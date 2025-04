Poco meno di due giorni di tempo per approfittare della nuova offerta Ryanair per scoprire, a primavera, tantissimi angoli d'Europa da sogno

Fonte: iStock Veduta di Faro

La primavera è la stagione della rinascita, piena di fiori che sbocciano, alberi che si riempiono di foglie verdi e un clima mite che invita a viaggiare il più possibile. Di tutto questo Ryanair, compagnia aerea low cost, è certamente a conoscenza, al punto che ha lanciato un’interessante offerta flash per scoprire alcune delle destinazioni più suggestive d’Europa durante questa stagione.

Valida fino alle 23:59 di mercoledì 9 aprile 2025, permette di acquistare biglietti con il 20% di sconto per volare in quasi tutto il Vecchio Continente, ma solo nel periodo che va da oggi stesso al 31 maggio 2025. Se non sapete dove andare, niente paura! Ci pensiamo noi di SiViaggia a darvi i consigli migliori.

Da Bologna a Ibiza per un assaggio d’estate

Chi vuole scoprire la magnifica isola di Ibiza, in Spagna, senza l’incessante afflusso turistico estivo e con temperature perfette per prendere anche po’ di sole, può partire dall’aeroporto di Bologna con un biglietto a 19,99 (solo andata e servizi extra esclusi). Un’occasione da non perdere, perché questa isola delle Baleari in primavera mette in scena il meglio di sé.

Grazie a un clima che gradualmente diventa sempre più caldo, la natura che piano piano sboccia e le spiagge tranquille, si può vivere il lato più autentico di Ibiza, lontano dai party sfrenati dell’estate. In primavera, locali e ristoranti iniziano a riaprire, e l’atmosfera è certamente più rilassata dell’alta stagione (ma con comunque una grande energia). Inoltre, questo è anche un buon periodo per esplorare i mercati locali e conoscere i piccoli angoli nascosti dell’isola, come non potrebbe mai succedere a luglio e ad agosto.

Da Roma a Faro, la porta dell’Algarve

L’Algarve, magnifica regione del sud del Portogallo, è stata quest’anno decretata come la destinazione più economica del mondo per le vacanze. E ora, grazie all’offerta Ryanair, costa ancora meno del previsto: ci sono voli diretti dall’aeroporto di Fiumicino a soli 19,99 euro (solo andata e servizi extra esclusi) per la bellissima città di Faro, considerata la porta ingresso della regione.

Faro in primavera è un’esplosione di colori e l’atmosfera rilassata si rivela perfetta per godersi a pieno le sue bellezze. Il clima, manco a dirlo, è mite e le passeggiate tra i giardini e i parchi che fioriscono diventano più belle che mai. Affascinante è il centro storico con la sua architettura, come lo è pure il lungomare pieno di deliziosi ristorantini.

Da Cagliari a Norimberga, città dall’importanza storica

Chi vuole approfittare delle lunghe giornate di primavera per conoscere più a fondo storia e cultura europea può partire da Cagliari per 14,99 euro (solo andata e servizi extra esclusi) per raggiungere Norimberga, in Germania. Tale città, infatti, è stata in passato teatro dei processi di Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre oggi è un mix perfetto di tradizione e modernità.

In primavera, inoltre, i suoi parchi e giardini si trasformano in veri e propri angoli di tranquillità, perfetti per passeggiate all’aperto. Piacevole è anche il clima mite, al punto che esplorare il centro storico, con il suo castello medievale e le affascinanti piazze, diventa un’esperienza imperdibile. Non mancano eventi culturali, mostre e spettacoli che celebrano la sua storia e tradizione.