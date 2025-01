Fonte: iStock Valencia tra le nuove rotte proposte da Ryanair in partenza da Pescara

Lo sappiamo che state già cercando i prossimi voli per l’estate! Anche Ryanair lo sa bene e si è già messa all’opera ampliando il network di destinazioni in alcuni aeroporti italiani. La compagnia aerea, dopo aver annunciato il suo attesissimo operativo per l’estate 2025 per gli aeroporti di Milano (Bergamo e Malpensa), che continuano a offrire una connettività a tariffe basse verso destinazioni soleggiate e weekend in città, si è concentrata anche ad altri aeroporti italiani, come quelli abruzzesi e calabresi.

Vediamo insieme quali sono le nuove rotte italiane di Ryanair per l’estate 2025, così da iniziare a programmare in anticipo i prossimi viaggi!

Nuovi voli Ryanair dall’aeroporto di Pescara

L’operativo estivo 2025 di Ryanair per l’aeroporto di Pescara permetterà ai cittadini abruzzesi e non di volare verso cinque nuove destinazioni, sia in Italia che all’estero. Tra le 19 rotte totali, le nuove mete italiane includono Milano Malpensa, ideale soprattutto per chi prevede di volare verso luoghi più lontani e necessita di fare scalo nell’aeroporto milanese, e Cagliari, meta estiva per eccellenza per chi desidera nuotare nello splendido mare della Sardegna.

Verso l’Europa, invece, le nuove mete saranno dirette a Kaunas, la seconda città della Lituania, ideale per chi cerca una destinazione estiva più fresca e ama l’arte e il design; Valencia, una delle città spagnole più amate grazie alla sua atmosfera divertente e tranquilla in grado di unire il piacere culturale del centro con il relax della spiaggia; Breslavia, una delle più antiche e più belle città della Polonia.

Le nuove rotte dagli aeroporti in Calabria

Ryanair potenzia anche la Calabria, aggiungendo nuovi voli dagli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme. Dal 30 marzo 2025 sarà possibile raggiungere in modo più economico diverse destinazioni europee, come Bucarest, la capitale della Romania, dinamica e divertente, punto di partenza ideale per scoprire le bellezze del Paese, come i castelli della Transilvania.

Altri voli collegheranno le città calabresi con Madrid, una meta estiva molto amata (come la Spagna in generale) e Düsseldorf, ideale per un weekend all’insegna del divertimento e della vita notturna. Verso l’Italia, invece, è stata aggiunta la meta di Trieste.

Nuovi voli Ryanair da Trapani

Per quanto riguarda le partenze e gli arrivi all’aeroporto di Trapani, la compagnia aerea Ryanair ha confermato il proseguimento di alcune rotte esistenti, come quelle verso Bergamo, Bologna, Roma, Milano Malpensa, Pisa, Venezia e Torino. Allo stesso tempo è arrivata anche una novità, il volo verso Bratislava.

Il collegamento tra Trapani e la capitale slovacca opererà con 5 voli settimanali nei mesi di aprile, maggio e ottobre (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) e 3 voli settimanali nei mesi estivi da giugno a settembre (lunedì, venerdì e domenica).

Le novità all’aeroporto di Trieste

Dal 30 marzo 2025, i passeggeri in partenza da Trieste potranno raggiungere cinque nuove mete, quattro in Europa e una in Italia.

Le mete europee annunciate sono Rotterdam, ideale per una fuga di un weekend tra architetture particolari e specialità culinarie deliziose, Stoccolma, per gli amanti dei luoghi freschi e vivacemente culturali, Bucarest e Praga, la romantica capitale della Repubblica Ceca.

Verso l’Italia, invece, dall’aeroporto triestino sarà possibile raggiungere facilmente Lamezia Terme.

Nessuna novità per gli aeroporti di Roma e Milano

Non solo non ci saranno nuove tratte dall’aeroporto di Roma, ma una verrà anche eliminata durante l’estate 2025. A causa dell’aumento delle tariffe aeroportuali e della regressiva addizionale municipale, la compagnia Ryanair rimuoverà uno degli aerei da Fiumicino e non registrerà alcuna crescita del traffico a Ciampino.

Più o meno la stessa cosa succederà all’aeroporto di Milano, dove Ryanair non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa durante il periodo estivo a causa della decisione regressiva del Governo italiano di aumentare ulteriormente l’addizionale municipale di 0,50€ per passeggero a partire dal 1 aprile 2025.