villaggi con le case color pastello e dalle spiagge, alcune considerate tra le più belle d’Europa.

Durante la vostra vacanza, oltre che rilassarvi e prendere il sole, potrete noleggiare una barca o partecipare a un tour per andare alla scoperta delle baie nascoste, avventurarvi nell’entroterra per assaporare il vino e i piatti locali più autentici e terminare la giornata con un cocktail in mano, magari seduti comodamente in un bar con terrazza affacciata sul mare.

Da Pisa a Zara

Situata sulla costa settentrionale della Dalmazia, Zara è sempre un’ottima meta di partenza per qualsiasi viaggio in Croazia. Oltre al suo centro storico e alla sua serie di spiagge, qui sono due le attrazioni che non potete assolutamente perdere: l’Organo Marino, una struttura che suona musica sfruttando il movimento delle onde, e il Saluto al Sole, un’installazione che raccoglie l’energia solare durante il giorno, per poi offrire un suggestivo spettacolo di luci dall’alba al tramonto.

Da qui, noleggiate un’auto e andate alla scoperta dei dintorni perché questa regione croata è davvero ricca di bellezze, dalle vette più alte del Velebit, la più estesa catena montuosa della Croazia, all’isola di Pag, dove vi sembrerà di essere atterrati direttamente sul pianeta Marte!