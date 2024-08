È sempre la stagione perfetta per un viaggio a Zara, anche a settembre e ottobre

Puoi godere dei tramonti più belli accompagnati da una melodia unica composta dalle onde, ma non solo: ecco perché dovresti visitare Zara in bassa stagione

Fonte: Filip Brala Organo del Mare a Zara

Quando si parla di viaggi, esistono luoghi che possono essere paragonati a quei capi d’abbigliamento senza tempo nel proprio guardaroba o quei must-have che non passano mai di moda, proprio come lo è Zara.

Che tu sia un viaggiatore esperto o qualcuno in cerca di nuove avventure, questa città croata sulla costa della Dalmazia ti saprà affascinare con tutte le sue incantevoli bellezze. Immagina di passeggiare per le intrecciate stradine antiche del centro storico, gustare i sapori locali più autentici e ammirare un tramonto tra i più spettacolari al mondo, il tutto senza la folla estiva. Non è un sogno: a Zara tutto questo è realtà.

Il momento perfetto per rilassarsi

I mesi di settembre e ottobre a Zara offrono una combinazione unica di tranquillità e bellezza. La folla estiva è sparita, lasciando spazio a un’atmosfera più rilassata che ti permetterà di godere appieno di tutto il fascino della città.

Il clima è ancora caldo, con temperature intorno ai 20 gradi: il momento ideale per esplorare la città, le spiagge e i luoghi naturali nelle vicinanze senza troppa fatica, ma ancora riscaldati dagli ultimi sprazzi d’estate. È così, che tu ti stia rilassando su una spiaggia tranquilla o sorseggiando un bicchiere di squisito vino locale in un caffè sul mare, scoprirai che Zara nella bassa stagione è semplicemente irresistibile.

Una passeggiata nella storia

Zara è una città ricca di storia, dove ogni angolo racconta un capitolo del suo passato. Passeggiando per le sue strette strade lastricate, incontrerai meraviglie architettoniche realizzare nel corso del tempo, dalle più remote a quelle più moderne. Inizia la tua avventura al Foro Romano, il più grande della costa adriatica orientale, dove le rovine antiche testimoniano una storia millenaria: era infatti il centro della vita sociale di Zara e il principale punto di incontro per i cittadini.

Nelle vicinanze, la Chiesa di San Donato, uno straordinario esempio di architettura preromanica del Medioevo, attende solo di essere esplorata. Non dimenticare, poi, di visitare la Piazza dei Cinque Pozzi circondata da giardini e dalle mura medievali della città, inserite nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2017. Queste fortificazioni furono costruite nel XII e XIII secolo per proteggere la città dagli invasori turchi. Oggi offrono una vista panoramica sul centro storico e sullo scintillante Adriatico poco distante. Se sei un appassionato di storia, Zara è un vero scrigno che, passo dopo passo, svela interessanti scorci sul suo ricco e affascinante passato.

Fonte: Stipe Surac

Una sinfonia creata dall’energia del mare

Zara è ampiamente conosciuta per uno dei tramonti più belli del mondo, una visione che affascinò anche Alfred Hitchcock. Immagina il sole che lentamente scompare all’orizzonte, tingendo il cielo di intense sfumature dall’arancione al rosa e al viola.

Ma l’incanto del tramonto non è l’unico motivo per cui visitare Zara anche al termine dell’estate. Esistono infatti due importanti opere installate lungo la banchina che meritano sicuramente di essere viste e vissute. Il Saluto al Sole, un’installazione composta da 300 pannelli di vetro multistrato, cattura e riflette l’intero spettro di colori del sole e, man mano che la luce cala, si illumina regalando uno spettacolo incantevole. Poco distante, puoi invece sederti sui gradoni dell’Organo Marino, lasciandoti ammaliare dall’armonia creata dalle onde del mare e da uno dei tramonti più belli del mondo. Un momento di magia che rimarrà per sempre impresso nella memoria.

Se sei in cerca di avventura, invece, puoi organizzare una gita di un giorno alle vicine isole dell’arcipelago zaratino (sono circa 300). Ogni lembo di terra che affiora dal mare ha il suo fascino particolare: si passa dalle spiagge sabbiose di Sakarun sull’Isola Lunga ai tranquilli paesaggi coperti di ulivi di Ugliano, fino alla tranquilla isola di Molat, con baie appartate, sentieri che si immergono nella natura e villaggi autentici. Scoprire le isole di Zara durante la bassa stagione significa essere più liberi, essendoci meno turisti, e ciò renderà la tua esperienza di viaggio ancora più personale e intima.

Fonte: Fabio Šimićev

Un viaggio culinario incredibile attraverso la Dalmazia

La scena gastronomica di Zadar, il nome croato di Zara, è una combinazione di sapori tradizionali dalmati e interpretazioni moderne. Durante settembre e ottobre, è più facile trovare i migliori tavoli nei ristoranti di punta della città. Goditi ricchi piatti di frutti di mare freschi, conditi con olio d’oliva locale e accompagnati da verdure di stagione e da un bicchiere di Maraschino, famoso liquore alla ciliegia di Zara.

Non dimenticare di visitare anche i pittoreschi mercati locali, dove puoi assaggiare varie bontà tipiche, come il formaggio di Pago, i fichi e il prosciutto.

Tra settembre e ottobre, inoltre, la città si anima ogni anno con eventi enogastronomici durante i quali assaggiare moltissime prelibatezze: da non perdere, ad esempio, sono il Meat Me Festival, che celebra i piatti a base di carne, e il Zadar Street Food Festival.

Fonte: Filip Brala

Pianifica la tua vacanza nella bassa stagione

A Zara ogni stagione ha il suo fascino, ma c’è qualcosa di speciale nella bassa stagione, tra settembre e ottobre. È il momento in cui la città rallenta e respira, rivelando il suo vero carattere: una miscela di storia, cultura, bellezze naturali e gastronomia di alto livello.

Indipendentemente dalla stagione, questa meravigliosa città della Croazia garantisce un’esperienza indimenticabile per coloro che decidono di esplorarla in ogni sua sfaccettatura. Quindi, non ti resta che preparare le valigie e scoprire in prima persona perché Zara è sempre di moda (proprio come quei capi d’abbigliamento senza tempo)!

